Ảnh sao 22/9: Hồng Đăng cảm ơn vợ vì 25 năm đồng hành

Lê Phương hội ngộ Lương Thế Thành khi dâng lễ cúng Tổ nghiệp ở sân khấu Thành Lộc.

Hồng Đăng mừng 25 năm gắn bó bên bà xã Anh Đào, từ khi làm bạn đến kết hôn. 'Dù còn nhiều chông gai, chúng ta vẫn là mảnh ghép của nhau. Cảm ơn em đã luôn bên anh', nam diễn viên tâm sự.

Đàm Thu Trang được nhận xét 'ngầu như tổng tài' khi diện suit, khoe vẻ lạnh lùng trên đường đi làm.

Hòa Minzy hạnh phúc khi được cả mẹ đẻ và 'mẹ chồng tương lai' luôn yêu thương.

Phan Mạnh Quỳnh đưa bà xã Khánh Vy đi chơi Đài Loan nhân dịp sinh nhật tuổi 32 của cô.

Phạm Quỳnh Anh khoe lưng trần khi đi ngắm phố phường Hà Nội dịp cận kề Trung thu.

Hoa hậu Tiểu Vy mặc đồ thanh lịch dâng lễ cúng Tổ nghề sân khấu.

Tăng Thanh Hà tận hưởng ngày mưa lạnh ở Đà Lạt. Nữ diễn viên thường xuyên đến Đà Lạt nghỉ ngơi mỗi khi có thời gian rảnh.

Sơn Tùng M-TP uống cà phê Giảng nổi tiếng, check-in ở bốt Hàng Đậu nhân dịp ra Hà Nội biểu diễn.

Nhan Phúc Vinh ăn mừng hoàn thành đường chạy marathon. Đây là bộ môn thể thao anh yêu thích nhiều năm nay, giúp anh kết nối với 'vợ tương lai' Khả Ngân.