Đám cưới của Elena và Peter Napolitano. Ảnh: Julian Navarette/People

Cuộc gặp tình cờ với người lạ

Tháng 10 năm nay, Elena Volkova (hiện 42 tuổi) đang đi siêu thị cùng người yêu Peter Napolitano (hiện 54 tuổi) tại một cửa hàng ở Port Washington, bang New York (Mỹ) thì bất ngờ được một người đàn ông lạ mặt tiếp cận.

Người này là Keegan Gordon, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với biệt danh BigManKG, chuyên thực hiện những hành động tử tế và lan tỏa lòng tốt.

Hôm đó, Gordon đưa cho cặp đôi 2 lựa chọn: nhận 500 USD (12,8 triệu đồng) hoặc có 5 phút để mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng.

Peter chọn nhận tiền và chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Anh vừa mất việc, khiến hai người gặp khó khăn trong việc chi trả tiền thuê nhà, theo People.

Đám cưới của Elena và Peter Napolitano. Ảnh: Julian Navarette/People

Điều khiến Gordon đặc biệt chú ý là mong muốn lớn nhất của Peter lúc này không phải tìm một công việc mới hay giải quyết những khoản nợ, mà là tổ chức đám cưới với Elena, người đang mắc ung thư vú giai đoạn cuối.

Elena và Peter gặp nhau khi bắt đầu là hàng xóm vào năm 2020. Tình cảm của họ nhanh chóng tiến triển và đến tháng 9/2022, cặp đôi đính hôn. Từ đó đến nay, vì nhiều lý do, cặp đôi chưa thể làm đám cưới.

Nghe câu chuyện, Gordon đề nghị giúp hai người tổ chức đám cưới, chỉ trong vòng 2 tuần.

Ban đầu, Elena không thực sự tin tưởng lời nói của Gordon.

“Tôi nghĩ đó là một cử chỉ rất đáng yêu, nhưng không tin ý tưởng ấy có thể trở thành hiện thực. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn hy vọng anh ấy sẽ khiến mình phải thay đổi suy nghĩ”, Elena chia sẻ.

Tuy nhiên, Gordon thực sự đã làm được điều đó. Anh kết nối với một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ đám cưới cho cặp đôi mắc bệnh nan y hoặc đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đã tình nguyện chung tay thực hiện mong ước của Elena và Peter.

Elena và Peter Napolitano trong ngày cưới. Ảnh: Julian Navarette/People

Đám cưới ý nghĩa

Một tuần trước hôn lễ, Peter cầu hôn Elena lần thứ 2 tại một nhà hàng trong Trung tâm Rockefeller ở New York. Đến ngày 1/11, hai người chính thức trao lời thề nguyện với sự chứng kiến của khoảng 50 người thân, bạn bè. Hai con trai từ cuộc hôn nhân trước của Elena đã dắt tay mẹ tiến vào lễ đường.

Gordon cũng có mặt để chứng kiến thành quả của hành trình đầy ý nghĩa mà anh khởi xướng.

Elena gọi đây là món quà thực sự trong cuộc đời mình. Cô cho biết mọi thứ diễn ra giống như một câu chuyện cổ tích.

Niềm vui trong ngày cưới cũng xen lẫn những phút giây xúc động. Elena hiểu rằng căn bệnh hiểm nghèo có thể khiến cô không còn cơ hội chứng kiến 2 con trai trưởng thành và lập gia đình.

Ê-kíp quay phim đã giúp Elena ghi lại một đoạn video gửi đến hai con trai. Cô mong muốn các con có thể luôn nhớ về hình ảnh, giọng nói của mẹ và lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời bà.

Mới đây, câu chuyện của Elena được chia sẻ lan truyền rộng rãi. Hành trình chống chọi với ung thư vú của cô bắt đầu năm 2021. Trong suốt thời gian ấy, Peter luôn là chỗ dựa lớn nhất của cô.

Elena từng lo sợ anh sẽ không thể tiếp tục đồng hành khi biết cô mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng Peter không những ở lại mà còn 2 lần cầu hôn, công khai thể hiện tình yêu và quyết tâm gắn bó với cô.

"Peter là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Anh ấy đã 2 lần cầu hôn tôi, chứng minh tình yêu của mình một cách công khai. Tôi biết ơn vì được làm vợ của anh ấy, biết ơn vì anh ấy đã chọn tôi", cô chia sẻ.

Về phần mình, Peter cho biết anh luôn ngưỡng mộ tinh thần lạc quan và sự mạnh mẽ của vợ.

“Cô ấy luôn nỗ lực chiến đấu. Là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường, mạnh mẽ. Elena chính là người hùng của tôi", Peter chia sẻ.