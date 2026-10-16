Sau đêm cuồng nhiệt với trai trẻ, dấu vết dưới ánh sáng ban ngày khiến tôi run sợ hốt hoảng

Tôi năm nay 31 tuổi, một mẹ, một con.

Con gái tôi 5 tuổi, tên là Bống. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chồng cũ ngoại tình, tôi đã mất 3 năm trời để học cách sống mà không cần một người đàn ông bên cạnh. 3 năm chỉ có hai mẹ con, tôi tự sửa bóng đèn, tự bê bình nước, tự dỗ con ốm lúc 2 giờ sáng. Tôi đã nghĩ mình ổn rồi, mình không cần yêu ai nữa.

Phải lòng một trai trẻ là thợ sửa xe

Cho đến khi tôi va phải Quân.

Quân kém tôi 3 tuổi, 28 tuổi, mở tiệm sửa xe máy, ô tô ngay đầu ngõ. Lần đầu gặp là một buổi chiều mưa, xe Lead của tôi chết máy ngay trước cửa tiệm cậu ấy. Tôi dắt bộ, mặt mũi lem nhem vì mưa, thì một chàng trai trẻ cao lêu nghêu, tay dính đầy dầu nhớt thò đầu ra cười toe toét: "Chị gái để em xem cho, đẩy vào đây kẻo ướt."

Lần đầu gặp là một buổi chiều mưa, xe Lead của tôi chết máy ngay trước cửa tiệm cậu trai trẻ ấy

Cậu ấy gọi tôi là chị gái. Tôi khi đó đã định cau mày, nhưng cái cách cậu ấy vừa cười vừa lau vội tay vào cái giẻ lau, rồi lúi húi sửa xe cho tôi dưới mưa, làm tôi không giận nổi. Cậu ấy sửa xong không lấy tiền, chỉ nói: "Lần sau hỏng lại qua em."

Tôi đã phải lòng cậu ấy từ những điều nhỏ như thế. Sự tinh nghịch, dí dỏm, cái sức sống hừng hực của một chàng trai trẻ mà đã lâu rồi tôi không thấy ở cuộc đời mình. Ở cạnh Quân, tôi thấy mình như trẻ lại.

Rồi thành thói quen. Tôi đi chợ qua, tiện tay mua mấy quả ổi, nải chuối mang cho cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng: "Chị Miên mua cho em à? Nhất chị đấy." Bống nhà tôi sau vài lần theo mẹ ra tiệm xe, cũng quấn cậu ấy lắm. Cứ "chú Quân ơi, chú Quân à". Nhìn con bé ríu rít bên một người đàn ông không phải bố nó, tôi vừa vui vừa nhói.

Chàng trai trẻ khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình đổi thay

Đỉnh điểm là lần tôi bị sốt virus, nằm bẹp ở nhà. Tôi không biết bằng cách nào mà Bống lại có số của Quân. Chắc con bé đã xin từ trước. Nửa đêm, tôi đang mê man thì nghe tiếng gõ cửa. Quân đứng đó, tay xách túi thuốc, cặp lồng cháo còn nóng hổi.

Đêm đó, cậu ấy chăm tôi như chăm em gái. Cho tôi uống thuốc, múc cháo thổi cho nguội. Rồi thấy vòi nước trong bếp rỉ, cậu ấy tiện tay vặn lại. Bóng đèn nhà tắm chập chờn, cậu ấy bắc ghế thay luôn. Xong xuôi, cậu ấy ngồi bệt xuống sàn, cạnh giường tôi, gục đầu ngủ quên.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông ngủ gục vì lo cho mình, tôi đã khóc. Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi thấy mình thực sự cần một người đàn ông trong đời, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi muốn được yếu đuối một chút.

Quân tỏ tình với tôi sau đó một tuần. Không hoa, không nến. Chỉ là một buổi tối cậu ấy sửa xong chiếc xe cho khách, rửa tay sạch sẽ rồi chạy sang nhà tôi, dúi vào tay tôi hộp sữa cho Bống và nói: "Chị Miên, cho em được chăm sóc hai mẹ con nhé? Em thích chị thật đấy."

Mọi thứ đến tự nhiên như nước chảy. Tôi gật đầu. Ở bên Quân, tôi được chiều chuộng đến mức quên mất mình đã từng tổn thương. Cậu ấy nhớ ngày tôi đến kỳ sẽ đau bụng, sẽ mua sẵn túi chườm nóng. Nhớ Bống thích ăn kẹo dẻo hình gấu. Nhớ tôi không ăn được hành.

Và rồi một đêm mưa, Bống về ngoại ngủ. Quân ở lại nhà tôi. Ngoài trời mưa rả rích, trong nhà chỉ có hai người lớn đã yêu nhau.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, say đắm mà đã lâu lắm rồi tôi mới được nếm lại. Nụ hôn của một người đàn bà đã từng đổ vỡ và một chàng trai trẻ đang yêu lần đầu bằng tất cả sự chân thành.

Đèn tắt. Quần áo rớt dần. Chúng tôi đã có một đêm thực sự nóng bỏng, mãnh liệt, như để bù đắp cho tất cả những tháng ngày cô đơn trước đó. Tôi đã nghĩ, à, cuối cùng hạnh phúc cũng chịu mỉm cười với mình rồi.

