Bắt gian chồng ngoại tình, vợ bị đánh khâu 7 mũi

Dù lo sợ các con bị tổn thương, chị vẫn chọn dừng lại để tự giải thoát (Ảnh BTC)

Xuất hiện trong chương trình Người Thứ 3, chị B. đã có những phút trải lòng cùng đạo diễn Lê Hoàng về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình.

“Chính người thứ ba nhắn tin cho tôi, nói rằng họ đang qua lại với chồng tôi. Tôi bàng hoàng, nhưng lúc đó chưa làm gì cả, chỉ bắt đầu âm thầm theo dõi”, chị nhớ lại. Sau nhiều lần tìm kiếm bằng chứng, chị phát hiện chồng có một chiếc điện thoại riêng chỉ dùng để liên lạc với nhân tình.

Dù bị phản bội, chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Khi bị chất vấn, chồng chị thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng nhưng biện minh rằng anh bị “gài bẫy”. Tin lời, cộng thêm tâm lý nhút nhát và thương con nhỏ, chị B. đã chọn cách tha thứ. Hai người tiếp tục sống chung và có thêm hai đứa con sau đó.

Những tưởng sự bao dung sẽ giúp chồng thay đổi, nhưng thực tế, anh vẫn lén lút duy trì mối quan hệ cũ. Không chỉ vậy, chị còn bị chồng ghen tuông ngược lại.

“Tôi tức quá, ném hết quần áo anh ra ngoài. Nhưng anh không đi. Anh chỉ tiếp tục lén lút, không dứt khoát được gì cả”, chị kể.

Giọt nước tràn ly đến khi chị bắt quả tang chồng cùng nhân tình tại nhà trọ. Trong lúc cự cãi, chị bị chồng dùng vật cứng đánh vào đầu, phải khâu đến 7 mũi. “Tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi bị đánh. Lần đó tôi quyết định ly hôn. Không còn tình, không còn nghĩa”, chị nghẹn ngào.

Quyết định ly hôn là bước ngoặt lớn. Dù lo sợ các con bị tổn thương, chị vẫn chọn dừng lại để tự giải thoát. “Tôi hỏi các con muốn ở với ai, chúng đều chọn ở với mẹ. Tôi biết mình phải mạnh mẽ vì con”, chị chia sẻ.

Sau biến cố, chị B. không ngừng học tập, từ một bảo mẫu trở thành giáo viên. Về tình cảm, chị cũng tìm được một người chồng mới, đem lại sự tôn trọng và bình yên. “Giờ thì mọi chuyện đã qua. Tôi không hận, không oán. Chỉ là tôi không thể chấp nhận mãi sự phản bội”, chị nói.

Dù vậy, chị vẫn để các con tự do gặp cha ruột. “Các con đã lớn, các con lựa chọn như thế nào tôi đều tôn trọng”, chị khẳng định.

Từ câu chuyện của chị B., đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đây là một tình huống không hiếm gặp trong xã hội: “Không phải đàn ông nào ngoại tình cũng vì gặp người hơn vợ mình. Đôi khi, chỉ vì sự mới lạ, trẻ trung mà họ đánh đổi cả gia đình”.