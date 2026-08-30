Chồng cho 50 triệu đồng mỗi tháng để tôi nghỉ việc

Tôi 34 tuổi, kết hôn được 8 năm, có hai con 6 tuổi và 3 tuổi. Tôi làm marketing cho một công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hơn tôi 4 tuổi, kinh doanh riêng, thu nhập tốt, có tháng gấp 7-8 lần tôi. Kinh tế gia đình chủ yếu do anh lo, còn tiền tôi kiếm được trước giờ phần lớn để dành và chi những khoản cá nhân.

Từ khi sinh bé thứ hai, cuộc sống của tôi khá căng. Sáng đưa hai con đi học rồi đến công ty, chiều thường phải xin về đúng giờ để đón con. Những hôm con ốm, người nghỉ làm gần như luôn là tôi. Chồng bận công việc, thường 20h mới về. Hai bên nội ngoại đều ở tỉnh khác nên không hỗ trợ thường xuyên. Chúng tôi từng thuê người giúp việc nhưng thay ba người trong hai năm, có người làm được vài tháng lại nghỉ.

Gần đây, chồng đề nghị tôi nghỉ việc ít nhất 5 năm, chờ con út vào tiểu học rồi tính tiếp. Anh nói mức lương 25 triệu đồng không đáng để tôi phải vất vả. Nếu tôi đồng ý, ngoài việc anh tiếp tục trả toàn bộ tiền nhà, học phí, điện nước và sinh hoạt, mỗi tháng anh sẽ chuyển riêng cho tôi 50 triệu đồng. Khoản này tôi muốn tiết kiệm, mua sắm hay biếu bố mẹ đều được, anh không hỏi.

Nghe qua, đề nghị ấy rất có lợi cho tôi. Tôi không phải sáng nào cũng vội vàng đưa con đi học rồi lao đến công ty, không còn phải xin sếp nghỉ mỗi khi con sốt. 50 triệu đồng cũng gấp đôi số tiền tôi đang kiếm được.

Nhưng tôi đã làm nghề hơn 10 năm và hiện có vị trí khá tốt. Nếu nghỉ đến năm 39-40 tuổi, tôi không chắc còn quay lại được. Ngành của tôi thay đổi rất nhanh, đồng nghiệp trẻ hơn ngày càng nhiều. Tôi từng hỏi chồng liệu có thể làm bán thời gian hoặc nhận dự án tại nhà, anh lại không thích. Anh nói nếu đã nghỉ thì nên dành thời gian hoàn toàn cho con, không cần kiếm thêm vài đồng rồi lại bận rộn như cũ.

Tôi có nên nhận 50 triệu đồng mỗi tháng để nghỉ việc, dành vài năm chăm sóc gia đình, hay cố giữ công việc dù thu nhập thấp hơn nhiều vì đó mới là thứ giúp tôi duy trì khả năng tự lập lâu dài?