Chồng ki bo với tôi nhưng lại không tính toán với họ hàng

Tôi 35 tuổi, kết hôn được 10 năm và có hai con đang học tiểu học. Vợ chồng tôi đều đi làm, thu nhập của tôi 20 triệu đồng mỗi tháng, chồng khoảng 40 triệu đồng.

Từ khi cưới nhau, chúng tôi thống nhất có quỹ chung. Hàng tháng tôi chuyển cho chồng 15 triệu đồng, anh là người quản lý tài chính gia đình, trả tiền thuê nhà, học phí của hai con, điện nước và các khoản cố định. Tôi giữ lại khoảng 5 triệu đồng để đi chợ, mua đồ ăn, những thứ lặt vặt trong nhà.

Nghe qua thì có vẻ khá rõ ràng, nhưng thực tế 5 triệu đồng gần như tháng nào cũng hết sạch. Nhà 4 người, chỉ cần tiền ăn, hoa quả, đồ dùng sinh hoạt, thỉnh thoảng con cần thêm thứ này thứ kia là hết sạch tiền. Tôi gần như không có khoản riêng cho bản thân.

Mỹ phẩm của tôi chỉ gồm vài món cơ bản. Quần áo cũng ít mua. Nhiều khi muốn mua một thỏi son vài trăm nghìn, tôi cũng không dám vì khi bị chồng hỏi, tôi lại phải chứng minh là món đồ đó có thực sự cần thiết hay không.

Gần đây nhất là chuyện đôi giày. Hôm đó chồng đưa hai con đi mua một số đồ dùng. Tôi đi cùng và thấy một đôi giày khá vừa chân. Đôi tôi đang đi đã vài năm, phần mép bị rách, nên tôi nói với chồng rằng muốn mua đôi mới. Anh nhìn đôi giày tôi đang mang rồi bảo: "Rách chỗ này mang ra hàng khâu lại được. Giày mới đi có mấy năm, mua làm gì".

Trong buổi mua sắm ấy, hai con thích một vài món, anh đều vui vẻ mua. Tôi không thấy khó chịu khi chồng chi tiền cho con. Trẻ con đang lớn, giày dép, quần áo nhanh chật, cha mẹ lo cho con là bình thường. Nhưng lúc nhìn túi đồ của các con rồi nhìn đôi giày cũ dưới chân mình, tôi vẫn thấy chạnh lòng.

Đôi giày một triệu đồng với tôi phải cân nhắc, trong khi với họ hàng của anh, số tiền lớn hơn nhiều lại được quyết định rất nhanh. Gia đình chồng tôi đông họ hàng. Mẹ chồng có nhiều chị em gái và từ nhỏ chồng tôi đã gọi các dì là "mẹ", coi con của họ gần như anh chị em ruột.

Năm ngoái, một người dì hỏi vay 20 triệu đồng để mua điện thoại mới. Chồng tôi chuyển tiền cho dì. Đến lúc gia đình có một khoản cần dùng, tôi hỏi anh đã lấy lại tiền chưa thì anh nói dì đang khó khăn, chưa có thì cứ để đấy. Tôi hỏi tại sao không nhắc, vì dù sao đó cũng là tiền của gia đình mình. Anh trả lời: "Người nhà đi đâu mà mất. Có 20 triệu thôi, dì khó khăn thì để dì xoay xở". Đây không phải lần đầu.

Trước đó, anh từng cho những người dì khác vay tiền, có khoản tôi không biết đã trả hay chưa. Các em họ đỗ đại học, anh thường cho mỗi đứa hai, ba triệu đồng gọi là quà động viên. Mỗi lần tôi thắc mắc, câu trả lời gần như giống nhau: "Đều là người nhà, tính toán làm gì".

Có lần tôi hỏi: "Thế em có phải người nhà của anh không?". Anh cho rằng tôi đang suy diễn. Theo anh, chuyện hai vợ chồng tiết kiệm là để lo cho tương lai, còn giúp họ hàng chỉ là những khoản thỉnh thoảng mới phát sinh.

Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảnh bản thân làm ra 20 triệu đồng mỗi tháng mà đến lúc muốn mua một món đồ cho mình cũng không dám. Theo độc giả, vợ chồng tôi có nên thay đổi cách quản lý chi tiêu không và nên làm thế nào thì tốt nhất?