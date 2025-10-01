Đêm 'khó ngủ' ở con ngõ Hà Nội ngập sâu, cả nhà 7 người chen chúc trên gác xép

Tối 30/9, ngõ 297 phố Trần Cung (trước đây thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngập sâu trong "biển nước". Khu vực đầu ngõ vốn đông đúc người qua lại, hàng quán sầm uất bỗng trở nên "yên tĩnh và tối lạ thường".

Nhiều hộ gia đình đóng cửa từ sớm để ngăn nước tràn vào nhà, đồng thời chủ động ngắt điện để đảm bảo an toàn. Bởi vậy mà nhiều đoạn ngõ tối om. Những gia đình còn mở cửa, sáng đèn chủ yếu là các hàng quán, đang tất bật dọn dẹp đồ đạc.

Con ngõ ngập sâu trong "biển nước", nhiều hộ dân đóng kín cửa, tắt điện tối om. Ảnh: Huy Nguyễn

Hoàn lưu bão số 10 Bualoi gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong ngày 30/9, tại nhiều xã, phường Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, dẫn đến ngập lụt.

"Tôi ở đây buôn bán đã mười mấy năm, chưa bao giờ thấy nước ngập sâu và nhanh như lần này. Cuộc sống cả con ngõ đảo lộn hết", ông Nguyễn Văn Bình, người dân trong ngõ 297 Trần Cung chia sẻ với PV VietNamNet.

Nhà ông Bình ngập sâu. Ảnh: Huy Nguyễn

Gia đình ông Bình sản xuất và buôn bán đậu phụ. Sáng nay, dù trời mưa lớn, ông vẫn mở hàng bình thường. Tới trưa, mưa bắt đầu dồn dập khiến nước dâng lên nhanh chóng, tràn vào trong nhà.

"Cả nhà tôi sốt sắng kê hết đồ đạc, tài sản lên cao. Nước lên nhanh, trở tay không kịp. Xe máy không mang đi đâu được, chắc chắn sẽ hỏng. Buổi chiều, chúng tôi buôn bán khó khăn, ế nhiều hàng lắm", ông Bình kể.

Tối muộn, ông Bình vẫn đứng ở cửa nhà, cố gắng rao "ai mua đậu đi" mỗi khi thấy có người đi qua.

Đêm xuống, cả gia đình 7 thành viên nhà ông Bình ngủ hết trên gác xép. "Gác xép nhỏ lắm nhưng biết làm sao bây giờ, còn mỗi chỗ này là khô ráo", ông nói.

Nước tràn vào nhà khiến việc sản xuất, buôn bán, sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Huy Nguyễn

Một gia đình bán tạp hóa trong ngõ đang "như ngồi trên đống lửa" bởi nước ngập sâu, tràn vào nhiều kệ hàng hóa, thiết bị. Dù họ đã kê đồ lên cao nhưng không tránh được hỏng hóc các thiết bị điện tử.

Một gia đình ngập nặng nhất trong ngõ. Ảnh: Huy Nguyễn

Chiều muộn 30/7, Nguyễn Thị Miện (sinh năm 2003), thuê trọ trong ngõ 297 phố Trần Cung, phải chật vật vượt qua đoạn đường ngập để trở về phòng.

“Mình lúc thì lái, lúc lại phải dắt xe. Có đoạn nước ngập tới tận yên, chỉ mong xe không bị hỏng. Về tới phòng thì nước đã tràn lênh láng”, Miện chia sẻ.

Nước trào qua cống nhà vệ sinh của phòng trọ nên Miện và bạn cũng gặp khó khăn trong việc vệ sinh cá nhân và nấu nướng.

"Đêm xuống chúng mình ngủ trên gác xép. Nếu tình trạng không cải thiện, chắc mình phải đi ở nhờ nhà người quen", Miện nói.

Miện và bạn chật vật sinh hoạt trong căn phòng trọ ngập nước. Ảnh: Huy Nguyễn

Tối muộn 30/9, nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn chìm trong biển nước khiến sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn. Ảnh: Huy Nguyễn