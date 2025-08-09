Cô gái gây sốc khi để chồng đưa người tình đang mang thai về sống chung

Người phụ nữ kể lại hành trình hôn nhân đầy uất nghẹn.

Trong tập mới nhất của chương trình “Người Thứ 3”, chị B. (33 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) đã khiến khán giả và cả đạo diễn Lê Hoàng bàng hoàng khi kể lại hành trình hôn nhân đầy uất nghẹn của mình.

Chồng chị từng ra đảo Phú Quý công tác dài ngày. Linh cảm có điều bất thường sau một cuộc điện thoại lạ, chị quyết định âm thầm đến đảo đúng dịp sinh nhật chồng để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, điều chờ đón chị lại là cảnh chồng đang ở cùng một người phụ nữ khác.

Sau cuộc xô xát ngắn với “người thứ ba”, chị còn phải hứng chịu lời cay nghiệt từ chồng: “Cô dừng lại, tôi chán cô lắm rồi”. Quá tổn thương, chị quay về TP.HCM nộp đơn ly hôn nhưng trước lời van xin của chồng, chị mềm lòng và rút đơn.

Không lâu sau, người tình của chồng chủ động liên lạc với chị, gửi clip thân mật và thông báo đang mang thai. Chồng chị thừa nhận tất cả, anh xin đưa “tiểu tam” về sống chung. Vì thương chồng và đứa bé vô tội, chị đã đồng ý.

Ba người sống chung trong căn hộ thuê ở TP.HCM suốt 6 tháng, trong đó chị ngủ riêng, còn chồng và nhân tình ở cùng nhau. Người tình của chồng ngang nhiên gọi anh là "chồng", trong khi chị chỉ dám gọi bằng tên. Tồi tệ hơn, khi chồng vắng nhà, chị bị sai vặt, bị đối xử như người giúp việc và trông con cho nhân tình.

Suốt thời gian đó, chị giấu kín mọi chuyện với gia đình, chỉ tâm sự với vài người bạn thân để giải tỏa. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn, chị dứt khoát rời đi, chấm dứt cuộc sống hôn nhân đầy đắng cay. Hiện tại, chị sống một mình, tìm sự bình yên qua việc đi chùa và dần mở lòng với những mối quan hệ mới.

Điều khiến đạo diễn Lê Hoàng choáng váng không chỉ là câu chuyện mà còn là sự điềm đạm đến kỳ lạ của chị B. Chị không trách móc, không căm giận, thậm chí còn tự nhận mình không xứng đáng với chồng. Dù không lệ thuộc tài chính, cũng không quá yêu chồng, nhưng chị vẫn chọn cách nhún nhường vì tính cách sống nội tâm, yêu trẻ con và chưa muốn sinh con.

Lê Hoàng thẳng thắn nhận định đây là một tình huống hiếm gặp: “Em không xấu, không nghèo, cũng không vô sinh. Anh không hiểu sao em lại chấp nhận như vậy. Anh tôn trọng lựa chọn của em, nhưng không đồng tình. Đôi khi có những chuyện trong đời nên giấu kín, bởi nếu bị khơi lại sẽ chỉ khiến em thêm tổn thương”.