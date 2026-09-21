Cô gái Italy ở lại Hà Giang vì tình yêu với chàng trai người Giáy

Karin Di Paola, 21 tuổi, lớn lên ở vùng Veneto, miền Bắc Italy. Từ nhỏ, cô đã liên tục được nghe mẹ kể về Việt Nam - đất nước bà từng làm tình nguyện viên hồi những năm 1990. Đến Việt Nam vì thế là mục tiêu của cô. Sống gần dãy Alps, Karin yêu núi nên bị cuốn hút ngay khi nhìn thấy những hình ảnh ở Hà Giang.

Tháng 4/2025, cô đến chinh phục cung đường Hà Giang Loop nổi tiếng trong giới du lịch. Karin đặt phòng tại homestay của một gia đình người Giáy, cách trung tâm TP Hà Giang khoảng 5 km, dự định nghỉ một đêm trước khi lên đường. Buổi chiều đầu tiên vừa đến nơi, khi cô hỏi đường vào trung tâm, chàng trai đối diện im lặng chừng 15 giây rồi xòe 5 ngón tay, ra hiệu "5 km".

"Anh ấy nhút nhát nhưng rất đáng yêu", Karin kể ấn tượng đầu tiên của cô với Lục Thế Khải, 26 tuổi, chủ homestay.

Khải đưa Karin đi chơi ở Chợ Cồn, Đà Nẵng, tháng 2/2026. Ảnh nhân vật cung cấp

Thời điểm đó, Khải vừa từ Hà Nội về quê khởi nghiệp được hơn một tuần. Vốn tiếng Anh ít ỏi khiến anh bối rối khi nữ du khách bắt chuyện. "Nhưng đôi mắt và năng lượng của cô ấy thu hút tôi", Khải kể.

Do hạn chế ngoại ngữ, họ trò chuyện qua ứng dụng dịch thuật. Tối đó, Khải rủ Karin đi ăn bánh cuốn trước khi cô "check out" vào sáng hôm sau.

Chiều hôm sau trở về, Khải ngạc nhiên khi thấy Karin vẫn ở homestay. Anh được biết cô gái bị đau bụng dữ dội, phải hủy chuyến đi. Nghĩ bữa ăn tối hôm trước có thể là nguyên nhân, Khải thấy mình có phần trách nhiệm. Anh túc trực hỏi thăm, mua đồ ăn và chăm sóc cô.

Khi Karin hồi phục, anh đưa cô đi khám phá thành phố để bù đắp cho chuyến đi dang dở. Họ trò chuyện hàng giờ về gia đình, công việc và cuộc sống ở hai đất nước. Sự chăm sóc chu đáo từ người mới quen khiến Karin xúc động. Hai người trẻ trao nhau nụ hôn đầu và thổ lộ tình cảm, dẫu biết có thể chỉ đồng hành cùng nhau một đoạn đường ngắn.

Một tuần sau, Karrin đi Cao Bằng. Cô rủ Khải đi cùng nhưng anh từ chối. Ngay khi cô lên xe, anh nhận ra mình đã sai. Ở homestay, anh không thể tập trung làm việc vì nhớ cô gái Italy. Còn ở Cao Bằng, tâm trí Karin vẫn hướng về Hà Giang.

Sau 5 ngày xa cách, Karin nhắn tin hỏi: "Em có nên quay lại không?". Khải nói: "Trái tim anh đã quyết định em là người phụ nữ của đời mình". Karin lập tức bắt xe trở lại Hà Giang và quyết định ở lại Việt Nam để đồng hành cùng người mình yêu.

Lần này, Khải đưa bạn gái đi gặp người thân, bạn bè và cùng cô khám phá những nơi vốn dĩ quen thuộc. Hơn một năm yêu, cặp đôi đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam. Karin hỗ trợ Khải trau dồi tiếng Anh, giúp anh tự tin làm việc với du khách quốc tế.

Khải bù đắp cho bạn gái bằng cách cùng cô trải nghiệm nhiều điểm du lịch ở Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp

Nhưng khi mối quan hệ phát triển, cả hai đối mặt với sự khác biệt văn hóa. Dù hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng như sự coi trọng gia đình, ẩm thực, bóng đá hay sự tôn trọng người lớn tuổi, cách biểu đạt tình cảm lại không giống nhau.

"Người Italy thường bộc lộ cảm xúc bằng lời nói, còn người Việt thường im lặng và thể hiện qua hành động chăm sóc", Karin nhận xét. Ban đầu chưa hiểu điều đó, không ít lần cô cảm thấy hụt hẫng.

Đầu năm nay, Karin trải qua một biến cố mất mát người thân. Khải luôn ở bên động viên, chăm sóc cô như những ngày đầu gặp gỡ. Quãng thời gian khó khăn giúp cô nhận ra anh là chỗ dựa tin cậy, đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn cách người Việt thể hiện tình thương.

Chuyện tình của họ được hai gia đình ủng hộ. Bố mẹ Khải cởi mở, yêu quý Karin. Ở Italy, bà Daniela, 53 tuổi, mẹ Karin ban đầu lo lắng nhưng luôn tôn trọng lựa chọn của con. Tháng 6 năm nay, vợ chồng bà sang Việt Nam thăm con gái và gặp Khải. "Ban đầu Khải hơi ngại ngùng, nhưng tôi nhận ra cậu ấy rất cởi mở, chu đáo và tử tế", bà Daniela nói. Sau chuyến đi, vợ chồng bà còn hào hứng hỏi khi nào có thể quay lại.

Hiện tại, Karin sống tại Hà Giang, cùng Khải phát triển homestay và tích lũy cho kế hoạch kết hôn. Cả hai lập một kênh nội dung số để ghi lại cuộc sống, tình yêu và cả những khác biệt văn hóa.

Thỉnh thoảng, họ xuống Hà Nội để Karin học thêm và tìm chất liệu sáng tạo. Họ hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ dám lựa chọn tình yêu và cùng nhau vượt qua khác biệt.

"Tôi luôn biết ơn Karin vì đã đủ dũng cảm quay trở lại, để đời này, chúng tôi không lỡ mất nhau", Khải nói.