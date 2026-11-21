Câu hỏi trị giá 100.000 euro (hơn 2,8 tỉ đồng) có một từ khó hiểu

Trong một chương trình đặc biệt của Ai Là Triệu Phú phiên bản ở Đức, phát sóng ngày 6/1/2022, có một người chơi tên là Anja Beyer, là một nữ tiếp viên trưởng trong ngành hàng không.

Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả vì từ đầu đã luôn thể hiện sự bạo dạn, dám chấp nhận rủi ro.

Cô Anja (bên phải) và người dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú ở Đức vào tháng 1/2022. Ảnh: RTL /Stefan Gregorowius.

Anja chơi rất quyết đoán và đến được câu hỏi số 12: Nước nào không phải là một quốc gia "lusophone"?

Bốn phương án là:

A. Việt Nam

B. Angola

C. Brazil

D. Bồ Đào Nha

Anja thừa nhận, cô không biết thuật ngữ lusophone, tức là cô cũng không hiểu câu hỏi muốn hỏi gì. Nhưng theo trang T-online, Anja lập tức suy luận rằng trong 4 phương án thì Việt Nam là quốc gia có sự khác biệt là không sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. Vì vậy, cô quyết định chọn phương án A. Việt Nam.

Đáp án này là chính xác và Anja giành được 100.000 euro (hơn 2,8 tỉ đồng).

Không chỉ vậy, sự thông minh và quyết đoán của Anja còn khiến cô chiếm trọn cảm tình của khán giả. Nhiều người nhận xét: "Tôi thích cô ấy, cô ấy rất tự tin và không ngại mạo hiểm", "Người phụ nữ này thật đáng kinh ngạc!"…

Việc lựa chọn phương án A. Việt Nam đã giúp cô Anja giành số tiền thưởng hơn 2,8 tỉ đồng. Ảnh: RTL.

“Lusophone” nghĩa là gì?

Lusophone là nói tiếng Bồ Đào Nha, thường như một ngôn ngữ chính, theo Từ điển Cambridge.

Từ này được tạo thành từ chữ luso-, chỉ Lusitania, một tỉnh thời La Mã cổ đại tương ứng với Bồ Đào Nha ngày nay, và -phone, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "âm thanh, giọng nói", theo Từ điển Oxford.

Như vậy, Anja không chỉ chọn được đáp án đúng mà còn suy luận cũng đúng. Sau đó, cô trả lời tiếp được một câu hỏi nữa, cuối cùng giành số tiền thưởng là 290.000 euro (gần 8,2 tỉ đồng) - thật sự rất xứng đáng.