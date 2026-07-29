Phát hiện chồng cho người yêu cũ mượn 300 triệu đồng

Tôi năm nay 43 tuổi, kém chồng hai tuổi, kết hôn gần 20 năm và có hai con, một bé học cấp hai, một cháu sắp vào lớp 12. Cuộc sống gia đình nhiều năm nay khá ổn định. Hai vợ chồng đều có công việc tốt, thu nhập đủ để lo cho con cái và tích lũy cho tương lai. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có một gia đình bình yên, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay những sóng gió hôn nhân.

Tháng trước, khi con lớn chuẩn bị hồ sơ du học, tôi đứng ra lo mọi thủ tục, từ chứng minh tài chính đến tính toán kế hoạch chi tiêu cho những năm tới. Trong lúc rà soát sổ sách, tôi phát hiện một giao dịch chuyển 300 triệu đồng từ tài khoản của chồng vào năm ngoái. Ban đầu, tôi nghĩ anh mang tiền đi đầu tư hoặc cho người thân vay nên hỏi lại.

Chồng thoáng lúng túng rồi nói đó là chuyện công việc. Nhưng khi tôi tiếp tục hỏi, lời giải thích của anh thay đổi hết lần này đến lần khác. Đến lúc tôi đưa ra sao kê ngân hàng, anh mới thừa nhận chuyển tiền cho người yêu đầu.

Anh kể hai người mất liên lạc nhiều năm, gần đây mới kết nối lại qua mạng xã hội. Cô ấy vừa ly hôn, một mình nuôi con, lại đang phải lo học phí đại học cho con nên gọi điện nhờ giúp đỡ. Anh chỉ cho mượn chứ không phải cho, vì nghĩ ai cũng có lúc khó khăn.

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi vì sao anh chưa từng nhắc với vợ một lời trước khi cho người phụ nữ khác vay số tiền lớn như vậy.

Anh im lặng rất lâu rồi nói vì "thấy cô ấy đáng thương".

Theo lời chồng, cô ấy kết hôn từ khi còn trẻ, nhiều năm chỉ quanh quẩn chăm chồng con, không có nhiều mối quan hệ xã hội hay cơ hội phát triển sự nghiệp. Sau ly hôn, một mình gánh vác mọi thứ nên rất chật vật. Anh bảo nếu không giúp, anh sẽ áy náy vì ngày xưa hai người từng có quãng thời gian gắn bó.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Tôi nhận ra thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin, hỏi thăm tình hình của cô ấy. Anh nói giữa họ không có gì ngoài sự cảm thông, rằng nếu đổi lại là bất kỳ người bạn nào rơi vào hoàn cảnh ấy, anh cũng sẽ giúp. Tôi muốn tin nhưng càng nghĩ càng thấy trong lòng nặng trĩu.

Chồng tôi chưa từng phản bội, luôn có trách nhiệm với gia đình và yêu thương các con. Gần 20 năm chung sống, anh chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ chuyện tình cảm. Nhưng từ ngày biết chuyện, mỗi lần nhìn anh cầm điện thoại, tôi lại tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu người đàn ông đầu gối tay ấp suốt gần hai thập kỷ.

Có lúc tôi tự nhủ nên bỏ qua vì số tiền rồi cũng có thể lấy lại, còn gia đình mới là điều quan trọng nhất. Nhưng cũng có lúc tôi thấy niềm tin đã rạn nứt. Tôi không biết nếu lần này dễ dàng tha thứ, sau này anh có tiếp tục giấu tôi những chuyện lớn khác hay không.

Hai con đang ở độ tuổi rất cần cả cha lẫn mẹ đồng hành. Tôi không muốn vì chuyện của người lớn mà các con phải chịu tổn thương. Nhưng tôi cũng không biết một cuộc hôn nhân thiếu sự tin tưởng, có thể đi cùng nhau thêm bao lâu.

Theo mọi người, tôi nên xem đây là một lần chồng mềm lòng giúp người cũ trong lúc khó khăn hay là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi xuất hiện một khoảng cách không thể hàn gắn?