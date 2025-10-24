Chuyện tình năm 17 tuổi của ‘cô chủ tiệm vàng’ và tiền vệ tuyển Việt Nam

Tình yêu năm 17 tuổi

“Người bên bạn năm 17 tuổi liệu có bên bạn suốt cuộc đời?”. Sau 7 năm bên nhau đầy ngọt ngào và bền bỉ, Huỳnh Thanh Ngân - Võ Hoàng Minh Khoa (cùng SN 2001, cùng quê Bình Dương, nay là TPHCM) đã tìm được đáp án cho câu hỏi này. Mối tình năm 17 tuổi của họ đã nở rộ và mở ra chương mới đẹp như cổ tích.

Cặp đôi đã có 7 năm bên nhau

Huỳnh Thanh Ngân hiện phụ giúp gia đình quản lý tiệm vàng sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô nổi tiếng với biệt danh “cô chủ tiệm vàng”.

Võ Hoàng Minh Khoa là tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, được đánh giá có nền tảng thể lực tốt và khả năng điều phối bóng ấn tượng. Cặp trai tài - gái sắc đã có 7 năm gắn bó, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp, cuộc sống.

Thanh Ngân kể, cả hai quen biết nhau từ những năm học cấp 3 và chơi chung một nhóm bạn. Khi đó Minh Khoa đang được đào tạo tại CLB Becamex Bình Dương, thường học văn hóa vào buổi tối. Những lúc thắc mắc về bài học, anh thường nhắn tin, gọi điện hỏi Thanh Ngân. Từ những lần kèm nhau học tập, cặp đôi càng thân thiết hơn.

“Ngay từ ngày đó, mình đã thấy anh Khoa trưởng thành, chững chạc hơn so với tuổi. Anh ấy có trách nhiệm và luôn nhiệt tình với bạn bè. Lối tư duy và ý chí cầu tiến của anh khiến mình nể phục”, Ngân chia sẻ.

Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong chặng đường dài

Năm 17 tuổi, không một lời tỏ tình, cặp đôi cứ thế ở bên nhau. Tình yêu của họ được thể hiện qua những tin nhắn ngọt ngào, những sự quan tâm nhỏ nhặt. Minh Khoa mạnh dạn đổi cách xưng hô từ “tôi – bạn” sang “anh – em”. Thanh Ngân hiểu ý và tình yêu dần nảy nở.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thanh Ngân theo học đại học, còn Minh Khoa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sân cỏ. Cả hai coi nhau là động lực để cùng cố gắng vì mục tiêu riêng. Suốt 7 năm bên nhau, họ luôn gắn bó, yêu thương, bởi cả hai đều hiểu rõ rằng, “nửa kia” chính là người mình muốn đồng hành suốt chặng đường đời.

Của hồi môn giá trị

Yêu cầu thủ, Thanh Ngân xác định sẽ có những phút giây chạnh lòng vì bạn trai bận rộn luyện tập, thi đấu. Tuy nhiên, Minh Khoa luôn biết cách lấp đầy khoảng trống trong lòng bạn gái, ngay cả những khi không thể ở cạnh bên.

Cặp đôi quyết định kết hôn sau 7 năm tìm hiểu

“Chúng mình chủ yếu hỏi thăm nhau qua điện thoại. Mỗi lần thi đấu ở xa, anh ấy hay mua quà về tặng mình. Vào ngày nghỉ phép, anh thường đến nhà xin phép ba mẹ đưa mình đi chơi.

Mỗi lần theo mình về quê, anh luôn lễ phép. Dịp nào không về được thì anh gửi quà biếu, nhắn tin hỏi thăm mọi người. Anh Khoa rất được lòng gia đình mình”, Ngân kể.

Bố mẹ Ngân từng rất lo lắng khi biết con gái yêu cầu thủ. Họ vốn muốn con gái nên duyên với người cùng ngành nghề để có thể nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên, sau thời gian dài tiếp xúc, thấy được sự tử tế, chân thành của Minh Khoa, họ dần chấp thuận và quý mến anh như con cái trong nhà.

“Giờ đây, đi đâu mẹ mình cũng nói: 'Ngân và Khoa là niềm tự hào của mẹ'", Ngân nói.

Khoa là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ đã ở tuổi xế chiều, chỉ mong có “con đàn cháu đống”, gia đình sum vầy. Ngày Ngân về ra mắt, bố mẹ Khoa vui mừng. Họ chào đón cô với sự niềm nở và chân tình, thấy cô làm việc gì cũng yêu cầu Khoa đến hỗ trợ. Những năm cặp đôi tìm hiểu, gia đình Khoa hết lòng vun vén.

Năm 2025, khi tình cảm chín muồi, Minh Khoa cầu hôn Thanh Ngân. Trong không gian ngập nến và hoa, anh quỳ xuống thổ lộ: “Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt thời gian qua, đồng hành cùng anh trong mọi chặng đường khó khăn của cuộc sống. Anh thương em hơn tất cả”.

Ngân đã đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Trong đám hỏi, Thanh Ngân nhận được của hồi môn giá trị

Tháng 7 vừa qua, cặp đôi tổ chức đám hỏi. Thanh Ngân được bố mẹ tặng của hồi môn gồm trang sức vàng và tiền mặt, trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Trong đám hỏi, mẹ Thanh Ngân rưng rưng chia sẻ: “Mẹ mong hai đứa yêu thương, thấu hiểu và luôn trân trọng nhau”. Mẹ Minh Khoa cũng nhắn nhủ: “Chỉ cần hai đứa biết yêu thương, nhường nhịn nhau, còn lại, ba mẹ sẽ tôn trọng và luôn để các con tự do trong cuộc sống”.

Bản thân Thanh Ngân cũng mãn nguyện khi sau chặng đường dài tìm hiểu, họ đã mở ra chương mới của cuộc đời đầy ngọt ngào, hạnh phúc.

“Chúng mình đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để có hôn lễ ý nghĩa vào tháng 11 tới đây. Chặng đường phía trước có hạnh phúc, cũng có thử thách, chỉ mong hai đứa kiên định vào lựa chọn của mình”, Ngân chia sẻ.

