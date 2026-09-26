Chồng không muốn phấn đấu vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Tôi 34 tuổi, kết hôn 8 năm và có con trai đang học lớp 1. Chồng tôi 36 tuổi, làm tại một công ty của người quen do bố mẹ xin cho vào từ nhiều năm trước, lương khoảng 10 triệu đồng. Nhà chồng có vài bất động sản cho thuê nên sau khi chúng tôi cưới, bố mẹ giao cho anh hưởng toàn bộ tiền thuê một căn, khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy kinh tế gia đình không khó khăn, thậm chí nếu chỉ nhìn vào thu nhập, nhiều người còn nói tôi may mắn. Nhưng cũng chính khoản tiền đều đặn ấy khiến chồng gần như không có nhu cầu phát triển công việc. Sáng anh đi làm khá muộn, có hôm ghé công ty một lúc rồi ra quán nước ngồi với bạn, khoảng 15h đã về nhà. Anh nói mình kiếm được từng ấy là đủ, sống thoải mái thì cần gì phải lao đầu vào công việc.

Trái ngược với chồng, tôi làm quản lý cho một doanh nghiệp, thu nhập khoảng 35 triệu đồng nhưng lịch làm việc dày đặc. Có ngày tôi họp liên tục từ sáng đến chiều, tối vẫn phải xử lý email. Chồng lại rất rảnh nên thường xuyên nhắn tin hỏi chuyện, gửi video, đường link, chuyện trên mạng rồi khó chịu nếu tôi không trả lời ngay.

Có lần tôi đang họp, anh nhắn liên tiếp gần chục tin, đến tối trách vợ "có vài giây trả lời cũng không có". Tôi từng nói thẳng rằng trong giờ làm việc không thể trò chuyện cả ngày như anh nhưng anh lại cho rằng tôi quá nghiêm trọng hóa công việc và tự làm mình khổ. Điều khiến tôi bực hơn là dù về nhà rất sớm, anh cũng ít khi chủ động đón con, kèm con học hay làm việc nhà. Chúng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng, bà nội thường nấu ăn và hỗ trợ đưa đón cháu nên anh càng ỷ lại.

Tôi từng đề nghị ra riêng để hai vợ chồng tự lo cuộc sống và anh có trách nhiệm hơn với gia đình, nhưng chồng không muốn. Anh nói nhà rộng, bố mẹ vui vì được gần cháu, ở riêng vừa tốn tiền vừa mất công. Khi tôi khuyên anh học thêm, tìm công việc phù hợp hơn hoặc ít nhất tận dụng thời gian để làm một việc gì đó nghiêm túc, anh lại hỏi: "Anh đang có hơn 60 triệu mỗi tháng, sao phải cố nữa?".

Gần đây tôi bắt đầu thấy hai vợ chồng ngày càng ít chuyện để nói với nhau. Tôi đi làm về muốn kể chuyện công việc, kế hoạch tương lai hay việc học của con, còn anh chủ yếu nói chuyện bóc phốt trên mạng, bạn bè hoặc hỏi cuối tuần đi đâu ăn gì.

Tôi có đang sai khi đòi hỏi một người đã đủ đầy về tài chính phải có chí tiến thủ, hay vấn đề thực sự là chồng tôi đang quá phụ thuộc vào bố mẹ và thiếu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình?