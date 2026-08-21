Vợ chồng trẻ bán nhà, cùng hai con sống trên xe để đi du lịch nhiều nơi

Paulina và Stanley - người Anh, đều 21 tuổi - vừa mua một chiếc xe cắm trại được cải tạo thành nhà di động, rồi rao bán căn nhà ba phòng ngủ để chuẩn bị cho cuộc sống mới với hai con Albert và Jakub.

"Chúng tôi muốn có một cuộc sống tiết kiệm hơn và tận hưởng cuộc sống, hy vọng thoát khỏi áp lực chi phí sinh hoạt ở Anh", bà mẹ trẻ nói với Kennedy News and Media. "Chúng tôi muốn đi du lịch nhưng vẫn phải trả tiền nhà và các hóa đơn, nên quyết định bán nhà. Tiền vay mua nhà và thực phẩm hiện khoảng 2.430 USD mỗi tháng, vì vậy sống trên xe sẽ rẻ hơn đáng kể".

Cặp vợ chồng trẻ bên hai con nhỏ. Ảnh: Kennedy News

Theo gia đình Gammon, việc chuyển sang nhà di động còn giúp họ cắt giảm các khoản chi phí sinh hoạt.

"Chúng tôi sẽ không phải trả tiền điện và cũng dùng ít gas hơn khi đến những quốc gia có khí hậu ấm áp", Paulina nói về kế hoạch tới Bồ Đào Nha và dọc bờ biển Pháp, Tây Ban Nha.

Hành trình của gia đình sẽ bắt đầu sau khi bán được nhà. Hiện tại, hai vợ chồng tập trung thu dọn đồ đạc và chuẩn bị phương tiện. Paulina thường xuyên chia sẻ quá trình này trên TikTok, nơi cô có gần 300.000 người theo dõi.

"Chúng tôi theo đuổi lối sống tối giản. Tất cả đồ đạc của cả gia đình được thu gọn vào ba chiếc vali lớn. Những thứ còn giá trị trong nhà, chúng tôi cố gắng bán đi, tặng nhiều đồ chơi và quần áo cho bạn bè", cô kể.

Paulina cho hay vợ chồng cô cũng đang bán hai chiếc ôtô trước khi chuyển sang sống hẳn trên nhà di động. Chiếc xe có một giường đôi cố định cho hai vợ chồng và giường tầng cho hai con trai.

"Xe được trang bị hệ thống tự cung tự cấp hoàn chỉnh, gồm các tấm pin mặt trời và bồn chứa nước. Về cơ bản chúng tôi có thể sống độc lập, không phụ thuộc vào các tiện ích bên ngoài", cô nói. Bên trong còn có bếp và phòng tắm đầy đủ tiện nghi.

"Gia đình tôi không định quanh quẩn trong xe cả ngày. Đây sẽ là nơi cả nhà ngủ nghỉ, ăn uống, còn thời gian còn lại chúng tôi sẽ đưa các con đi khám phá. Chúng tôi muốn thong thả trải nghiệm, nếu yêu thích nơi nào sẽ ở lại lâu hơn", Paulina nói.

Cặp vợ chồng tin họ tiết kiệm được tiền và có cơ hội du lịch nhiều nơi. Ảnh: Kennedy News

Stanley, người dự định nghỉ việc kỹ sư, cũng háo hức được dành nhiều thời gian hơn bên gia đình thay vì bị cuốn vào công việc.

"Anh ấy sẽ không bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc các con lớn lên", Paulina nói. "Chồng tôi thường phải làm thêm giờ, công việc ngày càng chiếm nhiều thời gian nên anh ấy gần như không có cơ hội tận hưởng cuộc sống. Anh ấy bị cuốn vào vòng xoáy công việc".

Quyết định từ bỏ cuộc sống ổn định trong căn nhà truyền thống để chuyển sang sống trên xe của vợ chồng Paulina nhận nhiều phản ứng trái chiều. Một số người cho rằng lựa chọn này "vô trách nhiệm", đặc biệt liên quan đến việc học hành sau này của hai bé.

"Về chuyện học hành, tôi hiểu tại sao một số người có thể cho rằng đây là lựa chọn vô trách nhiệm, nhưng tôi không cho các con nghỉ học để thực hiện lối sống này", cô nói, đồng thời cho biết hai bé vẫn sẽ đi học khi đến tuổi.

Trước những lời chỉ trích, Paulina khẳng định cô không cho rằng quyết định của gia đình là vô trách nhiệm.

"Các con sẽ được vui chơi, khám phá thế giới và có những trải nghiệm đáng nhớ, thay vì suốt ngày phải ở trong một căn phòng chật hẹp ở Anh chỉ vì trời mưa hoặc thời tiết quá xấu", cô nói.