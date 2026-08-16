Những điểm đặc biệt trong đại án ma túy bắt nguồn từ 4 valy của tiếp viên hàng không

Đến nay, vụ án có 227 bị cáo, bao gồm nhiều người nổi tiếng. Ngày 17/8, họ sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An) và Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, tài xế, cùng quê) bị cáo buộc vai trò cầm đầu. Tuy nhiên, Nậm cùng với Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi) và Trương Thiên Ân (25 tuổi) đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt.

Ông trùm sử dụng nhiều tên giả

Hà Danh Nậm sống ở nước ngoài, sử dụng nhiều tên giả, bị cáo buộc tổ chức đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam, giấu trong các tuýp kem đánh răng lẫn hàng tiêu dùng. Nậm thuê tiếp viên hàng không, người Việt tại Pháp xách tay hoặc gửi hàng qua chuyển phát nhanh, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho các đầu mối trong nước.

Từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 3/2023, Nậm được xác định đã gửi cho Thắng 7 chuyến hàng.

Ngày 15/3/2023, Nậm tiếp tục yêu cầu Thắng dùng sim rác, thông tin giả để nhận một lô hàng từ Pháp. Sáng hôm sau, lực lượng hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 11 kg ma túy trong 4 vali của 4 tiếp viên trên chuyến bay VN10. Biết lô hàng bị phát hiện, Nậm yêu cầu Thắng vứt sim và chuyển tiền cho một tiếp viên.

Ngoài đường xách tay, Nậm còn bị cáo buộc đưa ma túy về Việt Nam qua chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội rồi chuyển đến người nhận tại các địa phương.

Ngày 21/3/2023, Ánh tiếp tục nhận một kiện hàng chứa ma túy giấu trong kem đánh răng để mang đi giao. Khi không liên lạc được với người nhận, người trung gian đã vứt số hàng do nghi liên quan các lô ma túy trước đó. Cơ quan điều tra sau đó truy tìm, thu thập thông tin về các địa điểm này.

Đường dây bị phát hiện từ sáng 16/3/2023, khi lực lượng hải quan nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines. Qua soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, hải quan phát hiện hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine và cocain.

Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hàng không mang về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP HCM

Kết quả điều tra xác định Nậm đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên con trai để giao dịch và điều hành hoạt động. Dù không thừa nhận liên quan, song kết quả giám định giọng nói và nhận dạng từ những người liên quan xác định Nậm là người đứng sau chỉ đạo đường dây.

Quá trình điều tra xác định 4 tiếp viên hàng không không biết hàng được thuê vận chuyển có ma túy, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với các bị can khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Nhiều người nổi tiếng chơi ma túy

Mở rộng Chuyên án VN10, Công an TP HCM phát hiện nhiều người nổi tiếng liên quan việc sử dụng ma túy từ các chân rết trong đường dây, gồm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được biết đến với biệt danh "cô tiên đời thực".

Theo cáo trạng, rạng sáng 4/11/2024, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cũ, rủ nhóm bạn sử dụng Ketamine và thuốc lắc. Hơn 5h, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm dùng "nước vui"; hai gói ma túy giá 7,1 triệu đồng được pha vào nước ngọt để mọi người sử dụng. Khoảng 9h, nhóm này tiếp tục mua Ketamine.

Ngày 8/11, cảnh sát kiểm tra căn nhà, phát hiện Chi Dân, anh trai và nhóm bạn tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 9/11, An Tây cùng trợ lý và nhóm bạn bị phát hiện chơi ma túy tại một căn hộ ở Saigon Pearl. Theo điều tra, đây là lần thứ hai nhóm này tổ chức sử dụng.

Trước đó, rạng sáng 17/3/2024, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy và bóng cười cho nhóm bạn tại nhà ở TP Thủ Đức cũ. Phương từng được biết đến với biệt danh "cô tiên đời thực" nhờ các hoạt động thiện nguyện.

Chi Dân, anh trai và Phương bị cáo buộc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; An Tây bị truy tố về tội này và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân - người sử dụng ma túy có nguồn gốc từ đường dây của Hà Danh Nậm và Hoàng Sỹ Thắng - khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy

Ngoài ra, trong số các bị cáo bị truy tố còn có Nguyễn Đăng Khánh (39 tuổi, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại cổ phần tại TP HCM).

Theo hồ sơ, Khánh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ngày 5/11/2024, tại một căn hộ ở quận 7 cũ, Nhung lấy ma túy dạng "nước vui" và Ketamine để cả hai cùng sử dụng.

Ba ngày sau, Khánh mang một gói "nước vui" và một gói Ketamine đến nhà người bạn ở quận Tân Bình cũ và rủ người này sử dụng. Tại đây, Khánh và nhóm bạn bị phát hiện, thu giữ hơn 10 gram ma túy. Số ma túy này được xác định Khánh lấy từ nhà Nhung.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhung, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều loại ma túy và tang vật liên quan. Khánh và Nhung bị xét xử về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đường dây ma túy lớn nhất lịch sử với dòng tiền 29.000 tỷ đồng

Hồ sơ vụ án thể hiện, các nhánh trong và ngoài nước cấu kết đưa ma túy từ châu Âu về Việt Nam, phân phối qua nhiều đầu mối tại TP HCM và các địa phương. Nhóm này sử dụng hàng không, chuyển phát nhanh, logistics để vận chuyển; Telegram, Viber, Facebook và xe công nghệ để đặt hàng, thanh toán, điều phối, giao nhận.

Ma túy được giấu trong hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, linh kiện và các kiện hàng thông thường; thông tin người gửi, nhận có thể khai không chính xác hoặc nhờ người khác đứng tên. Một số tài xế công nghệ được thuê giao hàng nhưng không biết bên trong có ma túy.

Cơ quan công tố xác định đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, tạo nhiều tầng trung gian để che giấu người tổ chức, vận chuyển và nhận hàng.

Nhà chức trách chứng minh dòng tiền giao dịch ma túy gần 29.000 tỷ đồng; triệt phá gần 500 nhánh, phân nhánh tại 34 tỉnh thành; thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn và 3 quả lựu đạn.

Cơ quan tố tụng đã khởi tố 477 vụ án với hơn 2.700 bị can. Riêng vụ án này, 227 bị can bị truy tố.

Vụ án được xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TP HCM, điểm cầu còn lại tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TP HCM.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP HCM có 6 người tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa. Hơn 120 luật sư bào chữa cho các bị cáo.