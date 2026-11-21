Tôi 55 tuổi, chồng 58. Hai vợ chồng đều nghỉ hưu sớm sau nhiều năm làm việc, hiện sống bằng lương hưu, tiền tiết kiệm và khoản cho thuê một căn nhà nhỏ. Chúng tôi có hai con, một trai một gái, đều đã ngoài 20 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Con trai đổi việc liên tục, thu nhập lúc có lúc không. Con gái làm tự do, ít chia sẻ chuyện tình cảm. Tôi từng nghĩ có thể con gái thuộc cộng đồng LGBT nhưng cháu chưa từng nói với gia đình nên tôi cũng không hỏi sâu. Nhìn chung, hai đứa vẫn khiến tôi lo lắng.

Vợ chồng tôi không còn tình cảm nồng nhiệt từ lâu nhưng vẫn sống bình thường. Chồng sáng đi thể dục, đánh cầu lông, chiều gặp bạn bè; tôi chăm nhà, đi chợ, thỉnh thoảng gặp bạn cũ.

Trước đây chồng từng nhiều lần nhắn tin lén lút với phụ nữ khác. Tôi có nghi ngờ nhưng chưa bao giờ bắt gặp chuyện gì rõ ràng nên chỉ nghĩ anh ấy có tính trăng hoa, thích thả thính cho vui rồi thôi.

Gần đây, một người cùng tòa nhà nói với tôi rằng chồng thường lên tầng 20. Tôi bán tín bán nghi nên một hôm đi theo. Khi thang máy mở, tôi thấy chồng bước vào căn hộ của một phụ nữ chỉ ngoài 30 tuổi, sống một mình ở tầng trên. Sau đó, anh thừa nhận hai người đã qua lại được một thời gian.

Tôi yêu cầu chồng chấm dứt nhưng ông không đồng ý rõ ràng, chỉ nói ở tuổi này muốn được sống theo cảm xúc. Hai con cũng mỗi đứa một ý, đứa khuyên tôi ly hôn, đứa lại sợ chia tài sản rồi cả nhà xáo trộn. Tôi có nên ly hôn, hay tiếp tục sống chung vì con cái và khối tài sản hai vợ chồng gây dựng cả đời?