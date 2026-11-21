Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 21/11. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 21/11/2026, Thiên Tài xuất hiện cho thấy tuổi Tý có may mắn bất ngờ. Thần Tài đứng cạnh bản mệnh nên những việc bạn âm thầm gieo trồng suốt thời gian qua có cơ hội cho quả ngọt. Bạn làm đến đâu được ghi nhận đến đó, và người ngoài bộ phận cũng bắt đầu để ý đến năng lực của bạn.

Dòng tiền ngày hôm nay có phần dồi dào nhờ những khoản thu ngoài lương như tiền hoa hồng, thù lao dự án nhỏ, tiền hoàn ứng hoặc lãi từ khoản đầu tư đã gửi từ trước. Bạn nên tách ngay một phần vào quỹ dự phòng thay vì tiêu theo cảm hứng cuối tuần, bởi vận tài chỉ thực sự bền khi người gặp vận biết giữ phần.

Đường tình duyên của tuổi Tý sáng sủa theo hướng bị động đáng mừng. Bạn không cần chủ động săn tìm vì đã có nhiều người âm thầm chú ý, chỉ e ngại không tạo được ấn tượng tốt với bạn. Người đã có đôi nên dành buổi tối cuối tuần cho một bữa cơm chung, vì sự quan tâm giản dị lúc này có giá trị hơn bất kỳ món quà nào.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Sửu

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 20/11/2026, Tỷ Kiên cho thấy tuổi Sửu có những người cùng chí hướng đứng bên cạnh, vừa sẻ chia gánh nặng vừa thúc đẩy nhau tiến lên. Nhờ khả năng ứng biến khéo léo, bạn tránh được gần như mọi cuộc va chạm với đồng nghiệp, thậm chí biến những ý kiến trái chiều thành điểm cộng nhờ cách trao đổi mềm mỏng.

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện rõ nét, nhất là ở các kênh bạn đã có hiểu biết từ trước. Tuy nhiên Tỷ Kiên cũng hàm ý có người cùng chia phần, nên khi hợp tác cần ghi chép rõ ràng tỷ lệ góp vốn và quyền lợi. Việc gì cảm thấy cần làm thì cứ làm, nhưng hãy giữ nhịp từ tốn, tránh dồn hết nguồn lực vào một chỗ chỉ vì đang thuận gió.

Tình yêu chưa thật sự mỉm cười với bạn. Người bạn thương chưa chắc đáp lại, còn người thương bạn thì chưa tạo được rung động. Đây không phải dấu hiệu bạn kém duyên mà là lúc duyên số đang sắp xếp lại. Người độc thân nên tạm gác việc đi tìm câu trả lời và dành thời gian mở rộng mối quan hệ bạn bè.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Dần

Dần và Hợi vừa nằm trong cục diện Nhị Hợp vừa có mối quan hệ Tương Phá, nên ngày Kỷ Hợi với tuổi Dần lúc thăng lúc trầm. Khí thế vốn mạnh mẽ của bạn hôm nay dễ biến thành nôn nóng, khiến những việc nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn. Vận khí trong ngày phụ thuộc phần lớn vào thái độ của bạn, nếu giữ được bình tĩnh thì vẫn qua nhẹ nhàng, còn nóng vội thì dễ trượt chân.

Tài chính là mảng cần cẩn trọng nhất. Nguy cơ tổn thất tiền bạc xuất hiện chủ yếu từ những quyết định thiếu cân nhắc như mua sắm theo cảm xúc, cho vay vì nể, hoặc nhập cuộc đầu tư chỉ vì nghe người khác kể. Nếu có giao dịch lớn, hãy để sang ngày khác và nhờ người có chuyên môn xem lại. Thận trọng hôm nay chính là khoản tiết kiệm lớn nhất của bạn.

