Bị mẹ chồng ghét vì yêu em trai nhưng lại lấy người anh

Chị X chia sẻ câu chuyện cùng Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Chị X (48 tuổi, tiểu thương tại Đồng Nai), xuất hiện trong chương trình Người Thứ 3 khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim: từng yêu em trai chồng trước khi kết hôn.

Trước khi nên duyên với người chồng hiện tại, chị và em trai anh từng có một mối tình sâu đậm. Tuy nhiên, chị phát hiện bạn trai ngoại tình nên dứt khoát chia tay dù người này nhiều lần van xin tha thứ. Một thời gian sau, chị quen anh trai của người yêu cũ và nảy sinh tình cảm.

“Ngày anh đưa tôi về ra mắt, tôi bàng hoàng khi nhận ra em trai anh chính là người yêu cũ của mình,” chị X kể. Sự thật ấy khiến mẹ chồng tương lai kịch liệt phản đối. “Hai anh em mà yêu chung một cô gái, thiếu gì người mà lại như thế,” bà từng nói thẳng.

Trước áp lực từ gia đình, chị X từng có ý định chia tay, nhưng nhờ sự kiên định và tình yêu chân thành của chồng, chị quyết định bước tiếp. Năm 20 tuổi, chị lên xe hoa.

Sau cưới, chồng chị đi xuất khẩu lao động, để lại chị ở nhà chồng, vừa mang thai vừa làm dâu trong cảnh mẹ chồng khắt khe, em dâu được ưu ái. “Có hôm tôi giặt đồ, mẹ gọi em dâu ăn cơm trước. Tôi làm xong vào nhà thì chỉ còn đồ thừa. Đau lắm, nhưng vẫn nhịn,” chị nghẹn ngào kể.

Sống chung dưới một mái nhà với “người yêu cũ” càng khiến chị phải cẩn trọng. Từ lời ăn tiếng nói đến cách ăn mặc, chị đều giữ chừng mực để không bị điều tiếng. “Tôi quan niệm đã là dâu thì phải giữ gìn. Xuất giá tòng phu, tôi phải minh bạch, đứng đắn để không ai có thể nói gì,” chị nói.

Dù em chồng không có hành động vượt giới hạn, anh ta thường buông lời cay nghiệt, xem thường chị như cách trả đũa chuyện tình cũ. Ba năm chồng xa nhà, chị gánh chịu mọi nỗi tủi nhục trong im lặng, chỉ biết nhìn con mà cố gắng. “Nhờ mẹ ruột và chồng luôn động viên, tôi mới vượt qua được,” chị chia sẻ.

Ba năm sau, chồng chị trở về, mua nhà, mua xe, đón vợ con ra riêng. Từ đó, mẹ chồng dần thay đổi, thương cháu, quý con dâu hơn. “Nhờ kiên nhẫn và nhịn nhục, hôm nay tôi mới có quả ngọt,” chị X tự hào nói.

Từ câu chuyện của mình, chị X gửi gắm đến những cô gái trẻ: “Khi mới làm dâu, ai cũng bỡ ngỡ. Hãy nhẫn nhịn, dịu dàng, rồi sẽ được thấu hiểu.” Nếu sau này trở thành mẹ chồng, chị tin mình sẽ khác: “Con trai đã chọn, mình phải tin và ủng hộ, chứ không khắt khe.”