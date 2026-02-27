Cúng Rằm tháng Giêng 2026: "Tất tần tật" những điều cần biết để cầu bình an, tài lộc suốt cả năm

Hôm nay là 11 tháng Giêng, chỉ còn vài ngày nữa là bước vào Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ. Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ tâm linh quan trọng nhất đầu năm.

Theo quan niệm dân gian “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, việc chọn giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng có ý nghĩa đặc biệt trong việc cầu an, cầu tài và hanh thông cả năm.

Cúng Rằm tháng Giêng 2026 ngày giờ nào đẹp nhất?

Theo lịch vạn niên, Rằm tháng Giêng 2026 rơi vào thứ 3 tức ngày 3/3 Dương lịch. Xét về phương diện can chi, đây là ngày Ất Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Đây là ngày có ngũ hành Thủy, rất hòa hợp để làm lễ cầu an và cúng dường Tam Bảo, bởi nước tượng trưng cho sự lưu chuyển của tài lộc và sự gột rửa những điều không may.

Nên cúng Rằm tháng Giêng 2026 vào 14 hay 15 Âm lịch là tốt nhất?

Trong truyền thống, ngày 15 Âm lịch mới là thời điểm "nguyệt thực", cực kỳ phù hợp để thông linh với các bậc tiền nhân. Tuy nhiên, nếu gia chủ không thể sắp xếp công việc, việc cúng vào ngày 14 Âm lịch cũng hoàn toàn được chấp nhận.

Điểm mấu chốt là phải hoàn thành lễ cúng trước khi trời tối hẳn vào ngày 15 Âm lịch để đảm bảo sự tôn nghiêm và tránh khí âm xâm lấn.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ (mệnh Thiên Hà Thủy), việc chọn giờ cần sự cẩn trọng để phù hợp với thiên can và địa chi của ngày lễ. Tùy vào điều kiện công việc, gia chủ có thể chọn cúng sớm vào ngày 14 hoặc đúng ngày chính lễ 15 Âm lịch.

Các giờ đẹp khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 bao gồm:

- Ngày 14 Âm lịch tức ngày 2/3 Dương lịch, khung giờ đẹp: Tỵ (9h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h)

- Ngày 15 Âm lịch tức ngày 3/3 Dương lịch, khung giờ đẹp Thìn (7h-9h); Tỵ (9h-11h); Mùi (13h-15h)

Khung giờ hoàng Đạo tốt nhất ngày Rằm tháng Giêng 2026

Để trả lời chính xác cho câu hỏi chọn giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng 2026 nào tốt nhất, chúng ta cần phân tích sâu về đặc tính của các sao chủ quản trong các khung giờ hoàng đạo ngày 15/01 âm lịch năm 2026:

Giờ Thìn (7h - 9h) - Kim Quỹ Hoàng Đạo

Kim Quỹ là sao chủ về kho tàng, ngân xuyến và sự sung túc. Cúng vào giờ Thìn giúp gia chủ kích hoạt cung tài lộc, cầu mong một năm kinh doanh phát đạt, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt với những người làm nghề buôn bán hoặc làm ăn xa, đây là thời điểm "vàng" để xin sự che chở của các vị thần linh cho con đường công danh rộng mở.

Giờ Tỵ (9h - 11h) - Bảo Quang Hoàng Đạo

Bảo Quang mang ý nghĩa là ánh sáng rực rỡ từ bảo vật, tượng trưng cho sự minh mẫn, trí tuệ và sự thăng tiến. Khung giờ này cực kỳ thích hợp cho các gia đình có con cái đang trong kỳ thi cử hoặc người làm công chức muốn cầu sự thăng tiến. Ánh sáng của sao Bảo Quang sẽ giúp gia đạo luôn sáng sủa, mọi mâu thuẫn được hóa giải.

Giờ Mùi (13h - 15h) - Ngọc Đường Hoàng Đạo

Sao Ngọc Đường chủ về quý nhân và sự thanh cao. Nếu bạn không kịp cúng vào buổi sáng, giờ Mùi là lựa chọn tuyệt vời tiếp theo. Cúng vào giờ này giúp gia chủ gặp được quý nhân phù trợ trong năm mới, nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và đối tác, giúp mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng giải quyết.

3. Cách cúng Rằm tháng Giêng 2026 chuẩn phong thủy

Mâm cúng Rằm tháng Giêng gồm những gì?

Nghi thức cúng Thượng Nguyên đòi hỏi sự tinh khiết tuyệt đối trong cả tâm thức lẫn phẩm vật. Tùy theo điều kiện và truyền thống gia đình, gia chủ có thể chuẩn bị hai loại mâm cỗ:

Mâm cúng Phật (Lễ chay): Gồm hương, hoa, trà, quả (ngũ quả), xôi gấc (tượng trưng cho may mắn), chè trôi nước (cầu mong vạn sự viên mãn) và các món rau củ thanh tịnh. Tuyệt đối không để đồ mặn lên bàn thờ Phật.