Lao lực và suy nghĩ nhiều là hai nguyên nhân khiến bạn dễ đau ốm, nhất là các triệu chứng liên quan đến đầu, vai gáy và giấc ngủ. Đi lại và lao động còn có nguy cơ va chạm, trầy xước hoặc tai nạn nhỏ nếu thiếu tập trung. Hãy kiểm tra phương tiện trước khi xuất hành, không vội vã trên đường và để ý cả sức khỏe của người thân, đặc biệt là người cao tuổi trong nhà.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Mão

Nhờ Tam Hợp che chở, tuổi Mão có một ngày vượng vận vô cùng. Dù vẫn còn vài việc chưa giải quyết xong, bạn biết rõ điều gì cần làm và không sa vào ngõ cụt. Quý nhân xuất hiện dưới dạng một người đi trước chỉ cho bạn cách làm gọn hơn hoặc giới thiệu khách hàng mới. Hãy chủ động hỏi thăm, chia sẻ tiến độ và giữ liên lạc sau mỗi lần hợp tác.

Tiền bạc có phần dư dôi, nhất là với những ai đang buôn bán, kinh doanh. Bản mệnh đang gặp thời nên mọi việc suôn sẻ, doanh thu tăng nhanh nhờ đúng lúc nắm được nhu cầu của khách. Vấn đề tồn đọng như công nợ hay hàng tồn không thể xử lý ngay thì nên lập kế hoạch từng bước, tránh bị cuốn vào các thương vụ chưa rõ đường ra.

Tam Hợp cũng mang đến vận đào hoa rực rỡ cho người độc thân, có thể là cuộc gặp tình cờ ở buổi tụ họp cuối tuần hay lời mời từ người bạn lâu năm. Người đã có đôi hay đã lập gia đình sẽ có những khoảnh khắc êm đềm bên nhau, trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Thìn

Kiếp Tài cảnh báo về sự hao hụt và tranh chấp có thể xảy ra trong hôm nay, khiến tuổi Thìn dễ rơi vào tình cảnh vừa có đã mất, vừa lên kế hoạch đã bị đảo lộn. Điều này buộc bạn dành nhiều thời gian xử lý triệt để thay vì làm qua loa. Hãy chuẩn bị phương án dự phòng cho các đầu việc quan trọng và thông báo sớm với những người liên quan khi có thay đổi, để tránh phát sinh hiểu lầm kéo dài.

Tiền vừa vào tay đã có khoản chi ngoài ý muốn như sửa chữa, quà biếu, nhờ vả hay chi phí phát sinh mà bạn không thể từ chối. Nguy cơ hao hụt đáng kể nếu bạn cho vay hoặc đứng ra bảo lãnh cho người khác. Vì vậy, hãy rà soát lại chi tiêu, ưu tiên khoản thiết yếu và hoãn các khoản mua sắm chưa cần thiết sang tuần sau.

Bạn cần đề phòng những mối quan hệ hiện tại, không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì họ cũng đáp lại tương xứng. Có người chỉ gần bạn khi cần nhờ vả hoặc muốn hưởng lợi. Tuổi Thìn nên học cách quan sát hành vi nhiều hơn lời nói, đừng vội tin tưởng quá mức rồi cuối cùng chính mình chịu thiệt. Với người thân trong gia đình, sự chân thành vẫn là điều đáng giữ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Tị

Ngày Tị - Hợi Tương Xung dễ khiến tuổi Tị cảm thấy mọi thứ chệch nhịp, đầu óc phân vân, cảm xúc dao động, chuyện nhỏ cũng dễ thành chuyện lớn. Do thiếu quyết đoán nên khả năng nhận định của bạn không được sắc bén như thường ngày. Có thể bạn chưa thật sự tự tin với kiến thức hoặc năng lực của mình, dẫn đến chần chừ trước những lựa chọn cần quyết nhanh.

Rủi ro bất ngờ có thể ập đến nếu bạn lơ là cảnh giác, đặc biệt trong vấn đề tiền bạc. Hãy kiểm tra kỹ hóa đơn, tin nhắn chuyển khoản và các lời mời gọi đầu tư trước khi hành động. Giữ bình tĩnh khi thương lượng giá cả hay chia chác quyền lợi để tránh mâu thuẫn, nhất là với những người quan trọng trong cuộc sống và công việc.

