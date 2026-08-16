Hà Danh Nậm – “Bóng ma” phía sau những tuýp kem đánh răng chứa ma túy

Theo kế hoạch, ngày 17/8, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra hồi tháng 3/2023.

Cáo trạng nêu, Hà Danh Nậm (SN 1974, quê Nghệ An) được xác định là đối tượng trực tiếp chuẩn bị và đưa các chất ma túy (gồm Ketamine, MDMA...) vào bên trong các hộp kem đánh răng, đóng gói cùng bột giặt, cà phê, kẹo sôcôla để qua mắt lực lượng chức năng. Để đưa những tuýp kem đánh răng và các mặt hàng khác từ Pháp về Việt Nam, Nậm lợi dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế cũng như lợi dụng người Việt Nam sống tại Pháp và các tiếp viên hàng không xách tay hàng hóa. Trong số đó có lô hàng chứa hơn 11 kg ma túy giấu trong các vỏ bọc kem đánh răng do 4 nữ tiếp viên hàng không xách về.

Những tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hàng không xách về có chứa ma túy của Hà Danh Nậm.

Cụ thể vào ngày bị phát hiện ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất soi chiếu, phát hiện trong vali của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 mang 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp chứa hơn 2,9 kg Ketamine và 8,3 kg MDMA.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngoài chuyến hàng trên, Hà Danh Nậm đã lợi dụng người Việt Nam tại Pháp nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển trót lọt 6 chuyến có chứa ma túy là kem đánh răng, thực phẩm chức năng... về Việt Nam.

Ở trong nước, Hà Danh Nậm thiết lập một mạng lưới chân rết phục vụ việc tiếp nhận và tiêu thụ ma túy. Cả 7 chuyến hàng của Nậm gửi về đều tập trung vào một “đầu mối” là đối tượng Hoàng Sỹ Thắng ngụ tại Đồng Nai.

Hà Danh Nậm chỉ đạo hai trợ thủ đắc lực là Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh làm nhiệm vụ nhận các kiện hàng tại Đồng Nai, sau đó xé lẻ, đóng gói và đi giao cho các đầu mối phân phối tại TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận.

Trong đường dây này, nếu Hà Danh Nậm đóng vai trò “kiến trúc sư” chỉ đạo từ Pháp thì Hoàng Sỹ Thắng (SN 1987) chính là “cánh tay phải” trực tiếp điều hành mọi hoạt động tiếp nhận và tiêu thụ ma túy tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1 đến tháng 3/2023, Thắng đã thực hiện chỉ đạo của Nậm nhận tất cả 7 chuyến ma túy, ngụy trang dưới dạng hàng tiêu dùng vận chuyển từ Pháp về. Thắng là người trực tiếp đến các điểm giao nhận tại khu vực tỉnh Đồng Nai để lấy các kiện "kem đánh răng" và những mặt hàng khác.

Mỗi chuyến vận chuyển trót lọt, Thắng được Nậm trả tiền công từ 6 triệu đến 50 triệu đồng. Thắng sau đó trích một phần tiền này để chi trả cho Ánh. Với vai trò tổ chức, tiếp nhận và điều phối lượng ma túy lớn trong nước, Hoàng Sỹ Thắng chính là trợ thủ đắc lực nhất giúp mạng lưới của Nậm vươn vòi sang rộng khắp các tỉnh thành.

Để đảm bảo khâu phân phối diễn ra khép kín và an toàn, Thắng không trực tiếp đi giao lẻ mà xé nhỏ các lô hàng lớn, đóng gói lại rồi thuê Bùi Văn Ánh (cháu rể của Thắng) mang đi giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận theo yêu cầu của Nậm.

Mọi giao dịch và chỉ đạo đều được Nậm điều hành từ xa qua các nền tảng liên lạc mã hóa. Đặc biệt, ngay khi lô hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nậm lập tức chỉ đạo các đồng phạm tiêu hủy điện thoại, sim rác và bỏ trốn nhằm xóa sạch dấu vết.

Kết quả điều tra xác định, 4 tiếp viên hàng không nhận vận chuyển hàng hóa kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam cho Nậm, hưởng tiền công 6,5 EURO/kg (khoảng 169.000 đồng). Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Nậm, Thắng và các đối tượng trong vụ án, nên không có căn cứ xử lý.

Tuy nhiên, từ những tuýp "kem đánh răng", Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập Chuyên án VN10, bóc gỡ một mạng lưới ma túy khổng lồ với hơn 1.500 bị can bị khởi tố, triệt phá hơn 500 đường dây nhánh.

Đối với Hà Danh Nậm cùng một số đối tượng bỏ trốn, cơ quan tố tụng đã phát lệnh truy nã quốc tế, đồng thời kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; trường hợp tiếp tục lẩn tránh vẫn sẽ bị đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định.