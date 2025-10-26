Vai diễn của Phương Oanh gây bàn tán

‘Cười đến hết phim’

Trong tập 32 phim Gió ngang khoảng trời xanh có phân đoạn nhân vật của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ. Theo đó, cả hai mặc đồ phong cách thế hệ 9X, tái hiện tình huống vô tình chạm mặt khi mua kem ốc quế.

Mỹ Anh (Phương Oanh) ngỏ ý mua lại cây kem cuối mà Đăng (Doãn Quốc Đam) may mắn có được với giá 10.000 đồng. Phì cười trước đề nghị của cô gái lạ mặt, Đăng tặng lại và xin làm quen qua yahoo.

Dù cố gắng vào vai các cô cậu sinh viên qua trang phục, cách nói chuyện, đài từ, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam vẫn khiến khán giả không nhịn nổi cười.

Hàng nghìn bình luận cho rằng họ phải tua nhanh phân đoạn này, ngại thay cho đạo diễn và hai nhân vật trong phim. Doãn Quốc Đam và Phương Oanh bị cho quá già khi đóng vai Mỹ Anh - Đăng ngày trẻ, biểu cảm gượng gạo. Ngoài ra, lời thoại của nhân vật Đăng không phù hợp với thời điểm đó.

Diễn xuất và tạo hình của Phương Oanh bị nhận xét không phù hợp để đóng vai sinh viên.

“Hai sinh viên này đóng làm phụ huynh của sinh viên hợp lý hơn. Có thể là cười tới hết phim”, “Người diễn không ngại, đạo diễn không ngại nhưng người xem ngại”, “Thuê thêm hai diễn viên đóng thời trẻ thì tốn kém lắm hả?”, “Dở hơn cả cảnh tắm của Doãn Quốc Đam nữa”, “Có thể cắt luôn đoạn này đi được không? Vừa sượng vừa gượng, không thể thẩm nổi”… là một số ý kiến của khán giả.

Ngoài ra, người xem cảm thấy mệt mỏi khi Gió ngang khoảng trời xanh ngày càng lê thê, dài dòng. Ngay phân đoạn tái hiện quá khứ gặp gỡ của Đăng - Mỹ Anh bị cho là thừa thãi, không cần thiết. Điều khán giả chờ đợi là phản ứng của Mỹ Anh khi phát hiện chồng ngoại tình, diễn biến trong mối quan hệ của Đăng - Linh.

Tuy nhiên, trong 5 tập phim gần đây, mạch phim gần như đóng băng bởi những tình tiết ru ngủ, lạc quẻ. Trong khi Đăng vật lộn với cảm giác tội lỗi thì Mỹ Anh tràn đầy niềm tin, hạnh phúc về cuộc hôn nhân viên mãn.

Không chỉ khiến khán giả nhàm chán vì trượt đường ray cảm xúc, bộ phim thiếu nhất quán trong xây dựng tính cách nhân vật. So với Mỹ Anh sắc sảo, tinh tế ban đầu, việc cô không phát hiện những bất thường trong tâm lý của chồng là vô lý.

Bài học cho Doãn Quốc Đam

Sau cảnh tắm trở thành trò cười trên mạng xã hội, khán giả nuối tiếc cho Doãn Quốc Đam. Anh được đánh giá là diễn viên đa năng của giới giải trí, thể hiện rõ nét qua nhiều vai diễn có màu sắc. Mỗi lần xuất hiện, Doãn Quốc Đam đều mang đến cảm xúc mới lạ, sự tìm tòi và lăng kính về nhân vật rất riêng.

Anh cũng là một trong những nghệ sĩ chấp nhận hy sinh, đánh đổi để vai diễn có chất và hơi thở cuộc sống từ việc cạo trọc đầu, giả thọt chân, nháy mắt, nói ngọng… Tất cả thể hiện nỗ lực làm nghề một cách nghiêm túc và chân chính.

Doãn Quốc Đam không phù hợp với vai tổng tài. Anh bị chê thiếu chăm chút về ngoại hình, diễn xuất bản năng, xa rời nguyên tác.

Tuy nhiên, Đăng của Gió ngang khoảng trời xanh được cho là phép thử sai của Doãn Quốc Đam. Khi phim chưa lên sóng, nam diễn viên tự tin sẽ làm một phiên bản mới, không trùng lặp với nhân vật của bản gốc để thể hiện mình có lao động, không sao chép. Thậm chí, Doãn Quốc Đam tuyên bố không xây dựng nhân vật tổng tài, hướng đến thực tế thay vì soái ca.

“Nếu nó có tệ thì ít nhất tôi thấy phép thử của mình sai và rút kinh nghiệm cho những dự án khác. Nếu không đúng như bản gốc thì tôi xin lỗi vì tôi không xem nên không biết. Và dù tôi có xem, tôi vẫn sẽ làm khác”, Doãn Quốc Đam cho hay.

Đúng như tuyên ngôn, nhân vật Đăng phản ánh bản năng và chất riêng của Doãn Quốc Đam. Đáng tiếc, lần này phép thử của nam diễn viên chưa đủ sức thuyết phục khán giả. Sau hơn 30 tập phát sóng, người xem vẫn có cảm giác anh không hợp vai như tập đầu.

Đặc biệt sau cảnh tắm và đóng vai nhân vật của mình lúc trẻ, Doãn Quốc Đam nhận hàng loạt bình luận chê bai. Cái tôi từng khiến Doãn Quốc Đam trở nên khác biệt lại biến anh lạc quẻ khi xa rời quan niệm chung của số đông.

Trong trường hợp này, người hâm mộ cho rằng Doãn Quốc Đam nên xem đây là bài học, rút kinh nghiệm cho những dự án sau.