Bạn dễ rơi vào trạng thái bất ổn cảm xúc, nhạy cảm hơn thường lệ và khó kiểm soát phản ứng. Một câu nói vô tình của người thân cũng có thể làm bạn tổn thương, rồi vô tình tạo khoảng cách trong mối quan hệ. Hãy cho phép bản thân im lặng vài phút trước khi phản hồi, và khi bình tĩnh lại, chủ động giải thích để người đối diện hiểu mình.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Ngọ

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Ngọ sẽ rất có lợi cho đường công danh của bản mệnh. Bạn gặp được quý nhân chỉ lối, đó có thể là một người đi trước, một cấp trên giàu kinh nghiệm hoặc đối tác sẵn sàng nhường cơ hội. Mọi việc thực hiện đều thuận lợi và đạt kết quả như mong đợi, thậm chí có thể trở thành bước ngoặt lớn nếu bạn tiếp tục nỗ lực không ngừng.

Công việc tuy bận rộn nhưng thu nhập ổn định nên bạn không phải đau đầu cân đối chi tiêu hằng ngày. Bạn biết rõ mình cần làm gì để đạt mục tiêu đã đặt ra, cộng với tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên đánh giá tốt, mở đường cho các khoản thưởng hoặc cơ hội tăng thu nhập sắp tới. Nên duy trì thói quen trích một phần thu nhập vào quỹ tiết kiệm để thêm vững tâm.

Tuy nhiên, người độc thân vẫn chưa tìm được người thật sự tâm đầu ý hợp, nên đành ngậm ngùi nhìn mối duyên đã lỡ đi qua. Tình yêu không thể gượng ép, và người phù hợp sẽ xuất hiện đúng lúc khi bạn đã sẵn sàng. Thay vì buồn bã, hãy đầu tư thời gian cho sở thích và các mối quan hệ bạn bè, vì chính những nơi bạn thấy thoải mái là nơi duyên lành dễ đến nhất.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Mùi

Với tuổi Mùi, thế Tam Hợp giúp mọi việc diễn ra vô cùng êm xuôi trong hôm nay. Nguồn cảm hứng sáng tạo dâng cao giúp bạn tập trung cao độ và nâng hiệu quả làm việc lên rõ rệt. Những ý tưởng bạn ấp ủ lâu nay có cơ hội thành hình, và thành quả gây ấn tượng với đồng nghiệp lẫn cấp trên.

Được Thần Tài ưu ái, cát khí đang ở thế vượng, hứa hẹn mở ra thời kỳ thuận lợi trong làm ăn kinh doanh, nhiều cơ hội thịnh vượng về tài chính đang chờ phía trước. Bạn sẽ tận mắt thấy thu nhập gia tăng đáng kể nhờ những dự án tiềm năng và các thỏa thuận hợp tác quan trọng. Dù vậy, hãy ghi lại các thỏa thuận bằng văn bản để bảo đảm quyền lợi lâu dài.

Bạn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc trong những giây phút sum họp cùng gia đình và người thân, không chỉ mang lại tiếng cười mà còn để lại kỷ niệm đáng nhớ. Người độc thân dễ nhận được sự quan tâm từ người xung quanh, còn người đã có đôi nên cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn cuối tuần.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Thân

Tương Hại án ngữ, tuổi Thân nên đề cao cảnh giác trong các mối quan hệ ngày hôm nay bởi bên cạnh những người thật lòng giúp đỡ vẫn có kẻ ghen ghét âm thầm tìm cách gây khó dễ. Môi trường làm việc có thể xuất hiện lời đồn thổi, sự đố kỵ hoặc những câu nói bóng gió từ người không cùng quan điểm. Bạn nên trao đổi công việc minh bạch qua văn bản hoặc email để có bằng chứng khi cần, tránh bàn chuyện nhạy cảm sau lưng người khác.

Chỉ vì ham cái lợi trước mắt mà bạn có thể đánh mất món lời lớn hơn về sau. Hãy tiết chế lòng tham, làm việc chính trực và kiếm tiền ngay thẳng thì mọi việc mới suôn sẻ, ổn định, đừng bất chấp để rồi gánh hậu quả khôn lường. Cẩn trọng với các lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao hay những món hời bất ngờ.

