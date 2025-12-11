Ba say xỉn bạo hành, con trai 18 tuổi bất lực vì không thể bảo vệ mẹ

Dù nhiều lần bị tổn thương, X vẫn giữ hy vọng ba sẽ thay đổi.

Là con trai duy nhất, X lớn lên giữa cảnh cha say xỉn và bạo hành mẹ suốt nhiều năm. Ba cậu làm việc trong môi trường quân đội, mẹ ở nhà nội trợ - một gia đình tưởng chừng bình thường, nhưng mỗi khi rượu bia khiến ba mất kiểm soát, người phải hứng trọn cơn thịnh nộ luôn là mẹ.

“Mỗi lần ba say là cứ đè mẹ ra đánh, như thể ba lấy mẹ ra trút hết giận dữ trong người,” X kể.

Bạo lực lặp lại từ khi X còn rất nhỏ. Đến năm lớp 6, khi đã hiểu chuyện hơn, cậu từng lao vào can ngăn và hỏi thẳng: “Tại sao ba đánh mẹ?” nhưng đáp lại chỉ là cú đánh dành cho cả hai mẹ con.

Những ngày sau đó, thay vì lên án hành vi bạo lực, bà nội và người thân lại trách mẹ vì “xúi con hỗn với ba”. Mẹ X còn thường xuyên bị bà nội chì chiết vì ở nhà chăm con, bị xem như “ăn bám”. Thậm chí, bà nội nhiều lần cho rằng việc mẹ bị đánh là “đáng”.

X chia sẻ trong nghẹn ngào rằng mẹ không đi làm vì không có bằng cấp, lại phải quán xuyến mọi việc trong nhà khi ba thường xuyên công tác. “Con không thể cãi ba, vì đó là ba mình. Nhưng con cũng muốn bảo vệ mẹ…,” cậu nói.

Một lần tình cờ vào phòng, X phát hiện cả chồng thư tuyệt mệnh của mẹ. Trong thư, bà chỉ mong đủ sức sống để nuôi con đến tuổi trưởng thành, rồi sẽ kết thúc cuộc đời. Có lúc bà muốn đưa con rời khỏi nhà, nhưng lại sợ X chịu thiệt thòi vì “không có cha”.

Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A nhận định: “Mẹ con yếu khả năng tự chủ. Người ngoài nghĩ mẹ sướng vì lấy chồng quân nhân, không phải đi làm. Nhưng họ không thấy được sự nhẫn nhịn và tổn thương. Vì phụ thuộc tài chính, mẹ con luôn bị xem là kèo dưới.”

Vừa tròn 18 tuổi, X rời Sóc Trăng lên TP.HCM để tự lập, tránh môi trường độc hại và hy vọng sau này đủ khả năng lo cho mẹ. “Người ngoài nhìn tưởng con sống sướng, đâu ai biết gia đình con như vậy…,” cậu nói.

Dù nhiều lần bị tổn thương, X vẫn giữ hy vọng ba sẽ thay đổi: “Nếu nói chuyện lúc ba tỉnh táo, chắc ba hiểu nỗi đau của mẹ”. Cậu cũng khuyên mẹ sang nhà họ hàng ở tạm mỗi khi ba say, nhưng mẹ quá hiền và nhẫn nhịn để làm theo.

Về việc đổ lỗi cho rượu bia, TS. Tô Nhi A nhấn mạnh: “Đừng viện cớ say xỉn. Người say vẫn biết ai là vợ để đánh. Cốt lõi là thiếu yêu thương và tôn trọng. Sức mạnh của đàn ông nằm ở sự điềm tĩnh, không phải nắm đấm”.

Trước khi kết thúc chương trình, X gửi gắm: “Hãy yêu thương vợ con, kiềm chế cảm xúc và dành thời gian cho gia đình”. Với riêng ba, cậu chỉ mong: “Ba thương mẹ nhiều hơn… kiềm chế cảm xúc… và lo cho gia đình”.

TS. Tô Nhi A cảnh báo: “Bạo lực gia đình âm thầm hủy hoại tâm hồn trẻ, ảnh hưởng đến học tập, nhân cách và tương lai. Hãy để trẻ lớn lên trong tình yêu thương thật sự.”