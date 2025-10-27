Chồng Nicole Kidman ẩn ý nhắc đến hôn nhân tan vỡ trong show

Gần một tháng sau khi nộp đơn ly hôn, Keith Urban xuất hiện trong chương trình truyền hình mới của CBS mang tên The Road. Show này theo chân 12 ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, cạnh tranh để giành cơ hội trở thành nghệ sĩ mở màn cho ca sĩ từng đoạt giải Grammy.

Trong tập đầu tiên, phát sóng hôm Chủ nhật tại Mỹ, Keith - giám khảo của chương trình - bước lên sân khấu và biểu diễn ca khúc Straight Line. Bài hát có đoạn: "Tại sao ta cứ sống từng ngày trong vòng lặp, lụi dần, lụi dần/ Tôi không muốn chỉ làm mọi thứ theo thói quen/ Quay vòng mãi khiến ta dần gục ngã".

Ca sĩ Keith Urban. Ảnh: CBS

Việc Keith Urban lựa chọn ca khúc này khiến nhiều người cho rằng anh đang ẩn ý nói về tình trạng hôn nhân với vừa tan vỡ. Trước đây ngôi sao 57 tuổi chia sẻ rằng bài hát nói về việc "phá bỏ những thói quen bào mòn tâm hồn".

Trên Instagram hồi tháng 2 năm ngoái, Keith từng đăng bài giới thiệu cùng chú thích: "Straight Line là cảm giác muốn thoát khỏi một guồng quay khiến bạn kiệt quệ - có thể trong mối quan hệ, công việc, sự sáng tạo, hay chính bản thân bạn. Đó là thông điệp về việc sống lại, thoát khỏi đám mây đen đè nặng".

Cũng trong tập phát sóng mới đây, Keith thẳng thắn nói về sự hy sinh và cô đơn mà cuộc sống lưu diễn mang lại: "Cuộc sống trên đường là một lời gọi. Hoặc bạn chấp nhận nó, hoặc bạn không thể sống với nó. Khi bạn tỉnh dậy trên xe buýt tour lúc 3h30 sáng, ốm mệt, chẳng ở đâu cả, vẫn phải biểu diễn buổi thứ năm trong tuần, bạn nhớ bạn bè, nhớ gia đình, cô đơn và kiệt sức, rồi tự hỏi: 'Tại sao mình làm điều này?'. Câu trả lời duy nhất: vì đây là điều tôi sinh ra để làm".

Nicole Kidman và Keith Urban gắn bó từ năm 2006. Ảnh: Wire

Nicole Kidman nộp đơn ly hôn vào ngày 30/9, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm. Lần cuối cô và chồng xuất hiện cùng nhau là vào tháng 6. Hai người xa cách thường xuyên vì lịch trình quay phim và lưu diễn dày đặc. Họ có hai con gái là Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

Các nguồn tin cho biết giữa Nicole và Keith vẫn còn tình cảm nhưng hiện họ sống ở hai thế giới khác nhau: "Họ từng bên nhau hàng chục năm, và dù có thể hòa giải trong tương lai, nhưng bây giờ, họ không còn là một cặp đúng nghĩa nữa".

Một số nguồn tin cũng nói rằng Keith chủ động chấm dứt mối quan hệ trong khi Nicole rất sốc và tổn thương. Cả hai hiện đều giữ im lặng về chuyện tình cảm đổ vỡ.