Giám đốc Mỹ lập tiêu chí chọn vợ dài 6 trang, hẹn hò 40 cuộc vẫn độc thân

Cuối tháng 7, Pascaretta đến một quán bar ở khu Gramercy, New York, sớm 20 phút cho cuộc hẹn đầu tiên thứ năm trong mùa hè. Anh mặc quần jeans, sơ mi có cổ và áo vest thể thao tối màu, chọn bàn gần máy hát cũ để có thêm chủ đề trò chuyện.

Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính, đến muộn 10 phút. Trong ba giờ, họ nói về công việc, chính trị, New York Knicks và Celine Dion. Hai người có nhiều điểm tương đồng trên hồ sơ, nhưng Pascaretta không cảm thấy hấp dẫn. Khi đưa bạn hẹn về căn hộ, họ chỉ ôm nhau rồi tạm biệt.

Đây là tình huống lặp lại nhiều lần trong chín năm Pascaretta tìm vợ bằng dịch vụ mai mối.

Theo Maria Avgitidis, người sáng lập Agape Match, Pascaretta đã ba lần ký hợp đồng, chi tổng cộng khoảng 65.000 USD (1,6 tỷ đồng), trải qua khoảng 40 cuộc hẹn đầu tiên và 20 cuộc hẹn thứ hai, nhưng chỉ một lần tiến tới quan hệ.

Người phụ nữ duy nhất từng trở thành bạn gái của Pascaretta là một bác sĩ phẫu thuật tốt nghiệp Harvard, nhưng cô vừa ly hôn và chưa sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài.

Hiện anh ở tháng thứ tư của hợp đồng sáu tháng trị giá 25.000 USD, được đảm bảo ít nhất một cuộc hẹn mỗi tháng. Pascaretta xem đây là khoản đầu tư cần thiết cho việc tìm người vợ tương lai.

Joseph Pascaretta, 38 tuổi, một giám đốc điều hành công ty về AI toàn cầu nhưng chật vật tìm vợ. Ảnh: NY Times

Anh từng nghĩ ở tuổi 38 mình sẽ kết hôn, thậm chí có con. Công việc bận rộn khiến kế hoạch chưa thành hiện thực. Pascaretta thường xuyên đi công tác châu Âu, có những ngày bắt đầu làm việc từ 2-3h sáng.

Chiều cao cũng là một trở ngại. Anh cao khoảng 1,68 m, hoặc 1,70 m và cho rằng đây có thể là điểm trừ khi hẹn hò qua ứng dụng.

Những điều đó không khiến Pascaretta hạ tiêu chuẩn. Khi gia hạn hợp đồng, anh gửi cho Agape Match một tài liệu Word dài sáu trang, mô tả các mối quan hệ trước đây, hình dung về người vợ tương lai, kèm một trang tự giới thiệu và bảng Excel liệt kê các tiêu chí.

Anh muốn tìm phụ nữ 25-43 tuổi, thấp hơn mình, có sự nghiệp thành đạt, lý tưởng là bác sĩ, luật sư hoặc giám đốc điều hành. Người này nên chưa từng kết hôn hoặc đã ly hôn trong hòa bình, đồng thời xinh đẹp tự nhiên, có gu ăn mặc, chung thủy, thanh lịch, tham vọng, nữ tính và ổn định cảm xúc.

Pascaretta cũng nhấn mạnh bản thân có bằng MBA, bằng lái máy bay cùng khả năng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa trong phần tự giới thiệu.

Một tháng, công ty gửi ba hồ sơ phụ nữ ở độ tuổi 30. Cả ba đều có sự nghiệp tốt và ngoại hình nổi bật. Pascaretta lập tức đồng ý gặp cả ba. Nhưng những tiêu chí phù hợp trên giấy không đảm bảo sự hòa hợp ngoài đời.

Một trong những người khiến Pascaretta tiếc nuối nhất là nữ phóng viên truyền hình anh đã để ý từ trước. Sau khi được Agape Match kết nối, hai người ăn tối bốn giờ tại một nhà hàng Italy gần Washington Square Park. Anh còn gọi Uber đưa cô về nhà.

Nữ phóng viên sau đó cho biết không cảm thấy sự kết nối về tình cảm.

Pascaretta vẫn đề nghị gặp lại, cho rằng một bữa tối trang trọng do công ty mai mối sắp xếp có thể không phải môi trường tốt để đánh giá sự hòa hợp. Anh rủ cô đi xem Knicks thi đấu nhưng bị từ chối.

Joseph Pascaretta, 38 tuổi trong một buổi hẹn gần đây. Ảnh:NY Times

Theo Avgitidis, các ứng dụng hẹn hò khiến người dùng vừa mệt mỏi vừa có cảm giác luôn còn những lựa chọn khác. Mạng xã hội với những khái niệm như "cờ xanh", "cờ đỏ" cũng khiến nhiều người khó chấp nhận sự không hoàn hảo trong một mối quan hệ.

Pascaretta bắt đầu cảm nhận rõ điều này. Những lần bị từ chối khiến anh mang theo sự nghi ngờ bản thân vào các cuộc hẹn. Có lúc thất vọng, anh từng nghĩ đến việc đặt tên và số điện thoại lên biển quảng cáo để tìm vợ. Pascaretta còn tìm hiểu và biết giá thuê một biển quảng cáo gần đường hầm Lincoln trong sáu giờ vào giờ cao điểm là 1.800 USD.

Trong một cuộc gọi gần đây, khi Avgitidis đề nghị anh tập trung vào hai ứng viên triển vọng, Pascaretta lại nhắc đến một người khác: cô nha sĩ mà anh thấy xinh đẹp và duyên dáng.

Anh thừa nhận từng niềng Invisalign dù "chắc chắn không cần" vì muốn gây ấn tượng với cô. Theo Pascaretta, ở người phụ nữ này có "một cái gì đó", dù chính anh cũng không biết đó là gì.

Đáp lại, đại diện công ty mai mối yêu cầu nam giám đốc tập trung vào hai ứng viên tiềm năng trước mắt.