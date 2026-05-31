Người trẻ tổ chức tiệc ăn mừng phẫu thuật nâng ngực và sửa mũi

Sau khi nâng ngực vào năm ngoái, Savahnah Pierre, 28 tuổi, liên tục nhận được câu hỏi từ bạn bè về việc cô có hài lòng với kết quả hay không, cảm thấy thế nào với ngoại hình mới. Thay vì trả lời từng người, Pierre quyết định làm một việc khác: tổ chức tiệc.

Giữa sự cổ vũ của bạn bè, cô cởi áo choàng để giới thiệu diện mạo mới.

Savahnah Pierre (áo trắng ở giữa) tổ chức một bữa tiệc để cho bạn bè thấy diện mạo mới của mình sau phẫu thuật nâng ngực.

"Tôi là người thích tiệc tùng và rất thích tổ chức tiệc. Mọi thứ chỉ mang tính vui vẻ, châm biếm một chút và đơn giản là để tận hưởng khoảng thời gian này", Pierre chia sẻ với New York Post.

Trong số khách mời còn có cả bác sĩ phẫu thuật của cô. Pierre cho biết muốn mọi người được gặp "người nghệ sĩ đứng sau tác phẩm".

Làm việc trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội, Pierre cho rằng môi trường sống tại Florida khiến cô cảm thấy việc nói về phẫu thuật thẩm mỹ là điều hoàn toàn bình thường.

"Tôi nghĩ mọi người ở đây khá cởi mở về việc họ đã làm gì để đẹp hơn và chăm chút ngoại hình như thế nào. Tôi chưa từng nghĩ phải giấu chuyện này", cô nói.

Không chỉ Pierre, xu hướng tổ chức tiệc sau phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến trên TikTok, nơi nhiều video ghi lại các buổi "reveal party", tiệc công bố kết quả nâng ngực, sửa mũi hay các thủ thuật thẩm mỹ khác, thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo New York Post, đây được xem như dấu hiệu cho thấy cảm giác xấu hổ từng gắn với phẫu thuật thẩm mỹ đang dần biến mất.

Tại Hoboken, bang New Jersey, Sofija Tasevska tổ chức một bữa tiệc dành cho chị gái song sinh 28 tuổi và người bạn thân 27 tuổi sau khi cả hai cùng sang Thổ Nhĩ Kỳ nâng mũi. Tasevska cho biết nhóm bạn vốn có tính cách sôi nổi, thích biến mọi chuyện thành dịp để vui vẻ và trêu đùa.

Sofija Tasevska nướng chiếc bánh 'Mũi mới, ai đây?' dành tặng chị gái và bạn thân nhất của mình.

Khi hai nhân vật chính trở về với phần mũi vẫn còn băng bó, họ bất ngờ thấy tám người bạn đang chờ sẵn cùng bóng bay ghép thành dòng chữ "GOODBYE NOSE" (tạm biệt chiếc mũi cũ) và chiếc bánh kem ghi dòng chữ: "New nose, who dis?" (Mũi mới, ai đây?).

Không chỉ chuẩn bị bánh và trang trí, Tasevska còn tự làm những chiếc mũi bằng chocolate và thiết kế trò chơi "ghép mũi vào mặt".

"Mọi người chỉ đơn giản là đang vui vẻ và không ai cảm thấy khó chịu cả", cô nói.

Theo Tasevska, thay đổi lớn nhất nằm ở cách mọi người nhìn nhận phẫu thuật thẩm mỹ. "Giờ đây mọi người cởi mở hơn rất nhiều. Họ nhận ra đây là điều nên được nhắc tới thay vì che giấu", cô nói.

Matthew Alhafez, 27 tuổi, sống tại Los Angeles, cũng là một trong những người hưởng ứng xu hướng này.

Lớn lên ở Syria, Alhafez cho biết anh luôn muốn sửa mũi vì nơi anh sống, một chiếc mũi đẹp thường được xem như biểu tượng của địa vị và ngoại hình. Hai năm trước, sau khi thực hiện ca phẫu thuật, anh quyết định tổ chức tiệc cùng bạn bè.

"Bất kỳ cột mốc nào trong cuộc sống, dù có vẻ ngớ ngẩn đến đâu, cũng đáng để ăn mừng", anh nói.

Matthew Alhafez mặc chiếc áo có dòng chữ 'vẻ đẹp tự nhiên' đến bữa tiệc tiết lộ ca phẫu thuật nâng mũi.

Trong bữa tiệc, bạn bè Alhafez mang tới chiếc bánh kem có dòng chữ "vẻ đẹp tự nhiên", trùng với câu chữ in trên chiếc áo anh mặc hôm đó. Nhìn lại, Alhafez cho rằng những bữa tiệc như vậy phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ nhìn nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

"Ngày trước, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ gắn với rất nhiều sự xấu hổ. Bữa tiệc đó cho thấy tôi không còn cảm thấy như vậy nữa", anh nói, đồng thời cho rằng Gen Z có xu hướng dùng sự hài hước để nói về những điều mà trước đây mọi người thường né tránh.