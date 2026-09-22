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Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành

Sự kiện: Sao Việt

Diễn viên Hồng Đăng và bà xã kỷ niệm 25 năm bên nhau; Hòa Minzy hạnh phúc bên mẹ đẻ và mẹ chồng; Tăng Thanh Hà nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 1

Lê Phương hội ngộ Lương Thế Thành khi dâng lễ cúng Tổ nghiệp ở sân khấu Thành Lộc.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 2

Hồng Đăng mừng 25 năm gắn bó bên bà xã Anh Đào, từ khi làm bạn đến kết hôn. 'Dù còn nhiều chông gai, chúng ta vẫn là mảnh ghép của nhau. Cảm ơn em đã luôn bên anh', nam diễn viên tâm sự.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 3

Đàm Thu Trang được nhận xét 'ngầu như tổng tài' khi diện suit, khoe vẻ lạnh lùng trên đường đi làm.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 4

Hòa Minzy hạnh phúc khi được cả mẹ đẻ và 'mẹ chồng tương lai' luôn yêu thương.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 5

Phan Mạnh Quỳnh đưa bà xã Khánh Vy đi chơi Đài Loan nhân dịp sinh nhật tuổi 32 của cô.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 6

Phạm Quỳnh Anh khoe lưng trần khi đi ngắm phố phường Hà Nội dịp cận kề Trung thu.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 7

Hoa hậu Tiểu Vy mặc đồ thanh lịch dâng lễ cúng Tổ nghề sân khấu.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 8

Tăng Thanh Hà tận hưởng ngày mưa lạnh ở Đà Lạt. Nữ diễn viên thường xuyên đến Đà Lạt nghỉ ngơi mỗi khi có thời gian rảnh.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 9

Sơn Tùng M-TP uống cà phê Giảng nổi tiếng, check-in ở bốt Hàng Đậu nhân dịp ra Hà Nội biểu diễn.

Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành - 10

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2026 22:55 PM (GMT+7)
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