Năm 2018, Xin Xiaodai, sống ở Bắc Kinh, bất ngờ nổi tiếng khi được công bố là người trúng giải chiến dịch "Tìm kiếm cá koi Trung Quốc" của Weibo, với phần thưởng lên tới 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD). Theo Yangtse Evening Post, lượng người theo dõi tài khoản Weibo của cô khi đó tăng từ khoảng 600 lên 1,14 triệu chỉ trong vài ngày.

Tuy nhiên, gói giải thưởng không phải khoản tiền mặt khổng lồ mà là các dịch vụ được áp dụng tại 14 quốc gia, bao gồm vé máy bay, khách sạn, bữa ăn, vé tham quan và các chuyến du thuyền miễn phí, theo Sin Chew Daily.

Nhiều phần thưởng phải được sử dụng trong vòng một năm, trong khi một số chỉ chi trả cho những khoản cụ thể. Chẳng hạn, một khóa học bay tại Mỹ được tài trợ học phí, nhưng người tham gia phải tự thanh toán tiền lưu trú, ăn uống và đi lại.

Để kịp tận dụng các dịch vụ miễn phí trên trước khi hết hạn, Xin quyết định nghỉ việc, đi du lịch nhiều nước và trả các chi phí phát sinh. Cô được cho là đã tiêu hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 30.000 USD) tiền tiết kiệm, đồng thời dùng hết hạn mức thẻ tín dụng.

Xin Xiaodai khi tận hưởng các chuyến du lịch trên thế giới năm 2019. Ảnh: Sinchew

Việc di chuyển liên tục cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của Xin. Cô cho biết trong thời gian du lịch, số lần phải đến bệnh viện còn nhiều hơn tổng số lần khám trong những năm trước đó. Theo Mothership, giải thưởng từng mang lại cho Xin vài cơ hội thương mại. Trong hai năm 2018-2019, nhiều thương hiệu mời cô tham gia quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, sức hút của Xin và mức thù lao quảng cáo cô nhận được đều giảm sút.

Năm 2020, Xin tham gia một chiến dịch quảng bá sản phẩm nhưng tài khoản của đơn vị hợp tác sau đó bị khóa do vi phạm quy định, trong đó có hành vi xác minh thông tin không trung thực. Cùng thời điểm, cô bị Weibo cấm đăng bài trong ba tháng vì vi phạm quy định về hoạt động thương mại, theo Sin Chew Daily.

Năm 2021, Xin tiết lộ cô thất nghiệp, không còn tiền tiết kiệm và có dấu hiệu trầm cảm. Khi quay lại tìm việc, cô nhận thấy các kỹ năng công nghệ thông tin của mình đã lỗi thời. Sau đó, Xin lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và từ năm 2025 trở lại làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin tại quê nhà, đồng thời gần như đã trả hết nợ.

Ngày 17/11, khi Yangtse Evening Post liên hệ, Xin từ chối trả lời, cho biết hiện muốn sống cuộc sống bình thường và không chia sẻ thêm.