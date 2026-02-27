Gia đình có 3 con gái xinh đẹp, giỏi giang bậc nhất Nghệ An: Chị là Phó giáo sư, em là người có tầm ảnh hưởng

Gia đình có học vấn đáng nể của MC Khánh Vy

Gia đình MC Khánh Vy được nhiều người ngưỡng mộ bởi cả ba chị em đều sở hữu thành tích học tập và sự nghiệp nổi bật.

Chị cả Trần Cẩm Tú (sinh năm 1985) là cựu học sinh chuyên Văn khóa 29, hiện là Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Lý luận Giáo dục, giảng viên chính Khoa Tâm lý – Giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với kiến thức uyên bác, phong cách giảng dạy gần gũi, cô được nhiều thế hệ sinh viên yêu mến. Không chỉ thành công trong học thuật, chị cả của Khánh Vy còn có cuộc sống gia đình viên mãn.

Gia đình MC Khánh Vy. Ảnh: FBNV

Chị gái thứ hai Trần Hà Phương (sinh năm 1987) là cựu học sinh chuyên Lý khóa 31, từng giành học bổng du học Trung Quốc và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Em út Khánh Vy (sinh năm 1999) từng theo học lớp chuyên Anh khóa 42, tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Ngoại giao.

Khánh Vy bắt đầu kiếm tiền từ rất sớm. Ngay từ năm học lớp 3, cô đã làm MC thiếu nhi với mức cát-xê chỉ 50.000 đồng mỗi chương trình. Đến tuổi 20, nữ MC khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đã sở hữu nhà, xe tiền tỷ.

Năm 2021, Khánh Vy chính thức đảm nhận vai trò MC chính của Đường lên đỉnh Olympia, trở thành người dẫn trẻ nhất trong lịch sử chương trình. Với khả năng sử dụng lưu loát 7 ngoại ngữ cùng phong cách dẫn tự nhiên, truyền cảm, cô được xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và có học vấn cao. Bên cạnh truyền hình, Khánh Vy còn là nhà sáng tạo nội dung nổi bật với hơn 2 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok.

Về tài chính, Khánh Vy từng mua chiếc ô tô đầu tiên năm 19 tuổi, một năm sau mua đất tặng bố mẹ tại quê nhà Nghệ An. Ở tuổi 26, cô sở hữu xe sang trị giá gần 4 tỷ đồng cùng ít nhất hai bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM.

Phía sau những thành công...

Tuy nhiên, phía sau hào quang của MC Khánh Vy là những giai đoạn “chạm đáy” cảm xúc và ở đó, cô luôn có gia đình ở bên đồng hành. Khánh Vy từng chia sẻ có lúc vừa khóc vừa nôn vì áp lực công việc, mẹ phải túc trực bên cạnh. Sau khi được mẹ phân tích rằng không thể để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng người khác, cô vẫn gạt nước mắt, giữ gương mặt sưng húp để đi làm đúng lịch với sự chuyên nghiệp.

Nữ MC cũng thẳng thắn thừa nhận từng có giai đoạn khá tự hào về bản thân. Chỉ đến khi vấp ngã và được bố mẹ góp ý: “Thức tỉnh đi! Con chưa là ai đâu!”, Khánh Vy mới học cách giữ đôi chân “chạm đất”.

Trong một chương trình truyền hình, Khánh Vy từng bật khóc khi nhắc về bố mẹ và sự ân hận vì đã mang áp lực của mình trút lên đấng sinh thành. Cô chia sẻ có thời điểm thường xuyên về nhà khóc với mẹ vì những lời khen chê từ khán giả, thậm chí mẹ còn đọc và trả lời từng bình luận góp ý. Chính điều đó khiến Khánh Vy day dứt và trưởng thành hơn trên hành trình làm nghề.

MC Khánh Vy (ngoài cùng bên trái) cùng mẹ và các chị. Ảnh: FBNV

MC Khánh Vy chia sẻ đoạn clip ghi lại đúc kết của cô về 3 lời mẹ dạy: "Ba điều mẹ dạy càng lớn càng thấm. Điều đầu tiên: Hạn chế uống "nước đường". "Nước đường" ở đây là những lời khen, tiếng khen. Mẹ luôn là nhà phê bình kỹ tính nhất, luôn "kéo chân tôi chạm đất".

Trước đây tôi cũng hơi buồn khi bị mẹ chê nhưng càng lớn càng hiểu đây là cách mẹ dạy để tôi không ngủ quên trên chiến thắng và dễ dàng tiếp nhận những lời khen chê, góp ý. Người chê mình mà chê đúng chính là thầy mình.

Điều thứ 2: Lời chào là tối quan trọng. Chào hỏi khi mình tới và khi rời nơi nào đó để thể hiện sự tôn trọng đối với người hiện diện. Lời chào cởi mở và nụ cười niềm nở là những điều đơn giản nhất chúng ta có thể làm cho những người xung quanh. Nuôi dưỡng sự hào phóng trong lời cảm ơn và nụ cười cũng là một hình thức tu dưỡng bản thân.

Điều thứ 3: Nấu ăn và làm việc nhà là điều cần thiết. Ngày bé mẹ luôn giao việc cho tôi, tôi có chút hậm hực vì "đang tuổi ăn tuổi lớn". Nhưng bây giờ, tự chăm sóc cho bản thân và chăm sóc được cho người khác là nhờ mẹ chỉ dạy từ hồi bé. Có thể không nấu ăn giỏi nhất nhưng ít ra là phải biết làm".

Còn với chị gái, Khánh Vy khoe: "Chị mình từng bảo vệ cả 3 bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Điều này truyền cảm hứng đến mình rất nhiều vì chị đều đạt thủ khoa 3 lần bảo vệ luận án.

Ngoài ra, có một điều đặc biệt trong lúc đi dạy, chị mình rất hay hỏi mình rằng: 'Không biết các bạn sinh viên hay thích cái gì nhỉ?'. Bởi vì chị mình rất hay tặng quà cho sinh viên để lấy đó làm sự khích lệ, động viên các bạn học hành chăm chỉ hơn. Nên đó là một điều mình rất thích ở chị mình".

Khánh Vy cũng chia sẻ, chị Cẩm Tú là người đã giới thiệu cho cô thuật ngữ "Học tập suốt đời" và luôn nhắc nhở cô phải duy trì niềm đam mê trong công việc, bởi chỉ có như vậy mọi thứ mới có thể thành công.