Nữ nghi phạm thông thạo 3 ngoại ngữ bị bắt sau 4 năm trốn truy nã

Trang, 32 tuổi, ở phường Lê Chân, vừa bị Công an TP Hải Phòng phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia bắt, di lý về nước sau gần 4 năm lẩn trốn.

Trang bị Công an TP Hải Phòng khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự vào tháng 11/2022. Thời điểm này, bị can đã rời Việt Nam và bị phát lệnh truy nã đặc biệt vài ngày sau đó.

Đào Thị Trang (áo trắng) được di lý về Việt Nam phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình xác minh cho thấy Trang trốn sang Campuchia. Thông thạo tiếng Anh, Trung, Nhật và có khả năng thích nghi nhanh, bị can tạo nhiều mối quan hệ với người nước ngoài để hòa nhập cộng đồng sở tại.

Tại thành phố Sihanoukville, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 400 km, nơi tập trung đông khách quốc tế, Trang liên tục thay đổi nơi ở và hình thức kinh doanh.

Có thời điểm, bị can sống tại khu dự án cao tầng Prince Gold Bay, phường 4, Sihanoukville. Khi khác, Trang thuê nhà làm bánh cuốn, bánh mì cách chợ Phsar Leu, được người Việt gọi là chợ Sà Lơ, khoảng một km. Bị can sử dụng nhiều số điện thoại, mở rộng việc kinh doanh tại các khu vực đông người Trung Quốc.

Trang còn thường xuyên sang Thái Lan mở quán ăn, buôn bán và không ở một nơi cố định quá lâu. Nhiều lần trinh sát lần ra dấu vết, phối hợp cảnh sát sở tại tìm đến nhưng bị can đã chuyển sang địa bàn khác.

Sau thời gian dài chắp nối các dữ liệu từ Prince Gold Bay đến những quán ăn ở phường 4, trinh sát phát hiện Trang đang ẩn náu tại khu vực đường Sereypheap, Preah Sihanouk, Campuchia.

Công an TP Hải Phòng sau đó trao đổi thông tin với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng nước bạn, lên kế hoạch bắt Trang.