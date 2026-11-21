Concert 'See The Light' day 2 của Mỹ Tâm diễn ra tại một khu đô thị ở TP HCM. 20h chương trình mới bắt đầu nhưng từ chiều, hàng nghìn khán giả đã đổ về khu vực diễn ra sự kiện.

Một khinh khí cầu màu hồng, in tên Mỹ Tâm được đặt trước cổng vào. Đây là món quà đặc biệt của fanclub dành tặng cho thần tượng.

Nhiều khán giả chụp hình cùng với chiếc khinh khí cầu. Trần Phương Chi (36 tuổi) cho biết là fan của nữ ca sĩ từ năm 12 tuổi nên rất háo hức khi được cùng nhóm bạn xem concert.

Người hâm mộ còn mang theo poster, vật phẩm được thiết kế dành riêng cho "See The Light" day 2 để chụp ảnh check-in tại sự kiện.

Chị Hồng Thảo, 35 tuổi và bạn từ Đà Nẵng tham gia show. Chị cho biết đã đi xem "See The Light" day 1 ở Hà Nội trước đó và ấn tượng với các tiết mục đặc sắc nên không muốn bỏ lỡ day 2. Theo chị, chi phí cho chuyến đi này hết khoảng 10 triệu đồng.

Hàng nghìn khán giả nhuộm hồng khu đô thị bằng những poster, lightstick được thiết kế riêng cho chương trình.

Ban tổ chức cho biết chương trình thu hút khoảng 25 nghìn khán giả. Trước đó, "See The Light" day 1 được tổ chức ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình với quy mô khoảng 40 nghìn khán giả.

Trong lúc chờ chương trình bắt đầu, người hâm mộ đồng thanh hát theo những bản hit của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng, nổi danh từ những năm 2000. Hơn 20 năm làm nghề, cô có khá nhiều bản hit, những liveshow hoành tráng, sản phẩm có lượt xem hoặc tải về khủng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Nữ ca sĩ được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước và thế giới, trong đó có: Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên, giải Asia's Music Legend tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á, Best selling artist of Asia - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards...

Sau 25 năm gắn bó với ca hát, Mỹ Tâm chứng minh sức hút bền bỉ cũng như vị trí trong showbiz Việt.