Con dâu khốn đốn khi mẹ chồng “luộc tài sản”, sống bạc tình

Chị X kể lại hành trình hôn nhân nhiều sóng gió với Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ lâu đã là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhưng câu chuyện của chị X – nhân vật trong chương trình Người Thứ 3 tuần này – lại khiến khán giả phải suy ngẫm về hai chữ “bao dung” trong gia đình.

Chị X, nay đã ngoài 60 tuổi, kể lại hành trình hôn nhân nhiều sóng gió của mình với Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Kết hôn từ năm 22 tuổi qua một lần mai mối, chị về làm dâu trong một gia đình ở Bình Đại, Bến Tre. Những ngày đầu, mẹ chồng chị tỏ ra hiền hậu, tiếp đón nồng nhiệt khiến chị tin rằng cuộc sống sẽ êm đềm.

Thế nhưng sau khi sinh con đầu lòng, mọi chuyện dần thay đổi. Theo lời mẹ chồng, hai vợ chồng chị X ra ở riêng, vay mượn khắp nơi để xây nhà trên mảnh đất mẹ chồng cho. Những năm đầu, gia đình vẫn hòa thuận, nhưng khi giá đất tăng, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Mẹ chồng bất ngờ trì hoãn việc sang tên đất, thậm chí có những hành động khiến cuộc sống vợ chồng chị X bị đảo lộn. “Bà đi nói bóng gió với hàng xóm, rồi khi thì cúp nước, khi thì cúp điện, làm khó đủ điều,” chị X nghẹn ngào kể lại.

Trong khi đó, công việc của hai vợ chồng gặp khó khăn, kinh tế kiệt quệ. Chị X từng nhiều lần nhờ chồng can thiệp, nhưng anh chỉ im lặng, không dám đối đầu với mẹ. Căng thẳng kéo dài khiến họ phải cho thuê nhà ở quê, lên TP.HCM mưu sinh.

Nhờ cần cù, chị X được thăng chức Phó quản đốc xưởng may, thu nhập ổn định hơn. Khi cuộc sống bắt đầu khấm khá, thì ở quê, mẹ chồng âm thầm bán căn nhà – nơi chứa đựng mồ hôi, công sức của hai vợ chồng chị. Gia đình chồng mặc nhiên xem đó là tài sản riêng của bà, còn em trai chồng thậm chí dọa đánh đập.

Quá đau lòng, vợ chồng chị X quyết định đoạn tuyệt, không còn qua lại với gia đình chồng, chỉ tập trung vun vén tổ ấm nhỏ của mình.

Thế nhưng, một ngày kia, mẹ chồng tìm đến xin giúp đỡ cho người con trai út đang rơi vào cảnh nợ nần. Ban đầu, chị X kiên quyết từ chối, nhưng con trai lớn lại nói: “Mẹ với ba giúp nội đi, coi như trả nợ ân tình.” Lời nói ấy khiến chị mềm lòng.

Từ sau lần đó, mẹ chồng chị X dường như tránh né, ít khi đối mặt. Chị X tâm sự: “Nếu ba chồng tôi còn sống, chắc ông cũng sẽ hối hận vì đã hờ hững trước những hành động của vợ đối với con cái.”

Dù từng trải qua nhiều tổn thương, vợ chồng chị X vẫn giữ trọn đạo hiếu. “Niềm tin đặt sai chỗ đã khiến tôi mất mát cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng không làm mất đi tình người,” chị chia sẻ.

Chồng chị – người hiền lành, ít nói – tuy không tranh đấu, vẫn luôn bên chị suốt bốn mươi năm qua, cùng gánh vác và động viên. Nhìn lại chặng đường đầy thăng trầm, chị X nói mình biết ơn vì những gian khó đã giúp chị mạnh mẽ, sống vị tha và trân trọng hiện tại hơn.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đúc kết: “May mà chị mất nhà khi còn trẻ, còn sức để làm lại. Chồng chị tuy hiền lành nhưng thủy chung. Hai con của chị cũng trưởng thành, hiểu chuyện. Mọi sóng gió rồi cũng qua, và chính sự bình an hôm nay là phần thưởng cho lòng kiên nhẫn, bao dung của chị.”