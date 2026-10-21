Bỏ việc văn phòng để đi du lịch, cô gái 32 tuổi thú nhận sau 61 ngày: “Tôi muốn về nhà”

Một nhà sáng tạo nội dung tại Singapore đã quyết định nghỉ việc văn phòng để toàn tâm làm video về du lịch dù không có tiền tiết kiệm hay kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng rong ruổi một mình, cô thừa nhận cuộc sống xê dịch không đẹp như tưởng tượng.

Trong video đăng trên Instagram, Sab cho biết cô đã nghỉ việc được 61 ngày để tập trung hoàn toàn vào việc sáng tạo nội dung. Dù không hối hận vì quyết định này và chưa có ý định từ bỏ đam mê, cô vẫn cảm thấy cô đơn sau những chuyến đi dài ngày, đồng thời mong muốn được trở về nhà.

"Tôi muốn về nhà"

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng mọi người ơi, tôi muốn về nhà”, Sab mở đầu video.

Sab cho biết cô đã đi du lịch một mình từ năm 18 tuổi và từng xem những chuyến đi bụi kéo dài nhiều tháng là biểu tượng của tự do.

Sab cho biết cô cảm thấy cô đơn, nhớ gia đình và công việc ổn định sau 61 ngày nghỉ việc để theo đuổi đam mê du lịch. Ảnh: Instagram

“Khi ở độ tuổi 20, tôi có thể đi du lịch bụi suốt nhiều tháng mà không nhớ gia đình hay bạn bè. Tôi chỉ muốn tiếp tục đi mãi”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, ở tuổi 32, suy nghĩ của Sab đã thay đổi.

“Sau 61 ngày, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn”, cô thừa nhận.

"Khi không có điểm tựa, bạn rất dễ mất phương hướng"

Nhà sáng tạo nội dung cho biết cô nhớ những điều bình dị ở Singapore, từ việc gặp gỡ bạn bè lâu năm, trò chuyện về những chủ đề sâu sắc đến nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.

“Tôi thực sự nhớ những bữa tối cùng bạn bè đã quen biết từ lâu, được trò chuyện về những điều sâu sắc hơn, thay vì phải giới thiệu bản thân lần thứ 700 với một người lạ ở quán bar và chỉ nói những chuyện xã giao hời hợt”, Sab nói.

Không chỉ cảm thấy cô đơn, Sab còn chịu áp lực từ tình hình tài chính bấp bênh sau khi nghỉ việc mà không có khoản tiết kiệm hay phương án dự phòng.

Cô cho biết suốt hai tháng qua, mình sống với chiếc ba lô, liên tục chuyển từ căn hộ cho thuê ngắn hạn này sang nơi khác chỉ sau vài ngày, đồng thời cố gắng xây dựng công việc sáng tạo nội dung.

“Tôi không có điểm tựa. Và khi không có điểm tựa, bạn rất dễ mất phương hướng”, cô chia sẻ.

Theo Sab, nỗi lo về các hóa đơn và chi phí sinh hoạt khiến cô khó tập trung hoàn toàn vào việc làm video. Nhìn lại quyết định nghỉ việc, cô cho rằng mình có thể đã hành động thiếu trách nhiệm khi không chuẩn bị tiền tiết kiệm hay kế hoạch dự phòng.

Dù vậy, Sab vẫn tin tưởng vào con đường đã chọn. Cô đang cân nhắc tìm một công việc bán thời gian hoặc làm việc từ xa để có thu nhập ổn định, trong khi tiếp tục phát triển lượng người theo dõi.

“Khi bạn đang xây dựng một thứ gì đó, nhưng nó chưa thành công, trong khi bạn tin rằng nó sẽ thành công, có lẽ bạn chỉ cần thêm một chút thời gian”, cô nói.

Video của Sab nhận được nhiều phản hồi từ người xem, trong đó không ít người cho biết họ cũng từng trải qua cảm giác tương tự.

“Mọi thứ đều cần có chừng mực. Hãy tiếp tục làm nội dung, nhưng tiền bạc cũng rất quan trọng trong cuộc sống”, một người bình luận.

Một người khác đặt câu hỏi về việc biến đam mê thành công việc kiếm tiền: “Có lẽ bạn không nhất thiết phải trở thành nhà sáng tạo nội dung. Hãy cứ đi du lịch vì bạn thích. Tại sao phải biến sở thích thành gánh nặng hoặc con đường sự nghiệp?”.

Một người dùng khác chia sẻ trải nghiệm đi du lịch một mình trong thời gian dài, cho biết chuyến đi từng được kỳ vọng là trải nghiệm tuyệt vời, có thể thay đổi cuộc đời, cuối cùng lại trở thành khoảng thời gian cô đơn. Việc liên tục di chuyển khiến người này khó xây dựng những mối quan hệ gắn bó và cảm giác thuộc về một nơi nào đó.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, Sab khẳng định cô chưa từ bỏ ước mơ trở thành nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành một lịch trình du lịch, cô quyết định trở về Singapore.

“Singapore, tôi về đây. Mẹ ơi, con về nhà đây. Về nhà thôi!”, cô nói trong video.