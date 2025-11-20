3 đời chồng vì tin nhầm đàn ông

Người phụ nữ trải lòng về 3 cuộc hôn nhân đầy những tổn thương.

Trong tập mới của chương trình “Người Thứ 3”, câu chuyện của chị X – người phụ nữ hơn 50 tuổi – đã khiến nhiều khán giả day dứt. Trải qua ba cuộc hôn nhân, chị mang trên mình những vết thương cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng vẫn giữ sự mạnh mẽ, tự lập và tình yêu dành cho con.

Chị X mở đầu bằng câu nói khiến đạo diễn Lê Hoàng lặng người: “Em có ba đời chồng… nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng thật sự người nào cũng rất tệ.”

Kết hôn năm 28 tuổi, chị quen người chồng đầu khi cả hai cùng đi làm. Lúc yêu, anh ta chăm sóc, chiều chuộng, thể hiện sự tử tế khiến chị tin tưởng. Nhưng sau một năm cưới nhau, anh trượt dài vào nghiện ngập, ngoại tình, bỏ bê gia đình.

Tệ hơn, anh ta nhiều lần dùng kim tiêm đe dọa để lấy tiền, kể cả khi chị đang mang thai. Trong một lần hoảng loạn bỏ chạy, chị ngã và mất đứa con đầu lòng. Không thể tiếp tục chịu đựng, chị quyết định ly hôn.

Người chồng thứ hai có vẻ ngoài trí thức, kinh tế ổn định. Nhưng khi về sống chung, chị liên tục bị mẹ chồng và em chồng xem thường. Người đàn ông từng yêu thương cũng dần lộ bộ mặt gia trưởng, bạo lực và thậm chí hỗn hào với mẹ chị.

Sau khi bị đánh, chị bế con rời khỏi cuộc hôn nhân lần thứ hai. Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Em quen ai cũng thấy đàng hoàng mới quen, nhưng không hiểu sao cưới về họ lại thay đổi.”

Tự lập bằng quán phở nhỏ, chị tưởng như đã khép lại chuyện tình cảm. Rồi một người đàn ông trong xóm theo đuổi chị suốt một năm đã khiến chị mở lòng. Dù gia đình phản đối, chị vẫn chọn sống chung, dù không làm đám cưới.

Nhưng đây lại là mối quan hệ bạo lực hơn cả hai cuộc hôn nhân trước. Người đàn ông nghiện rượu, thường xuyên đánh đập, từng dùng cây quạt đánh khiến chị chảy máu đầu. Sau 6 năm chịu đựng, chị dứt khoát rời đi để bảo vệ bản thân.

Chị X chỉ có một người con trai với người chồng thứ hai. Con chọn sống cùng chị, trưởng thành đàng hoàng, trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất và lớn nhất của chị.

Lắng nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn nhận xét: “Chị là người lương thiện nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời quá thấp. Chị nhìn người quá hời hợt, hiểu biết về hôn nhân hạn hẹp. Dù chị cưới thêm 30 người nữa, chị vẫn gặp bất hạnh. Lấy chồng không phải là may mắn mà phải chọn lựa. Ở đây chị chọn đại, như mua vé số.”

Lê Hoàng cho rằng đây là bài học đắt giá cho nhiều phụ nữ: hôn nhân cần sự tỉnh táo, không chỉ cảm xúc.