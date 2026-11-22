Mới đây trên fanpage, Phương Oanh chia sẻ bộ ảnh chụp tại Cung điện Gyeongbokgung cùng cặp song sinh trong chuyến công tác kết hợp du lịch ở Seoul, hồi giữa tháng 10.

Jimmy - Jenny diện hanbok đồng điệu mẹ, cùng chơi đùa trong khuôn viên cung điện.

Với Phương Oanh, đây là những khoảnh khắc đáng nhớ bên con. Cô cho biết mình tự xoay xở chăm hai bé trong chuyến công tác.

Bộ ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt "thích" và hàng nghìn lượt chia sẻ sau vài giờ đăng tải. Nhiều người khen hai con Phương Oanh đáng yêu, dễ thương trong trang phục truyền thống Hàn Quốc. 'Jenny điệu đà như công chúa, Jimmy ra dáng soái ca, trông đáng yêu ghê'; 'Ba mẹ con dễ thương quá'; 'Cặp song sinh thấy cưng thật'..., một số bình luận viết.

Jenny được mẹ nhận xét là cô bé ngọt ngào với nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh. Theo diễn viên, bé thích thú khi được mặc hanbok và học theo kiểu tạo dáng của mẹ để chụp ảnh.

Cậu nhóc Jimmy được nhận xét là chàng trai hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên quá 15 phút. Lần nào đưa con ra ngoài chơi, Phương Oanh cũng phải 'bở hơi tai' mới chạy theo kịp bước chân con.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh sinh vào tháng 5/2024, thường xuyên được mẹ đưa theo cùng các chuyến công tác trong và ngoài nước. Diễn viên hiện điều hành một công ty truyền thông bên cạnh làm quảng cáo, sản xuất các vlog về nấu ăn.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với nghề người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô được biết đến qua các phim Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân và gần đây là Gió ngang khoảng trời xanh.