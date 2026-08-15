Truy nã Tý “củi”

Tý “củi” là bị can đã bị khởi tố để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, trong vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang), vào tối 27/1/2026.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Tý (tức Tý "củi").

Từ những mâu thuẫn tình cảm, Tý “củi” và các đối tượng đã gây ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Tý “củi” sau khi gây án đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Tý.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Văn Tý đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang qua Công an phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (địa chỉ: số 91, khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang hoặc qua số điện thoại: 02963.834077 – 0913.3456.84)