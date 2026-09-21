Tự bỏ tiền mua xe, tôi vẫn bị mẹ chồng mắng 'tiêu hoang'

Vợ chồng tôi không sống cùng bố mẹ chồng và từ lúc cưới đã thống nhất ai tự quản lý thu nhập của người đó, chỉ góp tiền cho các khoản chung. Tôi đi làm văn phòng, không phụ thuộc kinh tế vào chồng. Hàng tháng, dù không ở chung, tôi vẫn chủ động gửi mẹ chồng 5 triệu đồng để bà chi tiêu. Gần đây chiếc xe máy tôi sử dụng nhiều năm thường xuyên hỏng nên tôi dùng khoản tiền riêng tích góp để đổi một chiếc mới. Tôi không vay mượn chồng và cũng không lấy tiền từ quỹ gia đình, vì thế nghĩ đây hoàn toàn là quyết định cá nhân.

Cuối tuần trước, tôi đi xe mới về nhà chồng ăn cơm. Vừa nhìn thấy, mẹ chồng hỏi giá rồi nói ngay trước mặt mọi người rằng tôi "về làm dâu mà không biết vun vén", xe cũ còn chạy được lại bỏ mấy chục triệu đổi xe. Bà còn hỏi có phải tôi rút tiền chung của hai vợ chồng để mua hay không. Tôi giải thích đây là tiền mình tự làm ra và tiết kiệm từ trước.

Không ngờ bà đáp: "Tiền con làm ra thì lấy chồng rồi cũng là tiền của gia đình này chứ đâu còn của riêng con". Sau đó bà trách bố mẹ tôi không biết dạy con gái cách tiết kiệm, khiến tôi không kiềm chế được và nói rằng bố mẹ tôi dạy tôi phải tự lập, tự kiếm tiền, không sống dựa vào ai, vì vậy tôi có quyền quyết định những khoản chi hợp lý bằng tiền của mình.

Tôi nói xong liền về, bỏ dở bữa cơm. Từ hôm đó mẹ chồng giận, đăng vài câu bóng gió trên mạng xã hội về chuyện con dâu không biết kính trên nhường dưới. Chồng tôi biết toàn bộ sự việc nhưng không bênh vợ. Anh bảo tôi hiểu tính mẹ rồi thì nên nhường, về xin lỗi một câu để mọi chuyện kết thúc.

Tôi có nên xin lỗi mẹ chồng để giữ hòa khí, hay nhân chuyện này nói rõ ranh giới tài chính, kể cả việc ngừng khoản 5 triệu đồng tôi vẫn gửi bà hàng tháng?