Cô giáo chủ nhiệm tiết lộ điều đặc biệt về nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Sáng 26/10, trận chung kết năm thứ 25 của "Đường lên đỉnh Olympia" đã mang đến cho khán giả “màn đấu trí” kịch tính, gay cấn. Với sự thể hiện xuất sắc ở 4 phần thi, Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã vượt qua Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học – Huế, thành phố Huế), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp) để giành vòng nguyệt quế vinh quang. Chàng trai Hà Nội nhận phần thưởng 50.000 USD.

Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế Olympia 25.

Khi giành giải Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Bảo Khánh không giấu được sự xúc động: “Hôm nay là một cuộc thi rất trọn vẹn. Mình đã thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân để giành được vòng nguyệt quế”.

Bảo Khánh chia sẻ rằng phần thi ấn tượng nhất đối với cậu là "Về đích". Trong phần thi này, Khánh đã nỗ lực vươn lên dẫn đầu và duy trì thành tích cho đến phút cuối. "Hôm nay, mình đã chơi hết mình, không có gì để tiếc nuối" - Bảo Khánh tự hào.

Hiện tại, Bảo Khánh chưa quyết định về việc đi du học.

Khi được hỏi về dự định sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025, Bảo Khánh cho biết, cậu chưa quyết định đi du học hay học trong nước: “Hiện tại, mình đang cân nhắc vì mình có nhiều cơ hội".

Chiến thắng của Bảo Khánh đã mang lại niềm tự hào cho gia đình, thầy cô và nhà trường. Bà Hà Thị Giang (bà nội Bảo Khánh), chia sẻ: "Khánh có sở thích giống bà, từ nhỏ đã thích xem chương trình này và luôn ước mơ được như các anh chị, đứng trên bục Olympia. Hôm nay, ước mơ của cháu đã trở thành hiện thực".

"Trước cuộc thi, tôi dặn Khánh rằng, kiến thức là đại dương mênh mông, những điều mình biết chỉ là một giọt nước nhỏ nên không cần áp lực thắng thua, chỉ cần cố gắng hết mình để biến giọt nước nhỏ thành giọt nước to hơn một chút".

Bà cũng cho biết thêm, ở nhà Bảo Khánh rất ngoan; ở trường, Khánh cũng rất năng động, tham gia nhiều chương trình, hoạt động ngoại khóa, làm MC, trợ giảng… nên Khánh bước vào cuộc thi với tâm thế tự tin, thoải mái. Đó là yếu tố quan trọng giúp Khánh giành được chiến thắng hôm nay.

Bà nội Bảo Khánh rất hạnh phúc khi cháu trai đã chạm đến ước mơ

Cô Bùi Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm của Bảo Khánh) cũng bày tỏ: “Trước khi bước vào trận chung kết, Khánh rất tự tin, có thời gian nghỉ ngơi nên không quá căng thẳng. Người căng thẳng hơn cả Khánh là cô giáo chủ nhiệm. Các lần thi trước, Khánh đều bị sốt nên phải dùng thuốc hạ sốt trước khi vào trận đấu nhưng hôm nay, sức khỏe của Khánh đã tốt hơn. Tôi động viên con chỉ cần cố gắng hết sức, còn kết quả như thế nào thì trong lòng cô, các bạn và toàn thể nhà trường, con đã là nhà vô địch".

Chia sẻ về học trò “cưng”, cô Thu Hà nhận xét “Khánh như một cuốn bách khoa toàn thư”: “Học chuyên Sinh nhưng Khánh có kiến thức tốt ở nhiều lĩnh vực. Bảo Khánh thích đọc sách, học hỏi, khám phá nên con như ‘một cuốn bách khoa toàn thư’. Ở lớp, Khánh nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, thực hiện nhiều hoạt động như đặt câu hỏi đố vui cho cả lớp. Là tổ trưởng, Khánh rất trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình".

Cô Thu Hà đến trường quay cổ vũ cho Bảo Khánh

Cô Thu Hà cho biết thêm, đã rất lâu rồi khối chuyên Sinh của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam mới lấy lại vinh quang một lần nữa. Năm nay, lớp chuyên Sinh của trường có học sinh đạt HCV Olympic Sinh học Quốc tế và Bảo Khánh giành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Đây là hai niềm tự hào lớn của thầy cô và nhà trường.

Về dự định sau chung kết Olympia, Bảo Khánh đang cố gắng hoàn thành tốt chương trình THPT, đạt được mục tiêu của lớp 12: “Các dự định khác, cuối năm học Khánh mới đưa ra quyết định", cô Thu Hà chia sẻ.