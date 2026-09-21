Nuôi 22 năm mới biết 2 con không phải con đẻ, chồng tố vợ lấy mất 57 tỷ đồng

Ông Vạn, quê ở Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, hiện kinh doanh các sản phẩm điện tử tại Thâm Quyến. Ông kết hôn với bà Trương và có 2 người con, gồm một con trai năm nay 22 tuổi và một con gái 18 tuổi, trang HK01 đưa tin.

Ông Vạn cho biết, vào tháng 3 và tháng 12/2025, ông lần lượt đưa con gái và con trai đi giám định quan hệ huyết thống. Kết quả giám định mà ông cung cấp cho truyền thông cho thấy ông Vạn không cùng huyết thống với cả hai người con.

Báo cáo giám định tư pháp được ông Vạn cung cấp ghi: "Căn cứ vào các tài liệu hiện có và kết quả phân tích DNA, loại trừ ông Vạn là cha sinh học của người được giám định".

Người đàn ông cay đắng khi phát hiện 2 con mình chăm bẵm bao nhiêu năm không phải là con đẻ. Ảnh: HK01

Tuy nhiên, hiện chưa có tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào công khai xác nhận tính xác thực của thông tin trên. Khi được hỏi về việc 2 người con có phải con ruột của ông Vạn hay không, bà Trương cho biết hiện không tiện trả lời.

Không chỉ gây tranh cãi về quan hệ huyết thống, vụ việc còn liên quan đến tranh chấp tài sản. Ông Vạn cáo buộc vợ thường xuyên lấy nhiều lý do khác nhau để tẩu tán tài sản chung của vợ chồng thông qua việc chuyển tiền mặt thường xuyên, rút những khoản tiền lớn... Tổng số tiền lên tới 14 triệu NDT (tương đương 54,31 tỷ đồng).

Trong một bảng thống kê giao dịch từ năm 2017 do ông Vạn cung cấp, các khoản rút tiền, chuyển khoản, nhận tiền hàng... qua tài khoản ngân hàng của bà Trương có tổng giá trị 14.728.416 NDT (tương đương 57,14 tỷ đồng).

Trong khi đó, bà Trương đã khởi kiện yêu cầu ly hôn và đề nghị phân chia tài sản của công ty. Ông Vạn cho biết ông đồng ý ly hôn và phân chia tài sản. Tuy nhiên, ông yêu cầu phải rà soát cả những khoản tiền mà ông cho rằng vợ đã chuyển hoặc che giấu trước đây, thay vì chỉ phân chia tài sản của công ty.

Ông Vạn cũng cho biết sẽ yêu cầu vợ bồi thường các khoản chi phí ông đã bỏ ra để nuôi dưỡng 2 người con trong nhiều năm nếu kết quả giám định huyết thống được xác nhận.

Ông dự kiến tại phiên tòa đề nghị tiến hành giám định quan hệ huyết thống giữa mình với cả con trai và con gái.

Trước cáo buộc của chồng, bà Trương phủ nhận việc chuyển tài sản chung của vợ chồng. Bà cho biết tài khoản ngân hàng của mình được sử dụng cho các giao dịch của công ty, trong đó phần lớn dòng tiền là hoạt động kinh doanh chứ không phải bà tự ý tẩu tán tài sản chung.

"Những khoản tiền này đều được sử dụng cho các chi phí cần thiết trong cuộc sống và công việc", bà Trương nói.

Bà cũng cho biết từng bán một bất động sản. Sau khi trừ khoản vay, số tiền còn lại khoảng 2 triệu NDT, tương đương 7,76 tỷ đồng, hiện vẫn do bà quản lý.

Riêng cáo buộc liên quan đến việc 2 người con không phải con ruột của ông Vạn, bà Trương không đưa ra câu trả lời cụ thể và cho biết "tạm thời không tiện trả lời".Theo thông tin được công bố, vụ án dự kiến được đưa ra xét xử tại Thâm Quyến vào ngày 29/9.