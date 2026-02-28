Sự thật ít ai biết về diễn viên đóng Na Tra trong 3 tập phim 'Tây du ký'

Trong Tây du ký, Na Tra là nhân vật phụ nhưng vẫn được nhiều khán giả yêu thích. Ở phiên bản năm 1986, nhân vật này do hai diễn viên đảm nhận là Ngải Kim Mai và Dương Bân. So với nữ diễn viên Ngải Kim Mai, Na Tra của Dương Bân xuất hiện ít hơn nhưng tài diễn xuất của anh vẫn được nhiều người ấn tượng.

Đóng gần 20 nhân vật khác nhau

Dương Bân được phát hiện bởi chủ nhiệm sản xuất phim của đoàn Tây du ký là Ân Tiểu Thường. Trong lần đến An Huy, Ân Tiểu Thường gặp Dương Bân và mời vào đoàn phim. Khi trở lại Bắc Kinh, vị chủ nhiệm này đã giới thiệu nam diễn viên với đạo diễn Dương Khiết.

Thời điểm đóng phim, ông mới ở độ tuổi 20 nhưng ngoại hình chỉ trạc 16, 17 tuổi. Với tướng mạo thanh tú và nhỏ nhắn lại còn biết võ công, Dương Bân được đạo diễn giao cho những vai trẻ tuổi.

Dương Bân đóng thái tử Na Tra trong 3 tập phim "Tây du ký".

Vai Na Tra của diễn viên Dương Bân chỉ xuất hiện trong 3 tập gồm 12, 17 và 22 của Tây du ký. Đạo diễn Dương Khiết giao cho Dương Bân đảm nhận vai diễn này trong những lần nữ diễn viên Ngải Kim Mai có việc bận không thể tham gia.

Ngoài vai Na Tra, Dương Bân còn đảm nhận gần 20 nhân vật khác nhau trong Tây du ký. Lý do vì hoàn cảnh làm phim thời bấy giờ quá thiếu thốn nên nam diễn viên đảm đương rất nhiều nhân vật khác trong phim.

Có một kỷ niệm rất đáng nhớ với Dương Bân khi quay Tây du ký đó là cảnh vua Đường tiễn biệt Đường Tăng, diễn viên đóng vai cung nữ lại không xuất hiện. Dương Khiết liều nghĩ ngay đến Dương Bân bởi thân hình nhỏ bé, mặt mũi xinh xắn của ông không khác gì thiếu nữ.

Nam diễn viên còn đảm nhận nhiều vai khác nhau trong phim.

Những vai diễn khác của Dương Bân trong Tây Du Ký 1986 có thể kể đến như Huệ Ngạn hành giả - đệ tử của Bồ Tát, Tam thái tử con vua Hoa Châu, đạo sĩ Hoàng Hoa quán, Tiểu hòa thượng ở Trường An, Đường Tăng trong tập Giam cầm Ngũ Hành Sơn...

Cuộc sống kín tiếng

Sau Tây du ký, Dương Bân còn tham gia một số bộ phim khác như Mạt đại hoàng đế, Thiên hạ đệ nhất lầu, Vô hạn chính nghĩa, Vô hạn sinh cơ, Thiếu niên Võng Lạc, Phượng hoàng, Chiến quốc… Tuy nhiên những vai diễn của ông cũng không để lại nhiều ấn tượng, đa số chỉ là những vai phụ.

Trước đó, ông từng là thành viên của đoàn kịch tỉnh An Huy. Sau một thời gian đóng phim, Dương Bân chuyển sang công việc làm hậu kì ở đoàn làm phim.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Dương Bân là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng hàng đầu showbiz. Vì thế thông tin về ông cũng rất hiếm hoi. Song theo truyền thông, Dương Bân và tài tử Lục Tiểu Linh Đồng có mối quan hệ rất thân thiết.

Dương Bân có cuộc sống kín tiếng.

Cách đây vài năm, nam diễn viên có dịp hội ngộ cùng đoàn phim Tây du ký trong một chương trình truyền hình. Sự xuất hiện của ông cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ.