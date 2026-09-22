Chồng ra giá 50 triệu đồng mỗi tháng để được ngoại tình

Tôi 38 tuổi, chồng 41 tuổi, kết hôn 12 năm và có hai con, một bé gái 10 tuổi, một bé trai 7 tuổi. Vợ chồng tôi đều đi làm, thu nhập của chồng cao hơn tôi khá nhiều. Từ trước đến nay, tiền lương của anh chủ yếu dùng để lo các khoản lớn trong gia đình, còn tôi phụ trách chi tiêu sinh hoạt và chăm sóc hai con.

Chúng tôi không phải kiểu vợ chồng thường xuyên cãi vã. Công việc của ai người đó làm, cuối tuần cả nhà vẫn đưa con đi chơi. Tuy nhiên, khoảng một năm nay, tôi cảm nhận chồng ngày càng ít quan tâm đến gia đình. Anh thường xuyên về muộn, cuối tuần cũng có lúc nói bận gặp đối tác hoặc bạn bè.

Tôi từng hỏi nhưng anh đều nói công việc nhiều, không có chuyện gì khác.

Cách đây khoảng một tháng, tôi phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin với một người phụ nữ. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng nội dung trò chuyện cho thấy hai người đã có tình cảm với nhau. Khi tôi hỏi thẳng, chồng không phủ nhận.

Anh nói mình có tình cảm với người đó nhưng chưa muốn ly hôn vì vẫn thương các con và không muốn gia đình xáo trộn.

Tôi rất sốc, hỏi anh định giải quyết thế nào thì chồng đề nghị mỗi tháng sẽ đưa tôi 50 triệu đồng, đổi lại tôi không can thiệp vào mối quan hệ của anh với người phụ nữ kia.

Chồng giải thích 50 triệu đồng là khoản anh chủ động đưa cho tôi ngoài tiền sinh hoạt và học phí của các con. Anh cho rằng mình vẫn hoàn thành trách nhiệm với gia đình, vẫn về nhà, chăm con và không có ý định bỏ mặc mẹ con tôi. Đổi lại, anh muốn tôi chấp nhận việc anh có một mối quan hệ bên ngoài.

Theo anh, cả hai đều là người trưởng thành, nếu tôi không muốn ly hôn thì có thể thỏa thuận để mỗi người có cuộc sống riêng, miễn không làm ảnh hưởng đến các con. Anh còn nói nếu tôi không đồng ý, chúng tôi có thể ly hôn và phân chia tài sản theo pháp luật.

Tôi hỏi người phụ nữ kia có biết anh đã kết hôn và có hai con hay không. Anh nói cô ấy biết và không nói gì thêm.

Tôi hỏi anh nếu đổi lại tôi cũng có một người đàn ông khác và vẫn đưa cho anh 50 triệu đồng mỗi tháng, anh có chấp nhận không. Chồng im lặng khá lâu rồi nói anh không biết.

Từ hôm đó, chúng tôi vẫn sống chung nhà nhưng gần như không nói chuyện ngoài những việc liên quan đến con cái. Anh vẫn chuyển tiền sinh hoạt như trước. Tôi vẫn chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào ngoài chi tiêu gia đình.

Trong mắt hai con, bố vẫn là một người đàn ông tuyệt vời. Anh thường đưa các con đi học, cuối tuần chở cả nhà đi chơi, nhớ những món chúng thích và luôn có mặt khi con cần. Con gái lớn còn rất hay viết về bố trong những bài văn tả người thân ở trường. Mỗi lần con đọc bài cho tôi nghe, hình ảnh người bố hiện lên gần như hoàn hảo: người luôn yêu thương, bảo vệ và dành thời gian cho các con.

Có lần con bé vừa viết bài vừa nói với tôi: "Sau này con cũng muốn lấy một người giống bố".

Tôi nhớ lại câu đó mà vừa thương con vừa thấy nghẹn lòng.

Tôi sợ nếu chúng tôi ly hôn, các con sẽ sốc khi biết lý do. Chúng có thể không hiểu tại sao người bố mà mình luôn yêu quý lại có một mối quan hệ khác.

Theo mọi người, tôi có nên chấp nhận đề nghị 50 triệu đồng mỗi tháng của chồng để giữ gia đình và tránh cho hai con một cú sốc? Hay việc đặt ra một khoản tiền để đổi lấy sự chấp nhận ngoại tình đã cho thấy chúng tôi không còn một cuộc hôn nhân đúng nghĩa? Nếu ở hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ nói thế nào với chồng để anh hiểu rằng điều tôi cần không phải là tiền?