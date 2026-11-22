Nguyễn Đan Phương, 32 tuổi, hiện làm quản trị dự án công nghệ thông tin ở Seoul, Hàn Quốc, đã quen với cuộc sống tự lập từ trước tuổi 18. Đến trước năm 27 tuổi, cô đã đi qua khoảng 10 quốc gia và một nửa diện tích Trung Quốc. Tuy nhiên, Phương cho rằng những chuyến đi giai đoạn này mới dừng ở mức "du lịch".

Một ngày đông tại Seoul năm 2023, khi nằm nhìn trần nhà, cô tự hỏi liệu trần nhà của người Bắc Âu có cao bằng trần nhà ở Nga hay không vì có lần Phương gặp chấn thương suýt phải bó bột khi cố với tay vắt khăn tắm trên giá treo ở Moskva.

"Rồi tôi lại nghĩ về chuyện nước biển ở đâu mặn nhất? Vị nước uống ở đâu ngon nhất? Cho đến những vấn đề như vì sao nhiều quốc gia có lãnh thổ rộng nhưng dân số phân bố không đồng đều?", cô nói. Những câu hỏi thôi thúc Phương lên đường, qua hơn 20 quốc gia từ Thụy Điển, Đan Mạch, Estonia, Anh, Australia, Ai Cập đến Trung Đông để tự mình tìm câu trả lời.

Phương chụp ảnh tại Biển Chết, tháng 10/2025. Ảnh: NVCC

Khi đến Biển Chết, câu trả lời cho thắc mắc "nước biển ở đâu mặn nhất" khiến cô nhớ mãi. Vị mặn tác động lên mọi giác quan, làm rát cổ họng, tấy da, mắt khi tiếp xúc. Trong khi đó, vị của nước biển Phần Lan lại lợ như trộn với nước khoáng chưa được lọc; vị nước biển Bồ Đào Nha lại đậm đà, khá giống vị nước biển Philippines, Việt Nam. Các chuyến đi "khảo sát" trần nhà ở Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ cho Phương thấy chênh lệch độ cao trần nhà phản ánh khác biệt về vóc dáng người dân mỗi nước.

Tò mò nối tiếp tò mò, cô muốn đi nhiều hơn để thực sự "chạm" vào thế giới. Công việc quản trị dự án công nghệ thông tin cũng giúp Phương thuận lợi hơn khi làm việc từ xa. Cô tự nhận mình "có phúc" khi được làm công việc đúng chuyên môn, tự do khám phá thế giới trong lúc sếp vẫn nói chuyện công việc online bên tai.

Các chuyến đi của Phương hầu như là độc hành. Dù cũng thích được gom góp kỷ niệm ở vùng đất lạ với những người yêu thương, cuộc sống du học từ sớm không cho cô cơ hội đó. Về sau, vì tài chính và thời gian có hạn, Phương thường đi bụi theo kế hoạch riêng, không lo chờ đợi ai. Với nền tảng thể lực tốt, Phương có thể đi bộ 24 km/ngày trong điều kiện nắng nóng, tuyết rơi - điều mà không phải bạn đồng hành nào cũng có thể làm được.

"Với tôi, 'một mình' chưa bao giờ đồng nghĩa với 'cô đơn' bởi không có chuyến đi nào thiếu bạn bè cũ định cư ở nước sở tại hay những người bạn mới gặp trên đường", nữ du khách nói. Riêng năm 2026, cô đã gặp lại 13 người bạn quen từ các chuyến đi năm 2025, tại 6 quốc gia.

Phương trong chuyến du lịch Nhật Bản vào tháng 10/2025. Ảnh: NVCC

Du lịch một mình, đặc biệt với phụ nữ, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương kể từng thót tim khi đang ở biển Đỏ và nhìn thấy một tên lửa phóng từ hướng Yemen bay qua đầu sang Israel hồi tháng 5/2025. Trong khi Phương tái mặt, người địa phương vẫn sinh hoạt bình thường vì tự tin vào hệ thống phòng vệ tên lửa.

Trên một chuyến tàu điện ngầm ở Moskva vào tháng 9/2017, Phương kể từng bị 5 người đàn ông vây quanh tống tiền và đòi lấy điện thoại, ba người ngồi đối diện bật đèn flash quay phim. Cô giả vờ không hiểu ngôn ngữ, đợi cửa tàu mở rồi chạy đi tìm bảo vệ nhà ga. Nhân viên bảo vệ sau đó xác nhận nhóm người này đã đứng chờ sẵn ở trạm kế tiếp.

Sự cố tại Nga khiến Phương hiểu cần chuẩn bị kỹ trước mỗi chuyến đi. Cô tập luyện sức bền, tối giản hành lý và học võ để tự vệ. Khi ra đường, cô luôn mang theo còi báo động, bình xịt cay, một ít tiền mặt, hộ chiếu và một mảnh giấy ghi sẵn số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại, cảnh sát, cứu thương cùng thông tin người thân phòng trường hợp điện thoại hỏng. Nếu di chuyển ở nơi vắng vẻ một mình, cô thường gọi video cho bạn bè hoặc người thân để tạo tín hiệu cảnh báo cho những người xung quanh.

"Trải nghiệm xấu càng nhiều, phương án phòng vệ càng thêm phong phú. Đi xa không chỉ để thấy thế giới đẹp sao, còn để nhìn những điểm chưa đẹp của nó và học cách bảo vệ bản thân", cô nói.

Về tài chính, Phương duy trì công việc văn phòng cố định tại Seoul và lên lịch trình du lịch trước một năm để không ảnh hưởng đến công việc. Cô quan niệm "kiếm tiền để du lịch" thay vì "tích cóp để đi". Theo cô, cách nghĩ này giúp cô chủ động đầu tư cho chuyến đi, trong khi "tích cóp" dễ biến kế hoạch thành ước mơ ngoài tầm với.

Vì du lịch để trải nghiệm, cô sẽ dồn khoản ngân sách dự định vào những trải nghiệm đáng thử. Những khoản thứ yếu như chỗ ngủ có thể chọn phòng dorm, ở nhờ nhà bạn hay chỉ ăn vài món đặc sản, miễn không để đói.

Ở tuổi 32 và chưa lập gia đình, Phương thừa nhận phải đối mặt với những câu hỏi về sự ổn định từ người xung quanh. Dù hiểu ổn định là nền tảng để thực hiện những dự định, cô không đóng khung khái niệm này vào việc kết hôn hay mua nhà, mua xe theo số đông. Phương nghĩ mình đang "không cách quá xa" sự ổn định vì có một công việc cố định tại Seoul, được đi nhiều nơi khám phá rồi quay về chốn bình yên của mình.

"Tôi không ấp ủ nhiều về các chuyến đi. Nếu có nơi muốn đến, tôi sẽ tìm cách để đến. Sau này, nếu lập gia đình và đạt mức lý tưởng về tài chính, các chuyến du lịch một mình cũng không phải vấn đề bởi tin tưởng là nền tảng của những điều tốt đẹp nhất", Phương nói.