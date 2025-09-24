Gặp “bé ba” ham tiền, người đàn ông phản bội vợ nhận cái kết đắng

Chị H phát hiện chồng qua lại với một cô gái trẻ đáng tuổi con cháu.

Tập 216 của chương trình "Người thứ 3" đã giới thiệu câu chuyện hôn nhân đầy trắc trở của chị H. (56 tuổi, TP.HCM). Lập gia đình muộn, những ngày đầu vợ chồng chị phải chật vật mưu sinh nhưng với sự đồng lòng, họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Chị H. từng tin rằng, cuộc hôn nhân của mình sẽ êm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi con gái của chị chưa đầy 2 tuổi, chị phát hiện chồng có mối quan hệ với một cô gái trẻ, chỉ bằng tuổi con cháu chị.

Ngọn nguồn sự việc bắt đầu từ những tin nhắn “mùi mẫn” trong chiếc điện thoại giấu trong ngăn kéo. Từ đó, chị H. lặng lẽ theo dõi, phát hiện chồng thường xuyên đi sớm về khuya, ăn diện khác thường. Kiểm tra số điện thoại lạ, chị lần ra một quán cà phê, nơi chồng thường hẹn hò cùng nhân tình, là nhân viên ở đây.

Khi bị vợ chất vấn, người chồng không những không thừa nhận mà còn bênh vực “bé ba”. Cay đắng, chị H. vẫn cắn răng chịu đựng, một phần vì con còn nhỏ, một phần vì công việc chưa thể dứt bỏ. Đỉnh điểm, chồng thậm chí trơ trẽn muốn “qua lại với cả hai”. Không chấp nhận sự xúc phạm, chị quyết định ra đi.

Trở về quê, chị H. vừa phải chịu đựng lời ra tiếng vào, vừa chứng kiến con nhỏ ngày ngày mong ngóng cha. Trong nỗi đau, chị vẫn giữ sự mạnh mẽ: “Nếu tôi khóc lóc thì thiệt về mình nhiều, chứ chẳng có lợi ích gì”.

Ít lâu sau, chị hay tin “ghệ đẹp” của chồng thực chất cùng lúc qua lại với 5,6 người đàn ông. Kẻ phản bội nay bị phản bội, song với chị H, đó chẳng phải niềm an ủi lớn lao.

Sau tất cả, người chồng năn nỉ xin quay lại vì thương con, chị đồng ý tái hợp nhưng cũng thừa nhận: “Giống như bát nước đã đổ đi, không thể hốt đầy”. Sau này, chồng chị qua đời vì đột quỵ, khép lại cuộc hôn nhân nhiều cay đắng.

Đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn bình luận: “Ngoại tình đã không hay nhưng vướng vào một cô gái bán cà phê ham tiền thì người đàn ông này quá tầm thường, thiếu bản lĩnh. Một khi đã phản bội, quay lại cũng chẳng bao giờ có được những điều tốt đẹp như ban đầu”.