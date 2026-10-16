San Hiếc 'Mối tình đầu': 'Tôi trở thành người chồng tốt hơn sau 4 lần vợ sảy thai'

Choi Soo Jong và bà xã Ha Hee Ra xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình tạp kỹ You Quiz on the Block của đài tvN, phát sóng vào ngày 14/10. Trong chương trình, tài tử cho hay vợ chồng anh vừa kỷ niệm 33 năm cưới. Cả hai cởi mở chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân và gia đình.

Được hỏi về hình ảnh cặp vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, Choi Soo Jong nói: "Sống cùng áp lực ấy lại tốt. Nó giúp tôi luôn đi đúng đường". Ha Hee Ra nói thêm: "Tôi biết ơn vì đó không phải hình ảnh xấu. Nghề của chúng tôi là vậy, đôi khi điều xuất phát từ sự chân thành lại bị người khác nhìn theo cách khác".

Choi Soo Jong thừa nhận: "Nếu Ha Hee Ra không trải qua 4 lần sảy thai, có lẽ tôi cũng như nhiều người chồng khác, chỉ biết mải miết làm việc rồi về nhà gặp vợ con. Những lần mất con khiến tôi thấm thía rằng mỗi đứa trẻ là một sinh linh quý giá, một con người độc lập. Tôi nghĩ mình phải đối xử tốt hơn với vợ.

Vợ chồng Choi và MC Yoo Jae Suk. Ảnh: TvN

Choi Soo Jong nói anh chịu ảnh hưởng từ bố, vẫn không thể quên hình ảnh bố chăm sóc mẹ chu đáo thuở anh còn nhỏ. "Bố tôi là một công chức quân đội. Cứ đến Chủ nhật, bố lại bảo mẹ và chị tôi nghỉ ngơi, còn bố con tôi gấp chăn màn và dọn dẹp phòng. Bố chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Khi bố dọn thức ăn lên bàn, cả gia đình sẽ cùng nhau ăn. Bố tôi rất dịu dàng", diễn viên kể.

"Năm học lớp 8, tôi vừa nói 'Con đi học đây', vừa mở cửa phòng ngủ của bố mẹ. Khi ấy, mẹ đang gối đầu lên cánh tay của bố. Bố vừa nhìn thấy tôi liền ra hiệu bảo tôi giữ im lặng rồi đi ra ngoài. Ngay cả khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy hình ảnh của bố mẹ lúc ấy vô cùng đẹp đẽ. Khoảnh khắc ấy thật đẹp. Đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn hiện lên sống động trong tâm trí tôi, rõ đến mức tôi không thể nào quên", tài tử nói thêm.

Sau đó, bố anh ra nước ngoài công tác, gia đình phải sống xa nhau. Diễn viên kể: "Mãi đến khi tôi đã trưởng thành, chúng tôi mới gặp lại nhau. Sau lần gặp đó, bố lại ra nước ngoài, rồi qua đời".

Tài tử thổ lộ mình từng rất oán trách ông trời vì mất bố quá sớm. Đặc biệt, trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời, anh càng cảm nhận rõ sự thiếu vắng của ông. Anh chia sẻ: "Khi đính hôn và kết hôn, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cứ nghĩ, giá mà bố còn ở đây thì tốt biết mấy".

Đến giờ, Choi vẫn đặt ảnh gia đình trước bàn làm việc. Anh thổ lộ: "Trước bàn làm việc của tôi có ảnh bố mẹ, ảnh các con và ảnh Ha Hee Ra. Tôi luôn sống nhờ sức mạnh từ gia đình".

Choi Soo Jong là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, anh được khán giả biết đến với nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Mối tình đầu (vai San Hiếc), Chỉ anh bên em, Trong vòng khói lửa, Truyền thuyết ma quái, Tổng thống...

Ha Hee Ra là minh tinh hạng A của màn ảnh Hàn Quốc. Cô từng đảm nhận vai chính trong What Is Love, sau đó là Tối nay ăn gì?. Sau ngày cưới, Ha Hee Ra hạn chế đóng phim, lui về "hậu phương" để hỗ trợ sự nghiệp của chồng.

Choi Soo Jong và Ha Hee Ra kết hôn năm 1993, có hai con. Năm 1999, họ có con trai đầu lòng, Minso, và con gái thứ hai, Yunso, năm 2000. Đồng hành sau nhiều năm, hai người là cặp tiêu biểu trong giới giải trí Hàn Quốc và được yêu mến bởi cuộc sống hôn nhân không ồn ào.