Mâm cúng Gia tiên (Lễ mặn): Điển hình là "4 bát, 6 đĩa" gồm bát ninh măng, bát mọc, bát miến, bát bóng. Các đĩa gồm thịt gà luộc (ngậm hoa hồng), giò chả, nem rán, dưa hành và bánh chưng. Phẩm vật cần tươi ngon, bày trí cân đối.

4. Văn khấn Rằm tháng Giêng 2026

Khi tiến hành lễ, gia chủ cần tịnh thân, mặc quần áo dài chỉnh tề. Văn khấn cần đầy đủ các phần. Khấn thỉnh các vị thần linh (Thổ Công, Thổ Địa), sau đó đến gia tiên nội ngoại. Khấn rõ ràng, trang nghiêm, tránh đọc quá nhanh hoặc sai tên tuổi.

Gia chủ có thể khấn theo nội dung sau:

Văn khấn Rằm tháng Giêng 2026 ngắn gọn:

“Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026,

Tín chủ chúng con thành tâm dâng lễ, kính mời chư vị Tổ tiên, chư vị Thần linh giáng lâm thụ hưởng,

Phù hộ độ trì cho gia đạo bình an, công việc hanh thông, sở cầu như ý.”

Văn khấn Rằm tháng Giêng 2026 đầy đủ

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ…, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình"

Khấn xong, vái 3 vái.

Lưu ý khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 để linh nghiệm

Những điều kiêng kỵ tuyệt đối tránh

Trong ngày Rằm tháng Giêng – thời điểm giao hòa giữa trời đất và con người, vì vậy, bên cạnh việc chọn giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng, gia chủ cũng cần đặc biệt lưu ý những điều kiêng kỵ tuyệt đối tránh để không vô tình làm hao tổn tài lộc, giảm phúc khí và ảnh hưởng đến sự bình an của gia đình.

Không dùng đồ giả: Tuyệt đối không dùng hoa nhựa, quả chất liệu nhựa hay thực phẩm mô hình. Điều này thể hiện sự thiếu thành kính và làm giảm sự linh ứng.

Vị trí đặt lễ: Mâm cúng Phật phải đặt ở vị trí cao nhất, sau đó mới đến mâm cúng Thần linh và Gia tiên.

Tâm thế người cúng: Tránh nóng giận, cãi vã trong ngày này. Người thắp hương phải là chủ gia đình hoặc người có tâm tính điềm đạm.

6. Cách hóa vàng sau khi cúng Rằm tháng Giêng 2026

Vàng mã nên được đốt sau khi tuần nhang thứ nhất đã tàn. Khi hóa vàng, cần hóa từ từ, không dùng vật nhọn chọc nát tiền vàng để tránh làm mất đi sự nguyên vẹn của phẩm vật dâng lên.

Sau khi lễ tất, gia chủ nên hạ lộc để các thành viên trong gia đình cùng thụ hưởng, mang ý nghĩa chia sẻ phúc đức và sự may mắn.

7. Câu hỏi thường gặp về cúng Rằm tháng Giêng 2026

Có nên cúng Rằm tháng Giêng vào buổi tối không?

Theo các chuyên gia phong thủy, cúng Rằm nên hoàn thành trước khi mặt trời lặn (tốt nhất là trước 18h). Buổi tối là thời điểm âm khí bắt đầu vượng, không còn là khung giờ tốt để thực hiện các nghi lễ mang tính chất khởi đầu và cầu dương khí như Tết Thượng Nguyên.

Rằm tháng Giêng 2026, người dân thường sẽ lên chùa lễ phật để cầu mong bình an, gia tăng phúc thọ.

Cúng Phật và cúng Gia tiên giờ nào khác nhau không?

Thực tế, bạn có thể cúng Phật và Gia tiên trong cùng một khung giờ đẹp đã chọn. Tuy nhiên, thứ tự thắp hương bắt buộc là Cúng Phật trước, sau đó đến Thần linh và cuối cùng là Gia tiên. Nếu có ban thờ tách biệt, hãy hoàn thành lễ cúng ở ban cao nhất trước.

Năm 2026 tuổi nào kỵ ngày Rằm tháng Giêng?

Ngày 15 Âm lịch năm 2026 là ngày Ất Mão. Theo quy luật xung khắc địa chi, những người tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu và Tân Mùi cần lưu ý.

Nếu những tuổi này trực tiếp làm lễ, nên giữ tâm thế tĩnh lặng hơn bình thường hoặc có thể nhờ thành viên khác trong gia đình (hợp tuổi hơn) đứng ra thắp hương chính để mọi sự được trọn vẹn.

Rằm tháng Giêng nên làm gì?

Ngày 14 hoặc 15 của Rằm, người dân thường sẽ lên chùa lễ phật để cầu mong bình an, gia tăng phúc thọ.

Ngoài ra, Rằm tháng Giêng còn là dịp để mọi người làm việc thiện, phóng sinh, thả đèn hoa đăng, dọn dẹp bàn thờ và làm lễ cúng gia tiên,...

Trên đây là "tất tần tật" những thông tin bạn cần biết về cúng Rằm tháng Giêng 2026/ Hy vọng những thông tin này sẽ giúp mọi người có được lễ cúng Rằm tháng Giêng 2026 chu đáo, lòng thành, tâm tưởng sự thành!