Cú sốc ngay sau đêm mặn nồng với trai trẻ

Cho đến sáng hôm sau.

Tôi dậy sớm như thói quen để chuẩn bị đồ cho Bống đi học, dù nhớ ra hôm nay con bé không ở nhà. Quân vẫn đang ngủ say trên giường, tấm chăn mỏng chỉ đắp ngang bụng. Ánh sáng ban mai lọt qua khe rèm, chiếu rõ lên người cậu ấy.

Và tôi chết sững.

Ở nơi kín đáo của Quân, nơi mà đêm qua trong bóng tối tôi không nhìn rõ, có rất nhiều vết sẹo. Những vết sẹo lồi lõm, có tròn, có dài, không quá lớn nhưng lại khá nhiều. Tim tôi như ngừng đập. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi, một người đàn bà 31 tuổi, đã từng nghe, từng đọc. Tôi hốt hoảng, vội vàng khoác áo chạy ra khỏi phòng, ngồi sụp xuống bếp, tay chân run lẩy bẩy. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bệnh. Bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tôi đã tra Google ngay lúc đó, tay run đến mức gõ sai cả chữ. Kết quả hiện ra nào là sùi mào gà, giang mai... những hình ảnh, những mô tả về sẹo sau khi khỏi bệnh. Tôi càng đọc càng sợ. Dù đêm qua chúng tôi có sử dụng biện pháp an toàn, nhưng tôi vẫn rùng mình. Tôi sợ cho chính tôi, và tôi sợ cho Bống. Nếu tôi có bệnh thì sao? Con bé thì sao?

Khi Quân dậy, tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Tôi chỉ lí nhí mời cậu ấy về đi, nói tôi có việc bận. Chắc Quân cũng thấy sự thay đổi đột ngột của tôi.

Những ngày sau đó là địa ngục. Tôi sống trong sợ hãi. Tôi lẩn trốn. Thấy Quân mở cửa tiệm từ xa là tôi dắt Bống đi đường vòng. Quân nhắn tin tôi không trả lời. Gọi điện tôi không nghe. Tôi đã đặt lịch đi khám phụ khoa ngay lập tức, ngồi ở phòng chờ mà khóc như mưa, cảm giác như mình là người đàn bà hư hỏng, dại dột.

Nhìn chàng trai trẻ dưới ánh sáng ban ngày, tôi chợt rùng mình sợ hãi

Cho đến hôm kia, Quân chặn đường tôi lúc tôi đang đón Bống. Cậu ấy gầy rộc đi. Cậu ấy nắm tay tôi và gặng hỏi: "Chị Linh, em đã làm gì sai? Chị nói cho em biết được không? Đừng đối xử với em như thế."

Tôi đã không kìm được nữa mà nói thẳng, tôi nói trong nước mắt, rằng tôi đã thấy những vết sẹo đó, rằng tôi sợ, tôi là mẹ đơn thân, tôi không thể mạo hiểm.

Quân sững người. Rồi cậu ấy ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai trẻ tuổi khóc như một đứa trẻ.

Cậu ấy nói, hồi năm 20, 21 tuổi, mới lớn, ham chơi, đua đòi theo bạn bè, đã từng có một thời gian sống buông thả và phải trả giá. Cậu ấy đã mắc bệnh. Cậu ấy đã phải đi chữa trị rất lâu, rất tốn kém và đau đớn.

Những vết sẹo đó là di chứng của những lần đốt sùi. Cậu ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn từ nhiều năm nay rồi, đi khám định kỳ đều đặn, bác sĩ nói không còn khả năng lây nhiễm, mới dám bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Cậu ấy nói cậu ấy định khi nào hai đứa đủ tin tưởng nhau hơn sẽ kể cho tôi nghe quá khứ, chứ không muốn giấu giếm.

Cậu ấy nói: "Em xin lỗi vì đã không nói sớm. Nhưng em thật lòng với chị, với Bống. Em mong chị cho em một cơ hội".

Tôi đứng đó, chết lặng.

Kết quả khám của tôi đã có, may mắn là tôi khỏe mạnh, không sao cả. Nhưng nỗi sợ trong lòng tôi thì vẫn chưa hết. Tôi không thể xóa được hình ảnh những vết sẹo đó ra khỏi đầu.

Một phần trong tôi thương Quân vô cùng. Tôi biết cậu ấy đã đau khổ thế nào, đã cố gắng làm lại cuộc đời ra sao. Tôi không quên được sự chăm sóc, ấm áp mà cậu ấy dành cho mẹ con tôi. Bống mấy hôm nay còn hỏi: "Mẹ ơi sao chú Quân không sang chơi nữa?"

Nhưng một phần khác trong tôi, phần của một người mẹ, của một người đàn bà từng bị phản bội, lại không vượt qua được. Tôi sợ. Tôi sợ quá khứ đó. Tôi sợ nếu lỡ... Tôi có ích kỷ quá không?

Tôi phải làm sao bây giờ? Liệu tôi có nên cho chàng trai trẻ ấy và cho chính mình, một cơ hội nữa không?