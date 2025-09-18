Bị lừa làm “tiểu tam”, người phụ nữ 6 năm nuôi cả vợ con của kẻ bội bạc

Chị H vừa mất tinh thần, vừa kiệt quệ vật chất.

Trong tập 215 chương trình Người thứ ba, chị H (một người mẹ đơn thân ở TP.Thủ Đức) xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kể lại câu chuyện đầy xót xa của mình với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Đó là hành trình 6 năm yêu thương, tin tưởng và hy sinh, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự phản bội cay đắng.

Năm 2019, chị H sống cùng mẹ tại TP.Thủ Đức, mưu sinh bằng nghề buôn bán. Trong một lần tình cờ, chị quen một người đàn ông làm trong đội thi công cầu đường. Sau thời gian qua lại, cả hai nảy sinh tình cảm. Mỗi khi mẹ chị H gặng hỏi chuyện hôn nhân của đối phương, chị đều nhận được lời khẳng định chắc nịch rằng anh ta chưa có gia đình.

Niềm tin ngày một lớn khi sau hai năm, gia đình hai bên còn ra mắt và qua lại thân thiết. Từ đó, chị H tin tưởng dọn về sống chung với người đàn ông ấy. “Tôi nghĩ mọi thứ là thật, rằng chúng tôi có một mối quan hệ nghiêm túc”, chị H chia sẻ.

Thế nhưng, sự thật chỉ được hé lộ vào khoảng đầu năm 2025, sau 6 năm gắn bó. Chị H phát hiện người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương thực chất đã có vợ. “Khoảnh khắc đó như sét đánh ngang tai. Tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức, tiền bạc để hỗ trợ gia đình anh ta, làm việc cật lực để nuôi sống cả nhà, kể cả vợ con của anh. Tôi từng mở trang trại nuôi rắn, vay mượn để đầu tư, với mong muốn xây dựng tương lai ổn định”, chị nghẹn ngào nhớ lại.

Cú sốc càng lớn hơn khi thay vì hối lỗi, người đàn ông lại thẳng thừng chối bỏ: “Tao với mày chỉ là người tình một đêm thôi, tao vẫn yêu vợ tao”. Dù đau đớn, chị H vẫn nuôi hy vọng có thể níu kéo nên tìm đến gia đình anh ta. Nhưng một lần nữa, thực tế phũ phàng khiến chị gục ngã: “Ba mẹ anh ấy nói rằng anh ta đã có tới hai đời vợ rồi”.

Nỗi đau nối tiếp mất mát. Năm 2021, mẹ chị H qua đời, để lại khoảng trống lớn trong tâm hồn. Các anh chị em ruột đều ở quê xa, cuộc sống mưu sinh đè nặng khiến chị rơi vào cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa. “Tôi vừa mất tinh thần, vừa kiệt quệ vật chất, có những lúc tưởng như không thể gượng dậy được nữa”, chị H tâm sự.

Dù vậy, sau khi quyết liệt chấm dứt mối tình cay đắng, chị H dần lấy lại cân bằng. Bằng nghị lực của một người mẹ đơn thân từng đi qua nhiều giông bão, chị học cách đứng lên sau cú sốc, tìm cho mình sự ổn định trong hiện tại.

Chứng kiến câu chuyện, tiến sĩ Tô Nhi A dành nhiều lời động viên, khích lệ, đồng thời nhắn nhủ chị H hãy trân trọng giá trị của bản thân sau những vấp ngã.

Qua chương trình, chị H cũng gửi lời nhắn tới những người phụ nữ khác: “Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp ai đó đang trong hoàn cảnh tương tự nhận ra giá trị bản thân, dám đứng lên và nói ra, thì những đau đớn hôm nay sẽ không là vô ích”.