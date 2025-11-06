Lần đầu hẹn hò, bạn trai lớn tuổi đòi "chia đôi tình phí"

Bạn trai lớn tuổi đòi "chia đôi tình phí" khiến cô bất ngờ và thất vọng (Ảnh minh họa AI)

Ở tuổi 35, Thu Hà (tên nhân vật đã được thay đổi) cuối cùng cũng đồng ý để gia đình mai mối. Cô làm trong ngành truyền thông, độc lập, tự chủ và có phần cầu toàn. “Mình không kén chọn đâu, chỉ là chưa gặp đúng người,” cô vẫn thường nói với bạn bè như vậy.

Người được mai mối là anh Dũng – hơn Hà 11 tuổi, từng ly hôn, hiện làm giám đốc một công ty xây dựng. Ấn tượng đầu tiên khá ổn: anh lịch thiệp, nói chuyện có chiều sâu, giọng trầm ấm khiến Hà thấy yên tâm. Sau nhiều lần nhắn tin, cả hai thống nhất gặp nhau ở một nhà hàng Ý – nơi anh Dũng chọn.

Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng, có những tiếng cười xen kẽ vài giây im lặng vụng về. Hà không quá kỳ vọng, nhưng cũng thấy vui vì ít ra anh Dũng có vẻ thật thà, không màu mè. Cho đến khi nhân viên đưa hóa đơn.

Anh Dũng cười nhẹ, giọng bình thản: “Mình chia đôi nhé, cho thoải mái”.

Khoảnh khắc ấy, Hà chỉ kịp khựng lại vài giây. Tim cô lạ lẫm giữa hai cảm xúc: bất ngờ và thất vọng. Không phải vì tiền – bữa ăn chỉ hơn 800 nghìn – mà vì câu nói tưởng nhỏ lại khiến cô thấy như mình đang ngồi trước một người xa lạ, không phải người đàn ông từng bảo “anh sẽ lo cho em” qua vài tin nhắn trước đó.

Cô mỉm cười: “Dạ, được ạ”. Và rút ví.

Buổi tối kết thúc bằng cái bắt tay xã giao. Không ai nói thêm gì. Khi về nhà, Hà nằm nhìn trần nhà, tự hỏi: “Phải chăng mình đang quá nhạy cảm?”.

Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng khi Hà kể lại trên một nhóm phụ nữ độc thân, lập tức dấy lên hàng nghìn bình luận trái chiều. Người thì cho rằng Hà nên vui vì gặp người đàn ông sòng phẳng, rõ ràng; người lại tiếc cho cô – sau bao năm mở lòng, lại gặp phải người “không biết giữ thể diện cho phụ nữ”.

Còn Hà, sau khi bình tâm hơn, cô nói: “Có thể anh ấy nghĩ đơn giản, nhưng với tôi, sự tinh tế không nằm ở số tiền mà ở cách người ta làm cho người đối diện thấy được tôn trọng. Tôi không cần ai trả thay, chỉ cần cảm giác được trân trọng – nhất là trong buổi đầu tiên”.

Tối đó, khi thu dọn ví, cô thấy tờ hóa đơn vẫn nằm trong ngăn nhỏ. Một dòng chữ mờ ở cuối khiến cô chợt mỉm cười: “Hẹn gặp lại quý khách”. Không biết là lời của nhà hàng, hay vũ trụ đang khẽ nhắc rằng – biết đâu, một ngày nào đó, cô sẽ lại ngồi xuống trước một ai đó khác… và lần này, câu nói cuối cùng sẽ khác đi.