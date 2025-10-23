Bắt cá hai tay suốt 5 năm, người phụ nữ nhận cái kết ê chề giữa chợ

Chị X thừa nhận sai lầm vì ngoài đời mạnh mẽ nhưng trong tình cảm dễ yếu lòng.

Chị X (49 tuổi) từng là chủ một cửa hàng kinh doanh phát đạt và là trụ cột kinh tế của gia đình. Theo chia sẻ của chị trong chương trình Người Thứ 3, cuộc sống của chị thay đổi khi rơi vào khủng hoảng tài chính: đứng trước nguy cơ phá sản, chị tiếp tục mạo hiểm đầu tư bất chấp lời khuyên của chồng và thất bại.

Sóng gió tài chính kéo theo khủng hoảng gia đình; vợ chồng ly thân nhưng vẫn sống chung nhà vì các con và chị sống trong cô đơn, buồn bã.

Trong giai đoạn yếu lòng đó, chị nhận một tin nhắn làm quen từ một người đàn ông lạ. Ban đầu chị tưởng nhầm tin nhắn, nhưng dần họ trò chuyện thân mật, người đàn ông an ủi, hỏi han mỗi ngày và trở thành chỗ dựa tinh thần. Sau khoảng 4–5 tháng nhắn tin, họ gặp nhau và bắt đầu mối quan hệ lén lút kéo dài khoảng hai năm. Người đàn ông tự giới thiệu rằng anh ta cũng đang ly thân.

Khi chồng chị bất ngờ đề nghị hàn gắn, chị nghe lời người thân đã quay về với lý do “không ai tốt với con mình bằng ba của nó”. Tuy nhiên, mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông kia vẫn chưa thể chấm dứt; chị duy trì cuộc sống “song song” trong khoảng 5 năm tiếp theo.

Rồi một ngày, khi đang đi chợ cùng chồng, chị bị một nhóm người lao vào tố cáo và đánh ghen ngay giữa đường. Chị bị chửi mắng, đánh đập và bị lột đồ. Phải đến khi chồng chị can ngăn, hô to “Đây là vợ tôi”, đám đông mới dừng tay. Sự việc càng trở nên ê chề khi người chồng của người phụ nữ bị chị “xen vào” được mời về nhà nói chuyện thì phát hiện chị X là người có quan hệ ngoài luồng với chồng bà ta.

Hậu quả của vụ việc không chỉ dừng ở thể xác: mẹ ruột và đứa con lớn của chị chứng kiến cảnh tượng, khiến tổn thương tinh thần lan tỏa trong gia đình. Chồng chị sau đó giữ im lặng, sống lạnh nhạt và dần coi chị như người dưng trong chính ngôi nhà của mình. Người đàn ông từng hứa hẹn sẽ ly dị vợ đã biến mất không một tiếng nói, bỏ lại lời hứa rỗng và nỗi xấu hổ cho chị.

Hiện tại, chị và chồng vẫn sống chung nhà vì các con. Dù được chồng tha thứ phần nào, chị cho biết bản thân không bao giờ cảm thấy xứng đáng với sự tha thứ đó. Niềm an ủi duy nhất với chị là hai con đã hiểu và vẫn ở bên mẹ.

Đến chương trình, chị không xin sự cảm thông mà để cảnh tỉnh những ai đang, hoặc có ý định, bước vào mối quan hệ ngoài luồng: nhìn rõ hậu quả có thể làm tan nát gia đình, tổn thương người thân và để lại vết thương khó lành cho chính người trong cuộc.