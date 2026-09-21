Người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong tủ đông công ty

Theo Thaiger, cảnh sát bắt Wu, 43 tuổi, tại thành phố Đài Trung ngày 19/9. Người này bị nghi sát hại bạn gái 36 tuổi, tên Arth, sau khi cô đề nghị chấm dứt mối quan hệ.

Vụ án được phát hiện từ trình báo mất tích của một người bạn Đài Loan của nạn nhân hôm 8/9. Người này cho biết Arth đến Đài Loan và nhận phòng tại một khách sạn ở khu Tây Môn Đình, Đài Bắc, từ ngày 2/9 nhưng sau đó mất liên lạc.

Kiểm tra camera an ninh quanh khách sạn, cảnh sát phát hiện Wu xuất hiện tại đây ngày 12/9. Rạng sáng hôm sau, ông ta rời khách sạn, kéo theo một chiếc vali lớn, cho vào cốp ôtô rồi lái tới Đài Trung.

Wu kéo theo chiếc vali rời khách sạn. Ảnh: Thaiger

Wu làm công việc hành chính tại một công ty công nghệ ở thành phố này. Sau khi thu thập chứng cứ, cảnh sát khám xét nơi làm việc của nghi phạm sáng 19/9 và phát hiện thi thể người phụ nữ Thái Lan trong tủ đông. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do bị siết cổ.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai quen Arth trong một chuyến du lịch Thái Lan và hai người hẹn hò khoảng một năm. Họ từng xảy ra tranh cãi hồi tháng 2.

Theo lời khai ban đầu, Wu tức giận khi bạn gái đề nghị chia tay và siết cổ cô. Tuy nhiên, người này cho rằng cái chết của nạn nhân là ngoài ý muốn.

Cảnh sát nghi Wu có thể đã chuẩn bị từ trước vì chiếc tủ đông được mua và đưa đến công ty vào đầu tháng 9. Khi đồng nghiệp thắc mắc, Wu nói dùng thiết bị này để bảo quản thực phẩm cho một bữa tiệc nướng dịp Tết Trung thu.

Nghi phạm đã được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Đài Trung để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và trách nhiệm hình sự.