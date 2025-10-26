Ảnh cưới ở nhà hát kịch của Đình Tú - Ngọc Huyền

Đình Tú nói biết ơn vì ban lãnh đạo nhà hát kịch Hà Nội tạo điều kiện cho vợ chồng anh thực hiện bộ ảnh cưới đúng như ý nguyện.

"Không cần vội vã, nếu có duyên chắc chắn chung đường", nam diễn viên nhắn gửi đến vợ. Dưới bài đăng của Đình Tú, nhiều đồng nghiệp khen bộ ảnh có ý tưởng độc đáo, dễ thương.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào với phông nền là ánh đèn và sân khấu, điều thiêng liêng với mỗi diễn viên.

Đám cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền dự kiến diễn ra đầu tháng 11. Cặp sao hiện không đóng phim để chuẩn bị các công đoạn cho ngày trọng đại.

Ngọc Huyền khoe vẻ gợi cảm với váy cúp ngực, bó sát trong bộ ảnh thực hiện ở nhà hát kịch.

Diễn viên ưu tiên kiểu trang điểm tôn nét dễ thương, trẻ trung khi làm cô dâu.

Đình Tú và Ngọc Huyền bén duyên khi đóng chung "Đừng nói khi yêu" cách đây hai năm. Họ vướng tin đồn yêu đương sau đó một thời gian nhưng luôn giữ im lặng.

Qua thời gian hẹn hò bí mật, Đình Tú thông báo cầu hôn Ngọc Huyền vào tháng 5. Một tháng sau, cặp sao khoe hình ảnh đăng ký kết hôn. Từ khi công khai chuyện yêu và cưới, Đình Tú thoải mái thể hiện tình cảm với vợ tương lai trên mạng xã hội.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, được biết đến qua loạt phim truyền hình như: 'Hướng dương ngược nắng', 'Cả một đời ân oán', 'Thương ngày nắng về'...

Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong các phim 'Mặt nạ gương', 'Chúng ta của 8 năm sau', 'Đừng nói khi yêu', 'Cha tôi, người ở lại'.