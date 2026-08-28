Đặt 9 hạt đậu đỏ 'cầu duyên' dưới gối, cô gái thành đôi với người quen 13 năm

Tháng 4/2023, trong chuyến du lịch Đà Lạt, Lâm Vi, khi đó 23 tuổi, mua một kg đậu đỏ về làm quà. Người bán hàng mách cô lấy 9 hạt cho vào túi, đặt dưới gối hoặc mang theo bên người để cầu may mắn, tình duyên thuận lợi. Dù không tin vào những chuyện này, Vi vẫn thử làm theo khi trở về TP HCM.

9 hạt đậu đỏ được Vi đựng trong túi zip rồi bỏ dưới gối. Ảnh: NVCC

Khi ấy, Vi chưa từng yêu và đang thầm thích một người bằng tuổi quen qua mạng, sống ở Mỹ. Hai người biết nhau từ năm 2014, khi cùng tham gia các nhóm trò chuyện cộng đồng trên Zalo, sau đó kết bạn trên Facebook. Sau khi anh sang Mỹ định cư, cả hai ít trò chuyện hơn nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hỏi thăm hoặc trêu đùa nhau.

Không lâu sau chuyến đi Đà Lạt, Vi bất ngờ có cơ hội gặp anh lần đầu khi anh về Việt Nam. Trong lúc trò chuyện, cả hai nhận ra họ từng đến Đà Lạt gần cùng thời điểm, dù khi ấy chưa biết về sự hiện diện của nhau.

Một sự trùng hợp khác khiến Vi bất ngờ hơn là nhà hai người ở TP HCM nằm đối diện nhau qua sông, một người ở quận 1, người còn lại ở quận 4. "Nhìn ra cửa sổ là thấy nhà bên kia", Vi kể.

Sau vài lần đi chơi, người bạn trở lại Mỹ vào tháng 5/2023. Hai người tiếp tục giữ liên lạc nhưng không thường xuyên. Đến tháng 11/2024, anh về Việt Nam lần nữa, đúng lúc Vi vừa nghỉ việc nên cả hai có nhiều thời gian gặp gỡ, tìm hiểu nhau.

"Trước đó mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tỏ tình vì khoảng cách địa lý và tính cách khá nhát. Không ngờ người mình thầm thích lại chủ động tỏ tình với mình", Vi nói.

Theo cô gái, trong thời gian quen biết, mỗi khi cô chia sẻ chuyện buồn lên mạng xã hội, người bạn thường nhắn tin an ủi hoặc chọc cô vui. Sau lần đầu gặp mặt, anh cũng vài lần hỏi địa chỉ để gửi đồ ăn nhưng Vi đều từ chối vì ngại làm phiền.

Cuối năm 2024, cả hai chính thức yêu nhau và duy trì mối quan hệ đến nay.

Hiện Vi và bạn trai vẫn yêu xa, anh sống ở Mỹ còn cô ở TP HCM. Mỗi khi có dịp, anh lại về Việt Nam cùng đi chơi và dành thời gian bên nhau.

Theo Vi, việc yêu xa từng khiến cô lo lắng, nhưng sau khi chính thức ở bên nhau, khoảng cách không còn là vấn đề lớn. Cả hai duy trì liên lạc và cố gắng sắp xếp thời gian gặp mặt mỗi khi anh về Việt Nam. Vi cho rằng điều quan trọng nhất là cả hai đều nghiêm túc với mối quan hệ và muốn tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Lâm Vi và bạn trai. Ảnh: NVCC

Nhìn lại chuyện tình của mình, Vi cho rằng 9 hạt đậu đỏ có thể chỉ là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, cô vẫn thấy những gì xảy ra sau chuyến đi Đà Lạt đặc biệt, bởi người cô từng thầm thích cuối cùng trở thành bạn trai sau nhiều năm quen biết.

"Cả hai cũng không hiểu vì sao giữa rất nhiều người từng quen trong những nhóm chat ngày đó, chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau lâu như vậy", cô nói.

Bài viết của Lâm Vi về "9 hạt đậu đỏ" bất ngờ thu hút gần 100.000 lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Sau đó, cô nhận được nhiều câu hỏi liệu có nhất thiết phải đặt đậu đỏ đúng ngày Thất tịch hay không. Theo Vi, người bán hàng chỉ dặn cô có thể mang theo bên người hoặc đặt ở nơi thường xuyên ở gần, không nhất thiết thực hiện vào ngày 7/7 Âm lịch.

Vi từng để 9 hạt đậu đỏ trong một túi zip dưới gối. Có lúc cô mang theo trong balo đi làm, khi dọn dẹp lại để quên trong tủ quần áo. Cô không xem việc này là một cách "cầu duyên" mang màu sắc mê tín mà coi như một hình thức tin vào điều tích cực.

"Giống như mình tin vào chuyện tốt thì chuyện tốt sẽ đến, có niềm tin rằng mình làm được thì sẽ thành", Vi nói.