Chuyện tình cảm đang gặp nhiều thử thách, dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi tình yêu không diễn ra như mong đợi. Có thể giữa hai người đang có khoảng cách trong cách suy nghĩ hoặc thời gian dành cho nhau. Bạn nên cho mình thêm thời gian để chờ đợi sự an bài của duyên số, tránh ép buộc hay trách móc khiến tình hình căng thẳng hơn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Dậu

Thực Thần mang tới cho tuổi Dậu sự tự tin, bạn thoải mái thể hiện tài năng và hưởng phúc lộc xứng đáng. Bạn xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí còn dẫn dắt cả nhóm tìm ra hướng đi mới. Những nút thắt tồn tại lâu ngày được bạn khéo léo tháo gỡ, đem lại sự đột phá đáng mong đợi.

Tài lộc ngày càng tăng tiến, vận may đến có cản cũng không được nên bạn cứ tự do thoải mái tiêu xài, hưởng thụ mà không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, đôi khi sự thoải mái về tiền bạc lại gây ra những bất đồng nhỏ với người thân thiết, nhất là khi quan điểm chi tiêu của hai bên không giống nhau. Hãy cùng người bạn đời hoặc gia đình thống nhất trước khi chi những khoản lớn.

Vận tình cảm êm đềm, không xảy ra biến động lớn. Người độc thân dễ gặp người tạo thiện cảm ngay từ lần đầu, có thể qua một buổi gặp gỡ bạn bè hay hoạt động chung sở thích. Các cặp đôi thấu hiểu nhau hơn qua những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không gấp gáp. Hãy chọn thời điểm thích hợp để nói ra điều bạn mong muốn thay vì để dồn nén.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Tuất

Ngày ngũ hành Thổ - Thủy xung khắc, đất vốn chế ngự nước nhưng khi gặp quá nhiều nước thì đất lại trở nên bùn lầy, khó đứng vững. Vì vậy ngày Kỷ Hợi dễ khiến tuổi Tuất rơi vào cảnh việc nhiều, tiền hao, tâm trạng bực bội. Công việc chồng chất, nếu việc nào cũng ôm vào người thì chắc chắn sẽ không kham nổi. Muốn đi qua êm thấm, điều cần nhất là biết chọn lọc việc để làm và biết buông những gì ngoài tầm kiểm soát.

Ngày này còn có họa phá tài rình rập, bản mệnh dễ mất một khoản tiền kha khá vì những chuyện không đâu, khiến bao công sức bỏ ra cũng bị lãng phí. Tuất cần chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sóng gió trước mắt, tạm hoãn các quyết định chi tiêu lớn và đừng để tâm lý muốn gỡ gạc dẫn đến sai lầm thứ hai.

Bạn dễ nổi nóng khi giao tiếp với những người xung quanh, từ đồng nghiệp đến người thân trong nhà. Hãy giữ bình tĩnh và đừng để những chuyện không vui ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Khi thấy cơn bực dâng lên, hãy rời khỏi tình huống vài phút, uống một ly nước ấm hoặc đi bộ nhẹ để đầu óc nguội lại trước khi nói chuyện tiếp.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 21/11: Tuổi Hợi

Hợi – Hợi Tự Hình, sóng gió ập tới trong công việc, nhiều phiền toái và rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tuổi Hợi khó đối phó kịp. Đặc biệt, bạn có thể xảy ra mâu thuẫn với cấp trên hay đồng nghiệp, và môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều cạnh tranh, đấu đá cả trong tối lẫn ngoài sáng. Nếu không cư xử khéo léo để bảo vệ bản thân, mọi chuyện chỉ nắm phần thiệt.

Tài lộc ổn định nhưng chưa thật sự khởi sắc, nên bạn hãy kiểm soát chi tiêu để tránh hụt ngân sách cuối tháng. Người đang đầu tư nên quan sát kỹ thị trường trước khi hành động, ưu tiên giữ vốn và chờ tín hiệu rõ ràng. Một khoản thu nhập nhỏ có thể đến từ việc đã hoàn thành, tuy nhiên chưa đủ để hỗ trợ cho những quyết định mạo hiểm.

Tình cảm có chút biến động nhẹ do sự nhạy cảm của cả hai. Người độc thân nên mở lòng hơn để đón nhận nhân duyên mới, thay vì thu mình vì những lần trước chưa như ý. Các cặp đôi cần giao tiếp chân thành để hóa giải hiểu lầm, tránh ngầm giận nhau hoặc chờ đối phương tự hiểu.