Cuộc sống tuổi xế chiều ở buôn làng của Siu Black

"Họa mi núi rừng" vừa đón cháu nội thứ tư cách đây một tuần. Chị nói niềm vui tuổi trung niên là được quây quần bên đàn cháu đông đúc, cảm nhận không khí ấm áp gia đình. Thời gian này, Siu gác công việc để vào bếp nấu nướng, chăm con dâu ở cữ và bế cháu. Ca sĩ cho biết các cháu nội đều được chị chăm sóc theo phong tục và cách nuôi con truyền thống của người Ba Na trong những tháng đầu đời.

Theo Siu Black, việc chăm trẻ không vất vả vì chị sẵn kinh nghiệm, lại có người nhà hỗ trợ. Khi cháu đầy tháng, chị sẽ trở về công việc, hoặc đi chơi đây đó cho khuây khỏa.

Ca sĩ Siu Black bồng cháu nội.

Hiện Siu Black và ông xã sống cùng vợ chồng con trai út. Những khi không đi diễn, chị có cuộc sống giản dị như nhiều người dân trong buôn làng. "Tôi thường quanh quẩn với việc chăn nuôi, làm nương rẫy và phụ các con cơm nước", chị nói. Theo ca sĩ, con trai và con dâu đều làm việc chân tay nên thu nhập không cao, có mức sống bình dân.

Nguồn thu của gia đình Siu Black chủ yếu dựa vào đàn heo hàng chục con và hoa màu trên nương. Mỗi ngày, chị tự tay hái rau, nấu cám, chăm sóc và tắm cho đàn heo. Trước đây, công việc này với chị khá nhẹ nhàng, nhưng từ khi mắc tiểu đường, sức khỏe giảm sút khiến chị nhanh mệt, phải nhờ chồng phụ giúp. Việc làm nương cũng trở nên khó khăn hơn, chị không còn đủ sức đi rẫy từ sáng đến chiều như trước.

Siu Black cho biết dù cuộc sống bận rộn, chị vẫn tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé như đi lễ nhà thờ cuối tuần, quây quần ăn uống và hát karaoke cùng gia đình. Theo chị, các thành viên trong nhà đều hát hay, yêu âm nhạc nhưng không ai theo con đường nghệ thuật. Hiện chỉ có một người con dâu của chị đang dạy đàn T’rưng tại một điểm du lịch ở Quảng Ngãi (Kon Tum cũ).

Siu Black chở nông sản đi bán.

Siu Black từng suy sụp khi sức khỏe xuống cấp do cùng lúc mắc nhiều bệnh. Gần đây, chị cho biết tình trạng cải thiện nhờ tinh thần thoải mái và lối sống điều độ. Các chỉ số mỡ máu cao, thiếu muối dần được kiểm soát. Trước đó, biến chứng tiểu đường khiến chân chị phù nề, phải dùng nhiều loại thuốc và tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để ổn định mỡ máu.

Siu Black thừa nhận đôi lúc vẫn cảm thấy buồn vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng luôn tự động viên bản thân. Dù đang gánh khoản nợ 700 triệu đồng tiền xây nhà, chị vẫn có động lực làm việc nhờ sự ủng hộ của chồng con. Theo chị, tiền từ chạy show, bán heo và hoa màu chỉ đủ trả lãi, còn thời điểm trả hết nợ vẫn chưa xác định được.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum cũ, người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, theo đuổi dòng nhạc rock và nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Chị từng làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is...