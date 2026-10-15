Mẫu 'siêu vòng ba' bị chỉ trích vì chụp ảnh ở hiện trường động đất

Trong những bức ảnh được chia sẻ lên tài khoản Instagram có 11,9 triệu người theo dõi, Gracie Bon - người từng chỉ trích hãng McLaren vì không thể ngồi vừa những chiếc xe thể thao của hãng do vòng ba "khủng" 140 cm - diện sơ mi trắng kết hợp quần jeans xanh, đứng giữa khung cảnh hoang tàn sau trận động đất 7,7 độ richter hôm 9/10.

Gracie Bon đứng trước một ngôi nhà đổ sập do động đất ở Panama hôm 9/10. Ảnh: Instagram

Bon lập tức vấp phải làn sóng phản đối. Nhiều người cho rằng cô đang biến thảm họa khiến gần 900 ngôi nhà bị phá hủy thành công cụ để mình được chú ý. "Đưa tin về tình hình đất nước là một chuyện, nhưng tạo nội dung dựa trên bất hạnh của người khác lại là chuyện hoàn toàn khác!", một người viết. "Bạn ơi, muốn truyền tải thông điệp thì đâu nhất thiết phải đưa mình vào khung hình?", một người khác ý kiến.

"Tôi không thể tin cô ấy lại nhờ người chụp ảnh mình trước ngôi nhà tan hoang của ai đó", một người bày tỏ sự khó hiểu trước hành động bị cho là thiếu tế nhị của Bon.

Tuy nhiên, Bon khẳng định cô không tạo dáng trong những bức ảnh này mà chỉ muốn phản ánh chân thực hậu quả của trận động đất.

"Tôi không tạo dáng. Tôi chỉ quyết định đăng bức ảnh có mặt mình tại hiện trường", Bon giải thích trong bài đăng tiếp theo sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích. "Tôi muốn kêu gọi hỗ trợ và tìm những gia đình để tôi có thể giúp đỡ họ xây dựng lại nhà cửa".

Nữ người mẫu nặng khoảng 102 kg cũng bảo vệ hành động của mình bằng cách đăng ảnh mang một thùng nước đến hỗ trợ các nạn nhân động đất. Cô cho biết còn quyên góp tiền để tái thiết nhà cửa, đồng thời cho rằng mọi người nên ngừng công kích mình.

Cô hiện là người mẫu ngoại cỡ, với vòng ba 'khủng' lên tới 140 cm. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, một người phản bác rằng Bon hoàn toàn có thể giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng mà không cần biến việc này thành nội dung đăng trên mạng xã hội.

"Điều khiến nhiều người khó chịu là bạn biến mọi việc mình làm thành cơ hội quảng bá bản thân", người này viết. "Bạn vẫn có thể làm việc tốt mà không cần liên tục chia sẻ mọi thứ để gây chú ý".